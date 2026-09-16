Θάνατος Μαζωνάκη: Απεργία πείνας ξεκίνησε ο Θεοδωρόπουλος, νευρική στο κρατητήριο η Γάκα

Snapshot Ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος και η Ιωάννα Γάκα προφυλακίστηκαν για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη και κρατούνται σε διαφορετικά κελιά.

Ο Θεοδωρόπουλος ξεκίνησε απεργία πείνας μετά την προφυλάκισή του, αρνούμενος να παραλάβει το γεύμα του στη ΓΑΔΑ.

Η Ιωάννα Γάκα εμφανίζεται εκνευρισμένη και εξαντλημένη από τη διαδικασία της ανάκρισης, ζητώντας να κάνει μπάνιο και να αλλάξει ρούχα.

Κατά τις απολογίες τους, η Γάκα έδειξε σημάδια αδιαθεσίας και ψυχικής φόρτισης, ενώ ο Θεοδωρόπουλος αρνήθηκε τις κατηγορίες και υποστήριξε ότι δεν γνώριζε τα γεγονότα πριν τις 16:00 στο ιατρείο.

Το ζευγάρι έχει δεχθεί επισκέψεις από τα δύο ενήλικα παιδιά του κατά τη διάρκεια της κράτησής τους. Snapshot powered by AI

Σε διαφορετικά κελιά κρατούνται μέχρι αυτή την ώρα ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος και η Ιωάννα Γάκα, οι οποίοι κρίθηκαν προφυλακιστέοι για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Μετά την απόφαση για την προφυλάκισή τους, ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος παραμένει στη ΓΑΔΑ, ενώ η σύζυγός του κρατείται στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αναμένεται να οδηγηθούν αύριο το πρωί στις φυλακές Κορυδαλλού.

Άρχισε την απεργία πείνας ο Θεοδωρόπουλος

Ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος, κατά την απολογία του χθες ενώπιον του ανακριτή δήλωσε ότι «αν αποφασίσετε την προφυλάκισή μου, θα προχωρήσω σε απεργία πείνας», κι όπως φαίνεται το έκανε ήδη πράξη.

Ο ιδιοκτήτης του παράνομου ιατρείου Stem Cell Clinic αρνήθηκε να παραλάβει το γεύμα του το μεσημέρι στη ΓΑΔΑ όπου κρατείται, και κάπως έτσι λοιπόν άρχισε την προαναγγελθείσα απεργία πείνας. Κατά τα άλλα, ο γιατρός παραμένει ψύχραιμος, εν αντιθέσει με τη σύζυγό του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Ιωάννα Γάκα, η οποία κρατείται στην Υποδιεύθυνση Δίωξης κι Εξιχνίασης Εγκλημάτων στην Κυψέλη, είναι πιο ανήσυχη και διακατέχεται από εκνευρισμό. Η γιατρός σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, είναι εξαντλημένη από την πολύωρη διαδικασία της ανάκρισης, κι εμφανίζεται ιδιαίτερα εκνευρισμένη. Φέρεται δε, να ζήτησε να της επιτραπεί να κάνει μπάνιο και να αλλάξει ρούχα.

Κατά πληροφορίες, το ζευγάρι των γιατρών, έχει δεχθεί αυτό το διάστημα της σύλληψής του, επισκέψεις από τα δύο ενήλικα παιδιά του, που στέκονται στο πλευρό των γονέων τους.

Τι υποστήριξαν στις απολογίες τους

Η απολογία των δυο γιατρών ξεπέρασε τις 16-17 ώρες, με τη Γάκα να παρουσιάζει λιποθυμικές τάσεις και να κλαίει γοερά κατά τη διάρκεια της 12ωρης παραμονής της στο γραφείο του ανακριτή, ενώ ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος, σύμφωνα με το MEGA, απείλησε πως θα προβεί σε απεργία πείνας αν κριθεί προφυλακιστέος.

Λίγο μετά την ολοκλήρωση της απολογίας της, η Γάκα αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία και χρειάστηκε να ξαπλώσει σε καναπέ έξω από το γραφείο του ανακριτή.

Η απολογία του συζύγου της διακόπηκε προσωρινά, ενώ ο ίδιος και οι αστυνομικοί που βρίσκονταν στο σημείο της παρείχαν τις πρώτες βοήθειες. Στα δικαστήρια έφτασε και ασθενοφόρο, ωστόσο η κατηγορούμενη, εμφανώς φορτισμένη, αρνήθηκε να διακομισθεί σε νοσοκομείο.

Η διαδικασία συνεχίστηκε με την απολογία του Ηλία Θεοδωρόπουλουυ, ο οποίος επίσης αρνήθηκε την κατηγορία. Η απολογία του ολοκληρώθηκε στις 02:00 τα ξημερώματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, υποστήριξε ότι δεν γνώριζε τι είχε συμβεί πριν από τις 16:00 στο ιατρείο της συζύγου του και ότι δεν είχε καμία συμμετοχή στην πλασμαφαίρεση. Φέρεται να κατέθεσε ότι εκείνη την ώρα βρισκόταν με δικό του πελάτη και ότι ενημερώθηκε αργότερα, προκειμένου να βοηθήσει στις προσπάθειες αναζωογόνησης του τραγουδιστή.

Πώς αποφασίστηκε η προφυλάκιση του ζεύγους

Στο σκεπτικό φέρεται να γίνεται αναφορά στις συνθήκες υπό τις οποίες πραγματοποιούνταν οι ιατρικές πράξεις στο συγκεκριμένο ιατρείο, καθώς οι δύο γιατροί προχωρούσαν σε διαδικασίες χωρίς ο χώρος να διαθέτει την απαιτούμενη άδεια και τον προβλεπόμενο εξοπλισμό, ενώ παράλληλα δεν είχαν προηγηθεί στους ασθενείς οι εξετάσεις που προβλέπονται πριν από τη συγκεκριμένη διαδικασία.

Για τον Γιώργο Μαζωνάκη, οι δικαστικές Αρχές εστίασαν στα δεδομένα που καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Τα alarms του μηχανήματος κατέγραψαν την επιδείνωση της κατάστασής του, ωστόσο η διαδικασία, σύμφωνα με το σκεπτικό, δεν διακόπηκε.

Σημείο αναφοράς αποτελεί και η επικοινωνία με το ΕΚΑΒ. Σύμφωνα με την αξιολόγηση των δικαστικών Αρχών, οι δύο γιατροί δεν κάλεσαν εγκαίρως το ΕΚΑΒ, ενώ την ίδια στιγμή δεν μπορούσαν να παρέχουν την αναγκαία αντιμετώπιση στο περιστατικό.

Τα μοιραία λάθη μετά την κατάρρευση του Μαζωνάκη

Στο μικροσκόπιο τέθηκαν και όσα συνέβησαν μετά την κατάρρευση του ασθενούς. Οι Αρχές αποδίδουν στους κατηγορουμένους ενέργειες και παραλείψεις που, κατά την εκτίμησή τους, επηρέασαν τη δυνατότητα διερεύνησης των συνθηκών του περιστατικού.

Παράλληλα, στο σκεπτικό καταγράφεται ότι οι δύο γιατροί γνώριζαν τις συνθήκες μέσα στις οποίες πραγματοποιούσαν τις συγκεκριμένες πράξεις και είχαν επίγνωση των συνεπειών που μπορούσαν να προκύψουν.

Το τελευταίο σκέλος που συνδέεται με την απόφαση της προσωρινής κράτησης αφορά τον κίνδυνο επανάληψης αξιόποινης συμπεριφοράς. Ανακριτής και εισαγγελέας έκριναν ότι οι περιοριστικοί όροι δεν επαρκούσαν για την αποτροπή νέων πράξεων και ότι δεν υπήρχε άλλο διαθέσιμο δικονομικό μέτρο που να μπορούσε να επιτύχει τον ίδιο σκοπό.

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