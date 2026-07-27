Μεταγραφικό «ριφιφί» της Ρεάλ Μαδρίτης, συμφώνησε με τη Λειψία και αποκτά τον Ντιομαντέ

Snapshot Η Ρεάλ Μαδρίτης συμφώνησε με τη Λειψία για την απόκτηση του Γιαν Ντιομαντέ με κόστος άνω των 100 εκατ. ευρώ.

Ο Ιβοριανός πλάγιος μεσοεπιθετικός θα υπογράψει συμβόλαιο έως τον Ιούνιο του 2031 και θα περάσει ιατρικές εξετάσεις στη Μαδρίτη μέσα στην εβδομάδα.

Η μεταγραφή αποτελεί τη μεγαλύτερη πώληση στην ιστορία της Λειψίας, ξεπερνώντας τα 90 εκατ. ευρώ που δόθηκαν από τη Μάντσεστερ Σίτι για τον Γιόσκο Γκβάρντιολ.

Την προηγούμενη σεζόν, ο Ντιομαντέ είχε 45 συμμετοχές με 15 γκολ και 11 ασίστ στη Λειψία. Snapshot powered by AI

Η Ρεάλ Μαδρίτης ετοιμάζεται να ολοκληρώσει μία από τις πλέον ηχηρές μεταγραφικές κινήσεις του καλοκαιριού, καθώς έφτασε σε συμφωνία με τη Λειψία για την απόκτηση του Γιαν Ντιομαντέ. Οι «μερένχες» κινήθηκαν αποφασιστικά τις τελευταίες ώρες, ξεπερνώντας τον ανταγωνισμό και φέρνοντας τον ταλαντούχο ποδοσφαιριστή στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου».

Το κόστος της μεταγραφής ξεπερνά τα 100 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ενώ, ο Ιβοριανός θα ταξιδέψει στη Μαδρίτη μέσα στην εβδομάδα για να περάσει από τις καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας έως τον Ιούνιο του 2031.

Την περυσινή σεζόν, ο ταλαντούχος πλάγιος μεσοεπιθετικός μέτρησε 45 συμμετοχές, 15 γκολ και 11 ασίστ. Αυτή θα είναι η ακριβότερη πώληση στην ιστορία της Λειψίας, ξεπερνώντας στη συγκεκριμένη λίστα τον Γιόσκο Γκβάρντιολ με 90.000.000 ευρώ στην Μάντσεστερ Σίτι, ενώ, δεύτερος είναι ο Μπένιαμιν Σέσκο στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έναντι 76.500.000 ευρώ.

Ενώ όλα έδειχναν πως η Παρί Σεν Ζερμέν είχε το προβάδισμα για την απόκτηση του Ντιομαντέ, η Ρεάλ Μαδρίτης εμφανίστηκε δυναμικά κι έκανε το απόλυτο μεταγραφικό hijack, αποσπώντας το «ναι» τόσο του ποδοσφαιριστή, όσο και του γερμανικού συλλόγου. Στα τέλη Ιουνίου, η Λειψία είχε απορρίψει πρόταση ύψους 100 εκατ. ευρώ από τη Λίβερπουλ.