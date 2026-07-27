Διακοπές νερού τη Δευτέρα (27/7) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Δευτέρα 27 Ιουλίου, διακοπές στην υδροδότηση.
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Έκτακτες Διακοπές Υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Δευτέρα, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.
- ΓΛΥΦΑΔΑ (ΤΕΡΨΙΘΕΑ)
Αιγύπτου και Δαρδανελλίων
- ΙΛΙΟΝ
Ιδομενέως και Νέστορος
- ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ (ΠΕΡΙΣΣΟΣ)
Χάλκης και Μακελαράκη
- ΠΑΠΑΓΟΣ
Αθ. Καραλή και Καρναβία
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:08 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 27 Ιουλίου
06:34 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Επίδομα μητρότητας: Οι ημερομηνίες «κλειδιά» για Αύγουστο και Σεπτέμβριο
05:10 ∙ LIFESTYLE
Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 7 Ιουλίου
22:12 ∙ ΣΤΟΙΧΗΜΑ