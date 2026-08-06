Η Ρεάλ Μαδρίτης ανακοίνωσε τη συμφωνία – «μαμούθ» με τον Ντιαμαντέ: Υπέγραψε… επταετές συμβόλαιο

Ακόμη και η δεκαετής επέκταση συμβολαίου του Έρλινγκ Χάαλαντ με τη Μάντσεστερ Σίτι είχε προκαλέσει αίσθηση, αλλά συμβόλαια επταετούς διάρκειας και πάνω παραμένουν σπάνια.

Όμως, η Ρεάλ Μαδρίτης αποφάσισε να επενδύσει στο μέλλον και υπέγραψε τον Γιαν Ντιομαντέ από τη Λειψία έως το 2033.

Αναμφίβολα, πρόκειται για συμφωνία που σηματοδοτεί «αλλαγή σελίδας» στο σύγχρονο ποδόσφαιρο και φέρει ξεκάθαρα τη «σφραγίδα» του Φλορεντίνο Πέρεθ. Ο πρόεδρος της Ρεάλ Μαδρίτης απέδειξε για ακόμη μία φορά πως δεν διστάζει να επενδύσει «μυθικά» ποσά και να προχωρά σε κινήσεις που ξεπερνούν τα συνηθισμένα δεδομένα της αγοράς.

Η μεταγραφή του Ιβοριανού πλάγιου μεσοεπιθετικού από τη Λειψία μπορεί να φτάσει τα 140 εκατ. ευρώ.

Η ομάδα του Ζοσέ Μουρίνιο είχε καταθέσει προηγουμένως πρόταση ύψους 100 εκατ. ευρώ, η οποία απορρίφθηκε από τη Λειψία, καθώς ο γερμανικός σύλλογος αξίωνε ένα ακόμη μεγαλύτερο ποσό για να παραχωρήσει τον 19άχρονο. Τελικά, η επιθυμία του έγινε πράξη, με τη Ρεάλ να εξασφαλίζει την υπογραφή ενός από τα πλέον περιζήτητα prospects του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Οι «μερένχες» έχουν κινηθεί δυναμικά στη μεταγραφική περίοδο, έχοντας ήδη αποκτήσει τους Μπερνάρντο Σίλβα, Ιμπραχίμα Κονατέ, Ντένζελ Ντάμφρις και Μαρκ Κουκουρέγια, ενισχύοντας σημαντικά το ρόστερ.

Διαβάστε επίσης