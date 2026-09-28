Πυροβολισμοί σε strip club στο Ντιτρόιτ: Τρεις νεκροί, τέσσερις τραυματίες

Snapshot Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και τέσσερις ακόμη τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς σε strip club στο Ντιτρόιτ.

Η αστυνομία ανέφερε ότι ο καβγάς που οδήγησε στους πυροβολισμούς ήταν αποτέλεσμα διαμάχης που λύθηκε με τη χρήση όπλων.

Η συγκεκριμένη τοποθεσία έχει ιστορικό περιστατικών, καθώς έχουν καταγραφεί επτά κλήσεις στην αστυνομία από το ίδιο σημείο μέσα στο 2026.

Οι τραυματίες δεν έχουν απειλητικά για τη ζωή τους τραύματα, ενώ οι αρχές ζητούν πληροφορίες από το κοινό για το περιστατικό.

Νωρίτερα την ίδια ημέρα, σημειώθηκαν πυροβολισμοί σε πάρτι γενεθλίων στη Τζόρτζια προκάλεσαν τον τραυματισμό 12 εφήβων, δύο εκ των οποίων σε κρίσιμη κατάσταση. Snapshot powered by AI

Πυροβολισμοί σημειώθηκαν σε ένα strip club στο Ντιτρόιτ τα ξημερώματα της Δευτέρας, με αποτέλεσμα να χάσουν την ζωή τους τρεις άνθρωποι, ενώ τέσσερις ακόμη τραυματίστηκαν, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Σύμφωνα με το Associated Press, η τοπική αστυνομία έφτασε στις 07:21 (τοπική ώρα, 14:21 ώρα Ελλάδος) σε έναν δρόμο που βρίσκεται σε κατοικημένη περιοχή. Εκεί εντοπίστηκαν τρεις άνδρες, οι οποίοι είχαν δεχθεί θανάσιμους πυροβολισμούς, όπως δήλωσε ο αρχηγός της Αστυνομίας του Ντιτρόιτ, Τοντ Μπέτισον, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Άλλα τέσσερα άτομα — δύο άνδρες και δύο γυναίκες — μεταφέρθηκαν σε τοπικά νοσοκομεία της περιοχής. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, κανένας από τους τραυματίες δεν φέρει απειλητικά για τη ζωή του τραύματα. Όλα τα θύματα εκτιμάται ότι είναι ηλικίας μεταξύ 20 και 30 ετών, ανέφερε ο Μπέτισον.

«Ξέσπασε ένας καβγάς, μια διαμάχη, και ως αποτέλεσμα, ορισμένα άτομα αποφάσισαν να λύσουν τις διαφορές τους με την χρήση όπλων», είπε ο ίδιος, αποκαλύπτοντας ότι συγκεκριμένη διεύθυνση δεν είναι άγνωστη στο Αστυνομικό Τμήμα του Ντιτρόιτ, καθώς οι τοπικές αρχές έχουν λάβει επτά κλήσεις από το συγκεκριμένο σημείο μέσα στη φετινή χρονιά

Από την πλευρά της, η δήμαρχος του Ντιτρόιτ, Μέρι Σέφιλντ, κάλεσε όποιον διαθέτει πληροφορίες να επικοινωνήσει με τις αρχές.

Νωρίτερα την Κυριακή, σημειώθηκαν πυροβολισμοί σε ένα πάρτι γενεθλίων σε ένα πάρκο στο Μέικον της Τζόρτζια, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 12 έφηβοι, όπως ανέφερε ο σερίφης της κομητείας Μπιμπ, Ντέιβιντ Ντέιβις, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου. Δύο από τους τραυματίες βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση.