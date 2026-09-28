Τσίπρας: Μείωση ΦΠΑ στο 6%, κατάργηση προκαταβολής φόρου - Το σχέδιο για μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και στην ανάγκη αλλαγής του παραγωγικού μοντέλου επικέντρωσε την παρέμβασή του ο Αλέξης Τσίπρας

Αντώνης Ρηγόπουλος

Τσίπρας: Μείωση ΦΠΑ στο 6%, κατάργηση προκαταβολής φόρου - Το σχέδιο για μικρομεσαίες επιχειρήσεις
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  • Ο Αλέξης Τσίπρας προτείνει μείωση του ΦΠΑ στο 6% για βασικά είδη διατροφής και κατάργηση της προκαταβολής φόρου για τις ατομικές επιχειρήσεις.
  • Προβλέπεται πλήρης κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος για όλα τα νομικά πρόσωπα και νέα ρύθμιση έως 120 δόσεις για φορολογικές και ασφαλιστικές οφειλές.
  • Το αναπτυξιακό σχέδιο της ΕΛΑΣ εστιάζει στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα με πέντε βασικούς άξονες, όπως στήριξη καινοτόμων επιχειρήσεων και άνοιγμα κρατικών προμηθειών.
  • Προτείνονται μέτρα για την αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους, όπως μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, ΦΠΑ στα καύσιμα στο 13% και πλαφόν στα κέρδη των διυλιστηρίων.
  • Το Εθνικό Ταμείο Σύγκλισης σχεδιάζεται ως το βασικό χρηματοδοτικό εργαλείο με κεφάλαια 12 δισ. ευρώ στην τετραετία και δυνατότητα μόχλευσης ιδιωτικών κεφαλαίων έως 25 δισ. ευρώ.
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Τη μικρή και μεσαία επιχείρηση στο επίκεντρο του αναπτυξιακού σχεδίου της ΕΛΑΣ έθεσε ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας στη συνεδρίαση του ΔΣ του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, όπου παρουσίασε σειρά παρεμβάσεων που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, μείωση του ΦΠΑ στο 6% για βασικά είδη διατροφής, κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος για όλα τα νομικά πρόσωπα και κατάργηση της προκαταβολής φόρου για τις ατομικές επιχειρήσεις.

«Η πολιτική αλλαγή είναι η μόνη ελπίδα για τη μικρή και μεσαία επιχείρηση», υποστήριξε, συνδέοντας την κατάσταση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με την ανάγκη, όπως είπε, συγκρότησης ενός νέου παραγωγικού μοντέλου.

«Η χώρα χρειάζεται αλλαγή παραγωγικού μοντέλου»

Ο Αλέξης Τσίπρας υποστήριξε ότι η χώρα χρειάζεται «αλλαγή παραδείγματος», σημειώνοντας ότι αυτή δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς αλλαγή πολιτικής κατεύθυνσης.

«Είμαι πεπεισμένος ότι η χώρα έχει ανάγκη από αλλαγή παραδείγματος με τη συγκρότηση ενός Νέου Παραγωγικού Μοντέλου, το οποίο δεν κατάφερε, δεν επιχείρησε καν, να πετύχει η 7ετία της ΝΔ», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η ΕΛΑΣ επιδιώκει να δημιουργήσει έναν νέο κύκλο ανάπτυξης με τρεις βασικούς στόχους: «Να παράγουμε περισσότερα. Να μοιράζουμε δικαιότερα. Να ζούμε καλύτερα».

Οι πέντε θέσεις για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ παρουσίασε πέντε βασικές κατευθύνσεις για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα.

Πρώτος στόχος είναι η στήριξη μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που μπορούν να αναπτύξουν καινοτόμες δραστηριότητες. Δεύτερος, το άνοιγμα των κρατικών προμηθειών, με τον Αλέξη Τσίπρα να υποστηρίζει ότι σήμερα οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποκλείονται λόγω «κλειστών διαγωνισμών, απευθείας αναθέσεων και καρτελοποίησης».

Τρίτος άξονας είναι η δημιουργία νέων χρηματοδοτικών θεσμών και εργαλείων για επιχειρήσεις που διαθέτουν βιώσιμο επιχειρηματικό σχέδιο, ενώ τέταρτος είναι η ενίσχυση της ζήτησης και της αγοράς.

Ως πέμπτη θέση έθεσε την τήρηση του δημοσιονομικού κανόνα, διαβεβαιώνοντας ότι «το πρόγραμμά μας είναι αυστηρά κοστολογημένο».

Κατάργηση τέλους επιτηδεύματος και νέα ρύθμιση 120 δόσεων

Στο φορολογικό πεδίο, ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε πλήρη και άμεση κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος για όλα τα νομικά πρόσωπα, χωρίς γεωγραφικές εξαιρέσεις.

Παράλληλα, πρότεινε κατάργηση της προκαταβολής φόρου για τις ατομικές επιχειρήσεις και σημαντική μείωσή της για τα νομικά πρόσωπα.

Στις προτάσεις περιλαμβάνεται επίσης νέα ρύθμιση έως 120 δόσεις για φορολογικές και ασφαλιστικές οφειλές, με διαγραφή προστίμων και προσαυξήσεων υπό προϋποθέσεις συνέπειας.

Χρηματοδότηση και λιγότερη γραφειοκρατία

Η ΕΛΑΣ προτείνει παράλληλα ενίσχυση του ρόλου της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας και επέκταση των εργαλείων μικροπιστώσεων και εγγυοδοσίας, ώστε, όπως ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας, «μια βιώσιμη επένδυση να μην αποκλείεται επειδή δεν διαθέτει ισχυρές εμπράγματες εξασφαλίσεις».

Στο ίδιο πλαίσιο προτείνει αντικειμενικά και δημοσιευμένα κριτήρια για τις επιχειρηματικές δράσεις του ΕΣΠΑ και συγκεκριμένους χρόνους αξιολόγησης.

Οι παρεμβάσεις για το ενεργειακό κόστος

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο ενεργειακό κόστος των επιχειρήσεων, προτείνοντας μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο ελάχιστο επιτρεπτό ευρωπαϊκό επίπεδο, μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα στο 13%, πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των διυλιστηρίων και έκτακτη φορολόγηση των υπερκερδών τους.

Η ενεργειακή πρόταση της ΕΛΑΣ περιλαμβάνει επίσης μακροχρόνια ενεργειακά συμβόλαια, μικρά φωτοβολταϊκά, ενεργειακές κοινότητες και χρηματοδοτικά εργαλεία για την ενεργειακή αναβάθμιση των επιχειρήσεων.

Ο Αλέξης Τσίπρας επανέφερε παράλληλα την πρόταση για ισχυρότερο δημόσιο έλεγχο στη ΔΕΗ, κάνοντας ιδιαίτερα αιχμηρή αναφορά στις διαφημιστικές της δαπάνες.

Το Εθνικό Ταμείο Σύγκλισης

Κεντρικό χρηματοδοτικό εργαλείο του σχεδίου παραμένει το Εθνικό Ταμείο Σύγκλισης, το οποίο ο Αλέξης Τσίπρας χαρακτήρισε «τη νέα επενδυτική μηχανή της επόμενης δεκαετίας».

Το σχέδιο προβλέπει πρωτογενή κεφάλαια 12 δισ. ευρώ στην τετραετία, προερχόμενα από το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, τη συμμετοχή εγχώριων επιχειρήσεων και την ανακατεύθυνση πόρων που συνδέονται με τη Golden Visa.

Με τη μόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων, σύμφωνα με τον σχεδιασμό της ΕΛΑΣ, η επενδυτική δυνατότητα θα μπορούσε να προσεγγίσει τα 25 δισ. ευρώ στην τετραετία.

Μείωση ΦΠΑ στο 6% στα βασικά είδη

Ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε παράλληλα παρεμβάσεις για την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών, μεταξύ των οποίων μείωση του ΦΠΑ στο 6% για βασικά είδη διατροφής και υγιεινής, μεσοσταθμική μείωση των λογαριασμών ρεύματος κατά 30%, φορολογικές ελαφρύνσεις για οικογένειες με παιδιά και μηδενισμό της συμμετοχής των ασφαλισμένων στα φάρμακα.

«Δίκαιη ανάπτυξη σημαίνει οι δυνατότητες να διαχέονται στην πραγματική οικονομία. Να μη συγκεντρώνονται σε λίγους», σημείωσε, υποστηρίζοντας ότι οι επιχειρήσεις πρέπει να βρίσκονται «στο κέντρο» και όχι στο περιθώριο της αναπτυξιακής πολιτικής.

Επίθεση στις τράπεζες και τα καρτέλ

Τέλος, εξαπέλυσε επίθεση κατά του τραπεζικού συστήματος, κάνοντας λόγο για «εναρμονισμένες πρακτικές» στις χρεώσεις και στα επιτόκια.

«Δεν υπάρχει μεγαλύτερο καρτέλ από αυτό, με τίτλο Ένωση Ελληνικών Τραπεζών», ανέφερε χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας ότι τα επιτόκια χορηγήσεων παραμένουν πολύ υψηλά, την ώρα που τα επιτόκια καταθέσεων κινούνται σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα.

Στο ίδιο πλαίσιο, η πρόταση της ΕΛΑΣ προβλέπει ενίσχυση της Επιτροπής Ανταγωνισμού και δημιουργία Παρατηρητηρίων Τιμών και εποπτικών μηχανισμών, ώστε οι μειώσεις των έμμεσων φόρων να μεταφέρονται, όπως υποστηρίζει, στις τελικές τιμές.

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