Τραμπ για Ιράν: «Κανείς δεν ξέρει ποιος στο διάολο κυβερνά τη χώρα»

Snapshot Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η αβεβαιότητα για την ηγεσία του Ιράν.

Ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι λαμβάνει τηλεφωνήματα από ξένους ηγέτες που τον ευχαριστούν για τον πόλεμο με το Ιράν.

Οι σχέσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης παραμένουν εξαιρετικά τεταμένες με ανταλλαγή σκληρής ρητορικής.

Ανακοινώθηκε η κατασκευή του μεγαλύτερου αμερικανικού ναυπηγείου μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο στη Βαλτιμόρη, με κόστος περίπου 3,7 δισ. δολάρια.

Το αμερικανικό Δημόσιο θα κατέχει το 40% στη νέα ναυπηγική εγκατάσταση. Snapshot powered by AI

Σε νέα αιχμηρή τοποθέτηση για το Ιράν προχώρησε ο Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι πλέον «κανείς δεν ξέρει» ποιος βρίσκεται πραγματικά στο τιμόνι της χώρας.

«Το μεγαλύτερο πρόβλημα για μένα είναι ότι κανείς δεν ξέρει ποιος στο διάολο κυβερνά τη χώρα», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, αναφερόμενος στην κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην Τεχεράνη.

Ο Τραμπ υποστήριξε ακόμη ότι δέχεται «συνεχώς τηλεφωνήματα από ηγέτες του κόσμου» οι οποίοι, όπως είπε, τον ευχαριστούν για τον πόλεμο με το Ιράν.

«Τους είπα: “Ωραία. Πότε θα πληρώσετε γι’ αυτό;”», πρόσθεσε.

Οι δηλώσεις του έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία οι σχέσεις Ουάσιγκτον και Τεχεράνης παραμένουν εξαιρετικά τεταμένες, με τις δύο πλευρές να ανταλλάσσουν σκληρή ρητορική και τις διπλωματικές επαφές να βρίσκονται σε αδιέξοδο.

Από το Ιράν στα νέα ναυπηγεία

Ο Τραμπ έκανε τις δηλώσεις του με αφορμή την παρουσίασή του σε εκδήλωση για τη δημιουργία νέου μεγάλου ναυπηγείου στη Βαλτιμόρη.

Νωρίτερα, ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ είχε ανακοινώσει την κατασκευή αυτού που χαρακτήρισε «το μεγαλύτερο αμερικανικό ναυπηγείο μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο», σε μια περιοχή με μακρά βιομηχανική και ναυπηγική παράδοση.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Τραμπ, το αμερικανικό Δημόσιο θα κατέχει ποσοστό 40% στη νέα εγκατάσταση, η οποία αναμένεται να κοστίσει περίπου 3,7 δισ. δολάρια.