Από το Κολωνάκι στην Ερμιονίδα: Τα σχέδια της Γάκα για πολυτελές κέντρο ευεξίας

Snapshot Η Ιωάννα Γάκα είχε αγοράσει οικόπεδο 100 στρεμμάτων στην Ερμιονίδα για την κατασκευή πολυτελούς κέντρου ευεξίας.

Το κέντρο ευεξίας προοριζόταν για πλούσιους επιχειρηματίες και εφοπλιστές, προσφέροντας υπηρεσίες ευεξίας και πλασμαφαίρεσης.

Το κόστος των υπηρεσιών στο κέντρο θα ήταν περίπου 10.000 ευρώ την εβδομάδα, καθιστώντας το απλησίαστο για τον μέσο πολίτη.

Η Γάκα είχε συμφωνήσει με δύο συνεταίρους για την υλοποίηση του έργου, που πλέον αναστέλλεται λόγω της προφυλάκισής της.

Το σχέδιο κατασκευής και λειτουργίας του κέντρου ευεξίας πιθανότατα θα ματαιωθεί μετά τις τελευταίες εξελίξεις. Snapshot powered by AI

Το ιατρείο στο Κολωνάκι δεν τη χωρούσε, καθώς το πελατολόγιο ολοένα και μεγάλωνε, κι έτσι η γιατρός, Ιωάννα Γάκα, είχε εκπονήσει μεγαλόπνοα σχέδια για το μέλλον, τα οποία πλέον πάνε στράφι μετά και την προφυλάκισή της για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Η Ιωάννα Γάκα, φέρεται να είχε αγοράσει ένα παραθαλάσσιο οικόπεδο-φιλέτο περίπου 100 στρεμμάτων στην περιοχή της Ερμιονίδας, όπου εκεί που επρόκειτο να κατασκευάσει ένα θέρετρο-κλινική ευεξίας στα πρότυπα των αντίστοιχων κέντρων του εξωτερικού.

Εκεί λοιπόν, η Ιωάννα Γάκα και το δίκτυο με το οποίο συνεργαζόταν μέχρι πρότινος, αλλά και νέοι συνεργάτες, θα υποδεχόταν το διεθνές τζετ σετ, δηλαδή πλούσιους επιχειρηματίες, εφοπλιστές από Ελλάδα κι εξωτερικό, προκειμένου να προχωρά στις διαδικασίες πλασμαφαίρεσης, παρέχοντας παράλληλα υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στο πελατολόγιό σε μια παράκτια τοποθεσία.

Ουσιαστικά θα ήταν ένα ξενοδοχείο-κλινική στο οποίο οι πελάτες θα έκαναν διακοπές ευεξίας, με το «πακέτο» να είναι απλησίαστο για τον απλό πολίτη. Σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ του Alpha, αντίστοιχα «πακέτα» κοστίζουν περίπου 10.000 την εβδομάδα...

Η κυρία Γάκα, φέρεται να είχε ήδη δώσει τα χέρια με άλλους δύο συνεταίρους, οι οποίοι είχαν αναλάβει και την αγοραπωλησία του οικοπέδου και θα δημιουργούσαν μαζί το κέντρο ευεξίας. Πλέον μετά και τις τελευταίες εξελίξεις, το έργο «παγώνει» και πιθανότατα θα ματαιωθεί...