Νιώθετε υπνηλία μετά το γεύμα; Γιατί συμβαίνει και πώς να την περιορίσετε

Γιατί ακόμα και ένα ελαφρύ μεσημεριανό μπορεί να σας κάνει να παλεύετε με τη νύστα.

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Νιώθετε υπνηλία μετά το γεύμα; Γιατί συμβαίνει και πώς να την περιορίσετε
ΕΥ ΖΗΝ
5'
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Το αίσθημα υπνηλίας μετά το φαγητό μπορεί να μετατρέψει ένα συνηθισμένο μεσημεριανό γεύμα σε ένα απόγευμα με βαριά βλέφαρα και μειωμένη πνευματική εγρήγορση. Η ποσότητα του φαγητού παίζει ρόλο, αλλά το ίδιο ισχύει και για το βιολογικό σας ρολόι καθώς και για την ποιότητα του ύπνου σας το προηγούμενο βράδυ.

Μερικές αλλαγές μπορούν να αμβλύνουν αυτή την πτώση της ενέργειας, χωρίς να χρειαστεί να αποκλείσετε ολόκληρες ομάδες τροφίμων.

Γιατί νιώθετε υπνηλία μετά το φαγητό;

Η μεταγευματική υπνηλία οφείλεται σε διάφορους παράγοντες. Σε αυτήν συμβάλλουν τα σήματα μεταξύ εντέρου και εγκεφάλου, οι μεταβολές στα θρεπτικά συστατικά που κυκλοφορούν στο αίμα και κάποιοι μηχανισμοί εγρήγορσης του εγκεφάλου. Οι ακριβείς μηχανισμοί αποτελούν ακόμη αντικείμενο έρευνας.

Την ώρα του μεσημεριανού, το φαινόμενο αυτό μπορεί να συμπέσει με τη φυσιολογική απογευματινή κάμψη της εγρήγορσης. Αυτή η κάμψη μπορεί να συμβεί ακόμη και χωρίς την κατανάλωση γεύματος, γεγονός που εξηγεί γιατί ακόμα και ένα ελαφρύ μεσημεριανό δεν αρκεί πάντα για να την αποτρέψει. Η χρονική στιγμή και η έντασή της διαφέρουν από άτομο σε άτομο.

Τα μεγαλύτερα γεύματα μπορούν να εντείνουν την υπνηλία. Ωστόσο, τα στοιχεία σχετικά με την επίδραση της σύνθεσης του γεύματος δεν είναι ομοιογενή: η κατανάλωση υδατανθράκων από μόνη της δεν εξηγεί κάθε περίπτωση πτώσης της ενέργειας. Επίσης, ο διαδεδομένος ισχυρισμός ότι η διαδικασία της πέψης «αποσπά» αίμα από τον εγκέφαλο είναι ανακριβής.

υπνηλια ληθαργος στο γραφειο

Πώς μπορείτε να περιορίσετε την μεταγευματική υπνηλία

  1. Ξεκινήστε εστιάζοντας στην ποσότητα και την ισορροπία του γεύματος, καθώς και στο να διακόπτετε την καθιστική στάση. Πρόκειται για πρακτικές αλλαγές που αξίζει να δοκιμάσετε, και όχι για μια εγγυημένη λύση κατά της κόπωσης.
  2. Μειώστε ελαφρώς την ποσότητα του μεσημεριανού, αν συνήθως τρώτε μεγάλα γεύματα. Φάτε όσο χρειάζεται, για να νιώσετε χορτάτοι και καταναλώστε ένα σνακ αργότερα, αν πεινάσετε.
  3. Συνδυάστε τροφές πλούσιες σε φυτικές ίνες με πρωτεΐνη. Για παράδειγμα, δοκιμάστε λαχανικά, ψωμί ολικής άλεσης και αυγά, ή φακές με σαλάτα. Ένα αρτοσκεύασμα και ένα ρόφημα με ζάχαρη προσφέρουν μικρότερη διατροφική ισορροπία.
  4. Κάντε έναν ήπιο περίπατο μετά το φαγητό. Ένα διάλειμμα 10-15 λεπτών αποτελεί μια εφικτή αφετηρία, ειδικά αν διαφορετικά πρόκειται να επιστρέψετε αμέσως στην καρέκλα της εργασίας σας.
  5. Αποφύγετε το αλκοόλ στο μεσημεριανό γεύμα. Μπορεί να εντείνει την υπνηλία και να δυσκολέψει τη συγκέντρωση.
  6. Φροντίστε τον βραδινό σας ύπνο. Μια σταθερή ρουτίνα και ο επαρκής ύπνος σάς προσφέρουν καλύτερη αφετηρία από το να προσπαθείτε να αναπληρώσετε τη χαμένη ξεκούραση κάθε απόγευμα.
  7. Αν το επιτρέπει το πρόγραμμά σας, μεταφέρετε τις απαιτητικές εργασίες σε ώρες που συνήθως νιώθετε πιο ετοιμοπόλεμοι και σε εγρήγορση.

Κρατήστε ένα σύντομο ημερολόγιο για τα γεύματα, τον ύπνο και τα συμπτώματά σας, εάν το μοτίβο δεν είναι σαφές. Η αλλαγή μιας συνήθειας τη φορά μπορεί να σας βοηθήσει να εντοπίσετε τι κάνει μεγαλύτερη διαφορά για εσάς προσωπικά.

Μήπως το αίσθημα κόπωσης σημαίνει ότι τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα έχουν πέσει απότομα;

Όχι. Η υπνηλία από μόνη της ΔΕΝ υποδηλώνει χαμηλό σάκχαρο ή διαβήτη.

Η αντιδραστική υπογλυκαιμία σημαίνει ότι η γλυκόζη του αίματος πέφτει σε πολύ χαμηλά επίπεδα μετά το γεύμα, συνήθως εντός 4 ωρών. Μπορεί να προκαλέσει τρέμουλο, εφίδρωση, αίσθημα πείνας, ζάλη, ταχυπαλμία ή σύγχυση, παράλληλα με το αίσθημα αδυναμίας. Μια ιατρική αξιολόγηση ελέγχει αν τα συμπτώματα συμπίπτουν όντως με χαμηλά επίπεδα γλυκόζης, αλλά το αίσθημα «απότομης πτώσης ενέργειας» δεν αρκεί για τη διάγνωση της πάθησης.

Μπορεί να βοηθήσει ένας σύντομος υπνάκος;

Ένας σύντομος υπνάκος νωρίς το απόγευμα μπορεί να βελτιώσει την εγρήγορση, εφόσον το επιτρέπουν οι συνθήκες. Προτιμήστε μια διάρκεια περίπου 10–20 λεπτών αντί για παρατεταμένο ύπνο. Αν κοιμηθείτε παραπάνω μπορεί να μείνετε με αίσθημα λήθαργου κατά την αφύπνιση και να επηρεάσει τον νυχτερινό σας ύπνο. Επίσης, ένας υπνάκος δεν μπορεί να αναπληρώσει αξιόπιστα τη χρόνια έλλειψη ύπνου.

σνακ στο γραφειο

Πότε πρέπει να ζητήσετε ιατρική συμβουλή;

Προγραμματίστε μια ιατρική εξέταση εάν η υπνηλία είναι συχνή, έντονη ή επηρεάζει την καθημερινότητά σας, και ειδικά εάν παρουσιάζετε ταυτόχρονα:

  • Έντονο ροχαλητό ή διακοπές της αναπνοής κατά τη διάρκεια του ύπνου.
  • Ζάλη ή λιποθυμική τάση μετά τα γεύματα.
  • Επαναλαμβανόμενο τρέμουλο ή εφίδρωση.
  • Αυξημένη δίψα ή συχνή ούρηση.

Αναφέρετε τυχόν φάρμακα που λαμβάνετε, καθώς ορισμένα μπορεί να προκαλέσουν υπνηλία. Μην οδηγείτε και μη χειρίζεστε μηχανήματα όταν νιώθετε υπνηλία.

Συμπέρασμα

Το αίσθημα κόπωσης μετά το φαγητό συχνά οφείλεται σε συνδυασμό παραγόντων, όπως η επίδραση του γεύματος, ο ύπνος και ο φυσικός ημερήσιος ρυθμός. Τα μικρότερα, ισορροπημένα γεύματα, ένας σύντομος περίπατος και ο επαρκής νυχτερινός ύπνος αποτελούν λογικά πρώτα βήματα. Συμπτώματα που επιμένουν ή είναι έντονα χρήζουν ιατρικής αξιολόγησης.

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