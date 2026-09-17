Γιώργος Μαζωνάκης: Η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος ερευνά Γάκα - Θεοδωρόπουλο

Snapshot Η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος ξεκίνησε οικονομική έρευνα για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, επικεντρώνοντας στους δύο προφυλακισμένους γιατρούς.

Η έρευνα αποφασίστηκε από τον επικεφαλής της Αρχής, Χαράλαμπο Βουρλιώτη, για πιθανή νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Θα εξεταστούν τα οικονομικά και οι περιουσιακές σχέσεις των δύο γιατρών με βάση τα δημοσιοποιημένα στοιχεία της υπόθεσης.

Εάν εντοπιστούν ενδείξεις ξεπλύματος χρήματος, η Αρχή μπορεί να δεσμεύσει περιουσιακά στοιχεία και να διαβιβάσει τα ευρήματα στον αρμόδιο εισαγγελέα. Snapshot powered by AI

Στο μικροσκόπιο της Αρχής για το Ξέπλυμα Χρήματος μπαίνει η υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς δόθηκε εντολή για οικονομική έρευνα με επίκεντρο τους δύο γιατρούς που έχουν προφυλακιστεί για την υπόθεση.

Η έρευνα ξεκινά με απόφαση του επικεφαλής της Αρχής, επίτιμου αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, προκειμένου να διερευνηθεί εάν από τα μέχρι σήμερα στοιχεία προκύπτουν ενδείξεις τέλεσης του αδικήματος της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Στο πλαίσιο της έρευνας αναμένεται να αξιολογηθούν τα στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί για την υπόθεση, ενώ θα ελεγχθεί το σύνολο των οικονομικών δεδομένων που αφορούν τους δύο γιατρούς, από τις περιουσιακές τους σχέσεις έως τις οικονομικές τους συναλλαγές.

Εφόσον από τον έλεγχο προκύψουν ενδείξεις για ξέπλυμα χρήματος, η Αρχή έχει τη δυνατότητα, σύμφωνα με το προβλεπόμενο θεσμικό πλαίσιο, να προχωρήσει σε δέσμευση περιουσιακών στοιχείων, καθώς και στη διαβίβαση των σχετικών ευρημάτων στον αρμόδιο εισαγγελέα.

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