Αγρότες: Ενίσχυση έως 24,7 εκατ. ευρώ στους πληγέντες παραγωγούς – Άνοιξε η πλατφόρμα για αιτήσεις

Σημαντική οικονομική «ένεση» για παραγωγούς που είδαν τις καλλιέργειες να πλήττονται από τις καιρικές συνθήκες δρομολογεί η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Η πλατφόρμα myBusinessSupport τίθεται σε λειτουργία για την υποβολή αιτήσεων χορήγησης κρατικών οικονομικών ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) προς παραγωγούς γεωργικών προϊόντων που επλήγησαν από δυσμενή καιρικά φαινόμενα.

Οι ενισχύσεις αφορούν παραγωγούς:

Ρυζιού με ζημιές λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών το 2025.

Συγκεκριμένων καλλιεργειών με μείωση παραγωγής λόγω παγετού το 2021.

Της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, που επλήγησαν από φαινόμενα λειψυδρίας το 2025

Η συνολική χρηματοδότηση του μέτρου είναι 24,7 εκατ. ευρώ.

Οι δικαιούχοι ενημερώνονται μέσω του myAADE, τόσο με ηλεκτρονικό μήνυμα, όσο και μέσω της υπηρεσίας «Μηνύματά μου».

Οι αιτήσεις και οι υπεύθυνες δηλώσεις υποβάλλονται αποκλειστικά στο myBusinessSupport, έως και τις 18 Αυγούστου 2026, με χρήση των προσωπικών κωδικών TaxisNet.

Τα ποσά καταβάλλονται στους τραπεζικούς λογαριασμούς έως τις 21 Αυγούστου 2026, αφού έχουν προηγηθεί συμψηφισμοί, όπου απαιτείται.

Προϋπόθεση για την καταβολή της ενίσχυσης είναι η δήλωση έγκυρου λογαριασμού ΙΒΑΝ στην εφαρμογή «Δήλωση Λογαριασμού ΙΒΑΝ» του myAADE.