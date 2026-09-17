Χανιά: «Ξέχασαν» παιδιά νηπιαγωγείου μέσα σε λεωφορείο για 5 ώρες -Εντοπίστηκαν σε τραγική κατάσταση

Snapshot Δύο παιδιά νηπιακής ηλικίας βρέθηκαν «ξεχασμένα» σε σχολικό λεωφορείο στα Χανιά για πέντε ώρες και εντοπίστηκαν σε άθλια κατάσταση χωρίς όμως να κινδυνεύει η υγεία τους.

Τα παιδιά είχαν μείνει κλειδωμένα στο λεωφορείο μετά το πρωινό δρομολόγιο, καθώς η συνοδός δεν τα αντιλήφθηκε όταν αποβιβάστηκαν στο σχολείο.

Η συνοδός που ήταν υπεύθυνη για τα παιδιά απολύθηκε μετά το περιστατικό, ενώ η διοίκηση των ΚΤΕΛ εξέφρασε τη λύπη της και ζήτησε συγγνώμη.

Οι γονείς εκφράζουν ανησυχία και αρνούνται να επιτρέψουν στα παιδιά τους να ξαναχρησιμοποιήσουν το συγκεκριμένο λεωφορείο.

Το γεγονός συνέβη σε δρομολόγιο με νέα συνοδό και την παρουσία δροσιάς λόγω βροχής, αναδεικνύοντας τον κίνδυνο που υπήρχε αν επικρατούσε ζέστη. Snapshot powered by AI

Τυχερά μέσα στην ατυχία τους στάθηκαν δύο παιδιά νηπιακής ηλικίας, τα οποία εντοπίστηκαν «ξεχασμένα» μέσα σε σχολικό λεωφορείο στα Χανιά, ύστερα από πέντε ολόκληρες ώρες.

Τα παιδάκια ηλικίας 4-5 ετών, που φοιτούν σε νηπιαγωγείο χωριού της ενδοχώρας των Χανίων, εντοπίστηκαν σε άθλια κατάσταση, αλλά ευτυχώς δεν κινδυνεύει η υγεία τους.

Σύμφωνα με το zarpanews.gr, το μεσημέρι της Τετάρτης δυο παιδιά, βρέθηκαν «ξεχασμένα» μέσα στο σχολικό λεωφορείο (του ΚΤΕΛ) που ήταν παρκαρισμένο από το πρωί μέχρι να ξαναεκτελέσει το μεσημβρινό δρομολόγιο της επιστροφής.

Σύμφωνα με καταγγελίες γονέων που έγιναν στο ίδιο μέσο, όλα ξεκίνησαν όταν μια μαμά πήγε να δώσει το μεσημεριανό γεύμα στο παιδί της, καθώς θα ξεκινούσε πρώτη μέρα ολοήμερο. Ωστόσο όπως υποστηρίζουν, από το σχολείο της είπαν πως το παιδί δεν είχε πάει εκείνη την ημέρα στο σχολείο. Έκτοτε άρχισε η αναζήτησή του, με τον οδηγό του λεωφορείου να μεταβαίνει στον χώρο που το είχε σταθμεύσει λίγο πριν τη 1 το μεσημέρι και να εντοπίζει όχι ένα, αλλά δυο παιδιά σε τραγική κατάσταση.

«Ήταν κατουρημένα και κλαμένα»

«Τα παιδιά ήταν κατουρημένα και κλαμένα, σε τραγική κατάσταση» αναφέρει γονέας μαθητή που φοιτά στο σχολείο της περιοχής.

Σύμφωνα με τους καταγγέλλοντες, το σχολικό λεωφορείο ξεκίνησε στις 7:45 το πρωί μαζί με συνοδό, οι οποίοι φέρονται να τοποθετήθηκαν για πρώτη φορά στο συγκεκριμένο δρομολόγιο.

Όπως υποστήριξαν γονείς, τα παιδιά από το πρωινό δρομολόγιο κατέβηκαν κανονικά στο σχολείο, με τα δυο νήπια που φέρονται να κάθονταν στις πίσω θέσεις να μένουν κλειδωμένα, χωρίς να γίνουν αντιληπτά.

«Πηγαίνουν στο προνήπιο, μπορεί και να μην άκουσαν την συνοδό, δεν έπρεπε όμως η συνοδός να ελέγξει αν κατέβηκαν όλα; Πώς μπήκε σε αυτή τη θέση;», αναφέρει χαρακτηριστικά γονέας στο zarpanews.gr και συμπληρώνει: «τα παιδιά δεν θέλουν να ξαναμπούν στο λεωφορείο και ούτε και οι γονείς θέλουν να τα ξαναβάλουν μέσα».

«Ευτυχώς που υπήρχε δροσιά λόγω της βροχής, τι θα γινόταν αν είχαμε ζέστη;» είπε χαρακτηριστικά μια ακόμη γονέας.

ΚΤΕΛ: «Απολύθηκε η συνοδός»

Σε επικοινωνία του zarpanews.gr, με τον πρόεδρο των ΚΤΕΛ Χανίων – Ρεθύμνου Γιάννη Καψανάκη, επιβεβαιώθηκε το γεγονός:

«Ενημερωθήκαμε για το συμβάν και ισχύει. Όντως έγινε. Η συνοδός απομακρύνθηκε από τη θέση της, απολύθηκε και από αύριο θα είναι άλλη κυρία στη θέση της. Είπε πως τα παιδιά είχαν κοιμηθεί και δεν τα είδε. Λυπούμαστε πραγματικά για το συμβάν και ζητάμε συγγνώμη».