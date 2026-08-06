Ανακοινώθηκε η παραχώρηση του Ορτέγκα στη Ρίβερ Πλέιτ από τον Ολυμπιακό

Ο Φρανσίσκο Ορτέγκα και ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσαν τη συνεργασία τους, με τον διεθνή Αργεντινό αριστερό μπακ να αποχαιρετά την ομάδα του Πειραιά.

Ο 26χρονος ποδοσφαιριστής θέλησε να απευθυνθεί στους φίλους του Ολυμπιακού μέσω των social media, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του για όσα έζησε κατά την παρουσία του στον σύλλογο.

Το μήνυμα του Ορτέγκα:

«Μετά από τρία χρόνια σε αυτόν τον σύλλογο, κατά τα οποία μοιραστήκαμε απίστευτες στιγμές, όπως η κατάκτηση του σημαντικότερου τροπαίου στην ιστορία του συλλόγου και η κατάκτηση τεσσάρων τίτλων σε τρία χρόνια, ήρθε η ώρα να αποχαιρετήσω.

Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους αποτελούν μέρος του συλλόγου και συμβάλλουν στο να γίνεται καλύτερος μέρα με τη μέρα. Το προπονητικό επιτελείο και τους συμπαίκτες μου, για όλα όσα ζήσαμε και απολαύσαμε μαζί.

Και στους οπαδούς, που μας συνόδευαν και μας ενθάρρυναν πάντα.

Παίρνω μαζί μου όμορφες αναμνήσεις από την Ελλάδα, φιλίες, και ένα κομμάτι μου μένει εκεί.

Σας εύχομαι πάντα τα καλύτερα και θα σας ενθαρρύνω ως ένας ακόμη οπαδός από την άλλη άκρη του κόσμου».

https://www.instagram.com/p/DbtEL0iEbqT/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Λίγο αργότερα, η Ρίβερ Πλέιτ ανακοίνωσε την απόκτηση του Ορτέγκα, επισημοποιώντας τη μετακίνηση του Αργεντινού αμυντικού στην ομάδα του Μπουένος Άιρες, με τον 27χρονο μπακ να υπογράφει συμβόλαιο διάρκειας έως τον Δεκέμβριο του 2030.

Από την πλευρά της, η «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ αποχαιρέτησε τον Αργεντινό μέσω των social media, ευχαριστώντας τον για την προσφορά του στην ομάδα και ευχόμενη καλή συνέχεια στην καριέρα του.

COMUNICADO OFICIAL



Francisco Ortega es nuevo jugador de River Plate. ⚪🔴⚪



ℹ️ https://t.co/VWMv3v7Hje pic.twitter.com/qZo7LhmMZF — River Plate (@RiverPlate) August 6, 2026