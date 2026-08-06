New York College: Ιστορικό ΡΕΚΟΡ επιδόσεων στην Ετήσια Έρευνα Αποφοίτων

Με θεαματικά αποτελέσματα που επισφραγίζουν την ακαδημαϊκή του υπεροχή και την ηγετική του τοποθέτηση στην ιδιωτική τριτοβάθμια εκπαίδευση, ολοκληρώθηκε η ετήσια ψηφιακή έρευνα αποφοίτων (Graduate Exit Survey) του New York College σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Τα ευρήματα αποτυπώνουν την απόλυτη ταχύτητα απορρόφησης στην αγορά εργασίας, καθώς το 70.8% των αποφοίτων εξασφαλίζει θέση εργασίας πριν καν ολοκληρώσει τις σπουδές του, ενώ το συνολικό ποσοστό επαγγελματικής αποκατάστασης εκτοξεύεται στο 83.3% εντός του πρώτου τριμήνου. Παράλληλα, το 95% των αποφοίτων πραγματοποιεί το επόμενο καθοριστικό βήμα στη σταδιοδρομία του (αγορά εργασίας ή περαιτέρω ακαδημαϊκές σπουδές) στο ίδιο διάστημα, με τη συντριπτική πλειονότητα (63.1%) να δραστηριοποιείται στο άμεσο αντικείμενο των σπουδών του.

Η ακαδημαϊκή ποιότητα και το κύρος του διδακτικού προσωπικού συνιστούν τους θεμελιώδεις πυλώνες της φοιτητικής ικανοποίησης, η οποία αγγίζει το 85.7% (M.O. 4.25/5.00), ενώ η Ποιότητα Διδασκαλίας και η Ακαδημαϊκή Υποστήριξη συγκεντρώνουν τις κορυφαίες αξιολογήσεις του 93.2% και 90.9% αντίστοιχα. Η αδιαμφισβήτητη αυτή υπεροχή αντικατοπτρίζεται στον υψηλό Δείκτη Σύστασης (NPS Score 8.07/10), με το 77.5% των αποφοίτων να δηλώνει κατηγορηματικά ότι θα επέλεγε ξανά το New York College για τις σπουδές του, ενώ το 43% των νέων εγγραφών προέρχεται ήδη από οργανική σύσταση (Word-of-Mouth). Η καθολική αυτή αποδοχή πλαισιώνεται από τις εξαιρετικές επιδόσεις στις διοικητικές δομές (Admissions 94.2%, Διοικητικές Υπηρεσίες 89.6%, Career Office 87.3%), με το καινοτόμο Περιεχόμενο Σπουδών να αναδεικνύεται ως ο #1 καταλύτης επιλογής.

Τα αποτελέσματα της έρευνας επιβεβαιώνουν στην πράξη ότι στο New York College οι σπουδές μετατρέπονται σε άμεση επαγγελματική καταξίωση, εδραιώνοντας μια διαχρονική σχέση εμπιστοσύνης με τη νέα γενιά.

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