Αναζητείται και τέταρτο άτομο πίσω από την επίθεση με χειροβομβίδα - Ο Αιγύπτιος είχε πάρει 500 ευρώ

Ο Αιγύπτιος θα λάμβανε ακόμα 2.000 ευρώ μετά το χτύπημα

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Αναζητείται και τέταρτο άτομο πίσω από την επίθεση με χειροβομβίδα - Ο Αιγύπτιος είχε πάρει 500 ευρώ
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Οι αρχές αναζητούν ένα τέταρτο άτομο ως ηθικό αυτουργό της επίθεσης με χειροβομβίδα, το οποίο έδωσε την εντολή στον 31χρονο Αιγύπτιο κρατούμενο να οργανώσει το χτύπημα.
  • Ο 30χρονος Αιγύπτιος φυσικός αυτουργός είχε συμφωνήσει να λάβει συνολικά 2.500 ευρώ, εκ των οποίων 500 ευρώ προπληρώθηκαν πριν την επίθεση.
  • Η επίθεση στόχευε μεταξύ άλλων έναν δικαστικό, έναν αξιωματικό της αστυνομίας, δύο δημοσιογράφους και έναν σωφρονιστικό υπάλληλο.
  • Η αστυνομία συνέλαβε τον 30χρονο στη Γλυφάδα ενώ παρέλαβε μια λειτουργική χειροβομβίδα κρυμμένη σε χάρτινο ποτήρι.
  • Η πρώτη επικοινωνία μεταξύ των δύο Αιγυπτίων έγινε στις 21 Ιουλίου και περιελάμβανε σχέδια για επιθέσεις με όπλο ή χειροβομβίδα, ενώ ένα σχέδιο εμπρησμού ματαιώθηκε την τελευταία στιγμή.
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Ακόμα ένα πρόσωπο -το τέταρτο- ψάχνουν οι αρχές για την υπόθεση της επίθεσης με χειροβομβίδα, θεωρώντας πως είναι ο άνθρωπος που έδωσε την εντολή στον 31χρονο Αιγύπτιο κρατούμενο των φυλακών Διαβατών να οργανώσει το χτύπημα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι πιθανοί στόχοι ήταν ένας δικαστικός λειτουργός, ένας αξιωματικός της Ελληνικής Αστυνομίας, δύο δημοσιογράφοι και ένας σωφρονιστικός υπάλληλος. Όπως αναφέρει το σχετικό ρεπορτάζ, ο φερόμενος ως ηθικός αυτουργός της επίθεσης φέρεται να είχε προσωπικές εμμονές με τα πρόσωπα που είχε στοχοποιήσει και, όντας και ο ίδιος έγκλειστος σε σωφρονιστικό κατάστημα, ήθελε να προχωρήσει σε εκδικητικές ενέργειες για διαφορετικούς λόγους.

Οι αρχές εκτιμούν ότι ο συγκεκριμένος κρατούμενος ήρθε σε επικοινωνία με τον 31χρονο Αιγύπτιο στις φυλακές Διαβατών, ο οποίος στη συνέχεια αναζήτησε το πρόσωπο που θα υλοποιούσε το σχέδιο. Πρόκειται για τον 30χρονο ομοεθνή του φέρεται να είχε αναλάβει τον ρόλο του φυσικού αυτουργού.

Η αμοιβή για τη χειροβομβίδα

Ο 30χρονος Αιγύπτιος είχε συμφωνήσει να λάβει συνολικά 2.500 ευρώ για την επίθεση και φέρεται να πήρε 500 ευρώ προκαταβολικά, ενώ τα υπόλοιπα 2.000 ευρώ θα τα λάμβανε μετά τη ρίψη της χειροβομβίδας.

Οι αρχές εξετάζουν τα στοιχεία που έχουν προκύψει από τις επικοινωνίες των δύο Αιγυπτίων, καθώς στο κινητό τηλέφωνο του 30χρονου εντοπίστηκαν ηχητικά μηνύματα, φωτογραφίες και στίγματα από χάρτες, τα οποία φέρεται να είχαν σταλεί από τον 31χρονο κρατούμενο των φυλακών Διαβατών.

Από την ανάλυση των ψηφιακών ευρημάτων προκύπτει ότι η πρώτη επικοινωνία μεταξύ τους έγινε στις 21 Ιουλίου. Ο 31χρονος φέρεται να ζήτησε από τον συμπατριώτη του η επίθεση να γίνει είτε με όπλο είτε με χειροβομβίδα, ενώ φέρεται να του είχε δώσει πληροφορίες για τους στόχους και τα σημεία που τον ενδιέφεραν.

Παράλληλα, σύμφωνα με τα στοιχεία, είχε ζητήσει από τον 30χρονο να πραγματοποιήσει εμπρηστική επίθεση σε κατάστημα καφέ στην Καλλιθέα. Ωστόσο, το συγκεκριμένο σχέδιο δεν προχώρησε και ματαιώθηκε την τελευταία στιγμή.

Το ραντεβού στη Γλυφάδα και η σύλληψη

Ο 30χρονος Αιγύπτιος είχε ένα ολιγόλεπτο ραντεβού με τον 27χρονο Έλληνα, ο οποίος θεωρείται ο προμηθευτής της χειροβομβίδας. Ακόμα και το ραντεβού αυτό φέρεται να είχε οργανωθεί κατόπιν εντολών του 31χρονου κρατούμενου.

Το σημείο συνάντησης ήταν πλατεία στη Γλυφάδα, όπου οι αστυνομικοί του ελληνικού FBI είχαν ήδη θέσει υπό διακριτική παρακολούθηση τον 30χρονο μετά από ανώνυμη πληροφορία που έφτασε στο Τμήμα Δίωξης Παράνομης Διακίνησης και Εμπορίας Αντικειμένων.

Οι αστυνομικοί κατέγραψαν τις κινήσεις του από την Κηφισιά έως τη Γλυφάδα και επενέβησαν τη στιγμή που παραλάμβανε ένα αντικείμενο που προσομοίαζε με χάρτινο ποτήρι. Στο εσωτερικό του ήταν κρυμμένη μια λειτουργική χειροβομβίδα αμυντικού τύπου, η οποία είχε ασφαλιστεί με δεματικό καλωδίων. Μόλις ο 30χρονος παρέλαβε το αντικείμενο, οι αστυνομικοί κινήθηκαν αστραπιαία και προχώρησαν στη σύλληψή του, αποτρέποντας την πραγματοποίηση της επίθεσης.

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