Άνω Λιόσια: «Θα σας κόψω τα χέρια», φέρεται να φώναζε δασκάλα σε μαθητές νηπιαγωγείου

Καταγγελία στο Newsbomb για τη συμπεριφορά διευθύντριας νηπιαγωγείου

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Άνω Λιόσια: «Θα σας κόψω τα χέρια», φέρεται να φώναζε δασκάλα σε μαθητές νηπιαγωγείου
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Καταγγελία αναφέρει ότι δασκάλα στο 1ο Νηπιαγωγείο Άνω Λιοσίων φώναζε «θα σας κόψω τα χέρια» σε μαθητές.
  • Η διευθύντρια φέρεται να μπήκε με όχημα στον σχολικό χώρο παρά την απαγόρευση.
  • Υπάρχουν καταγγελίες για ρατσιστική συμπεριφορά κατά παιδιών Ρομά στο σχολείο.
  • Το περιστατικό εγείρει ανησυχίες για τις συνθήκες και τη διαχείριση των παιδιών όταν οι γονείς δεν βρίσκονται στο σχολείο.
  • Η διεύθυνση του νηπιαγωγείου αρνήθηκε να σχολιάσει τις καταγγελίες και το περιστατικό.
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Ένταση σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας 28 Σεπτεμβρίου, έξω από το 1ο Νηπιαγωγείο Άνω Λιοσίων, σύμφωνα με καταγγελία που έφτασε στο Newsbomb.

Όπως υποστηρίζει στο Newsbomb ο νονός μαθήτριας, ο οποίος βρισκόταν στο σημείο την ώρα που συνόδευσε το παιδί στο σχολείο, προηγήθηκε περιστατικό με παιδιά που έπαιζαν στον χώρο. Σύμφωνα με την καταγγελία, η συμπεριφορά της διευθύντριας τόσο προς τους γονείς που βρίσκονταν έξω από το σχολείο όσο και προς τα παιδιά ήταν έντονη.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στην είσοδο οχήματος της διευθύντριας στον χώρο του σχολείου, παρά το γεγονός ότι, σύμφωνα με την καταγγελία, η είσοδος οχημάτων στον συγκεκριμένο χώρο απαγορεύεται.

Στο βίντεο που έφτασε στο Newsbomb ακούγεται, μεταξύ άλλων, η φράση «θα σας κόψω τα χέρια», με τον καταγγέλλοντα να υποστηρίζει ότι αυτή απευθυνόταν σε μαθητές. Το περιστατικό εγείρει ερωτήματα σχετικά με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκαν τα παιδιά.

Δείτε το βίντεο

Παράλληλα, ο νονός της μαθήτριας θέτει σοβαρό ζήτημα σχετικά με καταγγελλόμενες συμπεριφορές εις βάρος παιδιών Ρομά. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, «υπάρχει ρατσισμός σε αυτό το σχολείο κατά των τσιγγάνων», χαρακτηρίζοντας την κατάσταση «απαράδεκτη».

Το περιστατικό προκαλεί ερωτήματα για το τι συμβαίνει στους χώρους του 1ου Νηπιαγωγείου Άνω Λιοσίων όταν οι γονείς δεν είναι παρόντες, καθώς και για το αν έχουν υπάρξει και άλλες παρόμοιες καταγγελίες.

Το Newsbomb απευθύνθηκε στη διεύθυνση του νηπιαγωγείου για την τοποθέτησή της σχετικά με το περιστατικό και τις καταγγελίες. Η διεύθυνση αρνήθηκε να απαντήσει.

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