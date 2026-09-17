ΗΠΑ: Δημοσιογράφος ξέσπασε σε λυγμούς για τον θάνατο 2 συναδέλφων σε συντριβή ελικοπτέρου - Βίντεο

Ο Ρόμπερτ Κοβάτσικ δημοσιογράφος συγκλονίστηκε από τον θάνατο των δύο συναδέλφων του

Εύη Απολλωνάτου, Επιμέλεια

ΗΠΑ: Δημοσιογράφος ξέσπασε σε λυγμούς για τον θάνατο 2 συναδέλφων σε συντριβή ελικοπτέρου - Βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο δημοσιογράφος Ρόμπερτ Κοβάτσικ ξέσπασε σε λυγμούς μετά τον θάνατο δύο συναδέλφων του σε συντριβή ελικοπτέρου στο Λος Άντζελες.
  • Η δημοσιογράφος Ελιάνα Μορένο, ο πιλότος Τζορτζ Μαρτσίνιου και ένα τρίτο άτομο σκοτώθηκαν ενώ κατέγραφαν από αέρος ένα θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα.
  • Ο Κοβάτσικ βρέθηκε στον τόπο της τραγωδίας και δεν γνώριζε αρχικά τις λεπτομέρειες της συντριβής ή την ταυτότητα των θυμάτων.
  • Ο δημοσιογράφος τόνισε τη δύσκολη εμπειρία του να βρεθεί από την πλευρά των τραγικών γεγονότων που καλύπτει ως δημοσιογράφος.
  • Η τραγωδία ανέδειξε τη συνεργασία και την αλληλεγγύη μεταξύ των ανθρώπων που ανταποκρίνονται σε τέτοια περιστατικά.
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Ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής ειδήσεων του δικτύου KNBC στο Λος Άντζελες των ΗΠΑ Ρόμπερτ Κοβάτσικ ξέσπασε σε κλάματα όταν έμαθε ότι δύο συνάδελφοί του έχασαν τη ζωή τους σε συντριβή ελικοπτέρου.

Την Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου, τρία άτομα, μεταξύ των οποίων η δημοσιογράφος Ελιάνα Μορένο, ο πιλότος Τζορτζ Μαρτσίνιου και ένα τρίτο άτομο που βρισκόταν στο έδαφος, έχασαν τη ζωή τους σε συντριβή ελικοπτέρου την ώρα που κατέγραφαν από αέρος ένα θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα με λεωφορείο.

https://www.instagram.com/reel/DdWwulaic-V/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Εκείνο το βράδυ στον τόπο της τραγωδίας βρέθηκε για ρεπορτάζ ο Ρόμπερτ Κοβάτσικ, ο οποίος φαίνεται στο βίντεο να κάθεται σε περιπολικό και να κλαίει με λυγμούς μόλις μαθαίνει ότι οι συνάδελφοι του είναι νεκροί.

Αργότερα στη ζωντανή σύνδεση ο δημοσιογράφος είπε ότι εκείνη την ώρα στον τόπο του συμβάντος δεν γνώριζε τι είχε συμβεί, σε ποιον ανήκε το ελικόπτερο που συνετρίβη ή ποιοι επέβαιναν. «Κανένας από τους συναδέλφους μας δεν το ήξερε στην αρχή και είναι αξιοθαύμαστο το πώς οι άνθρωποι ενώνουν τις δυνάμεις τους», ανέφερε ο Κοβάτσικ.

«Ξέρετε, στη δουλειά μας, υπάρχει η αστυνομική ταινία και τα ΜΜΕ βρίσκονται στη μία πλευρά της, ενώ οι πρώτοι που ανταποκρίνονται στο περιστατικό βρίσκονται στην άλλη πλευρά. Ποτέ δεν θέλεις να βρεθείς σε εκείνη την πλευρά της αστυνομικής ταινίας», είπε ο δημοσιογράφος. «Και απόψε, μου ζήτησαν να περάσω την αστυνομική ταινία και να τους μιλήσω. Ήταν δύσκολο. Ήταν πολύ δύσκολο», τόνισε.

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