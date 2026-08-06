Συμφωνία εξαγοράς για την EasyJet - Στην αμερικανική Appolo για 6,65 δισ. ευρώ

Μετά την απόσυρση από τη διαδικασία ανταγωνίστριας αμερικανικής επενδυτικής εταιρίας

Δέσποινα Σοφιανίδου

Συμφωνία εξαγοράς για την EasyJet - Στην αμερικανική Appolo για 6,65 δισ. ευρώ
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  • Η αμερικανική Apollo συμφώνησε να εξαγοράσει την EasyJet έναντι 6,65 δισ. ευρώ, μετά την απόσυρση της Castlelake.
  • Η EasyJet απασχολεί περισσότερους από 19.000 εργαζόμενους και πραγματοποιεί πτήσεις σε 35 ευρωπαϊκές χώρες.
  • Ο ιδρυτής Στέλιος Χατζηιωάννου και η οικογένειά του θα παραμείνουν μακροπρόθεσμοι μέτοχοι της εταιρείας.
  • Η Apollo προσφέρει 7,15 λίρες ανά μετοχή και υποστηρίζει τη στρατηγική ανάπτυξης της EasyJet.
  • Η διοίκηση της EasyJet εκφράζει θετική στάση για τη συνεργασία με την Apollo, επισημαίνοντας την εμπειρία της στο χώρο της αεροπορίας.
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Σε συμφωνία εξαγοράς για 6,65 δισ. ευρώ κατέληξε η αεροπορική εταιρία EasyJet από την αμερικανική Apollo, μετά την απόσυρση από τη διαδικασία της ανταγωνίστριας επενδυτικής Castlelake.

Η EasyJet, θεωρείται είναι μία από τις μεγαλύτερες αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους, της Ευρώπης. Απασχολεί περισσότερους από 19.000 εργαζόμενους και εκτελεί πτήσεις σε περίπου 1.200 δρομολόγια σε 35 ευρωπαϊκές χώρες.

Ιδρύθηκε από τον Στέλιο Χατζηιωάννου το 1995 με σκοπό να προσφέρει φθηνά αεροπορικά εισιτήρια μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Ευρώπης, ενώ η οικογένεια εξακολουθεί να κατέχει περίπου το 15% της επιχείρησης.

Ο Στέλιος Χατζηιωάννου δήλωσε ότι υποστηρίζει τα σχέδια της Apollo για την αεροπορική εταιρεία «με στόχο τη δημιουργία περισσότερης ανάπτυξης». «Η οικογένειά μου και εγώ σκοπεύουμε να παραμείνουμε ως μακροπρόθεσμοι κύριοι μέτοχοι της EasyJet για το επόμενο κεφάλαιο στην πορεία της εταιρείας», ανέφερε σε δήλωσή του.

Η μελλοντική ιδιοκτησία της EasyJet παρέμενε αβέβαιη από τότε που έγινε γνωστό στα τέλη Μαΐου ότι η Castlelake εξέταζε το ενδεχόμενο υποβολής προσφοράς για την αεροπορική εταιρεία.

Αρχικά οι προσεγγίσεις της απορρίφθηκαν με την αεροπορική εταιρεία να κάνει λόγο για προσπάθεια φθηνή εξαγοράς.

Στις αρχές Ιουλίου, η EasyJet και η Castlelake ανακοίνωσαν ότι είχαν καταλήξει σε κατ’ αρχήν συμφωνία, αλλά στη συνέχεια η Apollo – η οποία κατέχει τη μητρική εταιρεία της Wagamama, The Restaurant Group – μπήκε δυναμικά στη διαδικασία με υψηλότερη προσφορά.

Σύμφωνα με την προσφορά της Apollo, οι μέτοχοι της EasyJet θα λάβουν 7,15 λίρες (8,35 ευρώ) ανά μετοχή.

Η Apollo δήλωσε ότι «υποστηρίζει θερμά» την υφιστάμενη στρατηγική της αεροπορικής εταιρείας, προσθέτοντας ότι υπάρχει «σημαντική ευκαιρία για την επιτάχυνση των επιχειρησιακών και εμπορικών φιλοδοξιών» του Ομίλου EasyJet.

«Η EasyJet είναι ηγέτης στην ευρωπαϊκή αεροπορία, έχοντας εδραιώσει μια διαφοροποιημένη θέση στην αγορά χάρη στην ελκυστική πρότασή της προς τους πελάτες, το εκτεταμένο δίκτυό της και το ισχυρό εμπορικό σήμα της», δήλωσε ο Alex van Hoek, εταίρος και επικεφαλής του τομέα ιδιωτικών κεφαλαίων για την Ευρώπη στην Apollo.

Ο διευθύνων σύμβουλος της EasyJet, Kenton Jarvis, δήλωσε: «Χαιρετίζουμε τη δέσμευση της Apollo προς την επιχείρησή μας και το προσωπικό μας, και πιστεύουμε ότι η εμπειρία της στον τομέα της αεροπορίας την καθιστά έναν ισχυρό εταίρο για την EasyJet».

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