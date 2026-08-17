Φωτιά στα Σπάτα κοντά στο αεροδρόμιο: Μήνυμα του 112 για ετοιμότητα - Σηκώθηκαν 5 εναέρια
Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές Πυροσβεστικές Δυνάμεις
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Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Δευτέρας στην Πυροσβεστική Υπηρεσία καθώς ξέσπασε φωτιά στα Σπάτα στην περιοχή Αργιθέα
Η φωτιά καίει σε χαμηλή βλάστηση και για την κατάσβεσή της στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 60 πυροσβέστες με 17 οχήματα, 3 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και εθελοντές, ενώ από αέρος ρίψεις νερού πραγματοποιούν 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα.
Βίντεο του Newsbomb.gr από την επιχείρηση κατάσβεσης:
Μάλιστα στάλθηκε και μήνυμα του 112 στους κατοίκους καλώντας τους να βρίσκονται σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.
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