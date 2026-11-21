Snapshot Η 61χρονη Μαρίνα Παπασωτηρίου δολοφονήθηκε από τον 63χρονο σύζυγό της στο διαμέρισμά τους στο Θησείο.

Ο 63χρονος τηλεφώνησε ο ίδιος στην Άμεση Δράση, δήλωσε την πράξη του και συνελήφθη αμέσως μετά.

Η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι η αιτία θανάτου ήταν στραγγαλισμός και βρέθηκαν πολλαπλές κακώσεις, με ενδείξεις παλαιότερης κακοποίησης.

Ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε ότι προσπάθησε να επαναφέρει την άτυχη γυναίκα με ΚΑΡΠΑ, προκαλώντας ορισμένες κακώσεις κατά λάθος.

Ο 63χρονος θα απολογηθεί τη Δευτέρα. Snapshot powered by AI

Αύριο, Κυριακή 22 Νοεμβρίου, στις 12:00 το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου, στο χωριό Κατσαρού στον Πύργο, θα τελεστεί η κηδεία της 61χρονης Μαρίνας Παπασωτηρίου, η οποία έχασε τη ζωή της από τα χέρια του 63χρονου συζύγου της, μέσα στο διαμέρισμά τους στην περιοχή του Θησείου.

Το αποτρόπαιο περιστατικό αποκαλύφθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης (19/11), λίγο μετά τις 02:00, όταν ο 63χρονος επικοινώνησε ο ίδιος με την Άμεση Δράση. Κατά τη διάρκεια της κλήσης ενημέρωσε τους αστυνομικούς ότι είχε χτυπήσει τη σύζυγό του και πως εκείνη βρισκόταν αναίσθητη στο πάτωμα του διαμερίσματος.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, χαρακτηριστική ήταν η φράση που φέρεται να είπε στους αστυνομικούς: «Ελάτε, χτύπησα τη γυναίκα μου».

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Οι αστυνομικοί, φτάνοντας στο διαμέρισμα της οδού Αίθρας, εντόπισαν την 61χρονη χωρίς τις αισθήσεις της, ενώ ο σύζυγός της παρέμενε στον χώρο. Λίγο αργότερα, ο 63χρονος συνελήφθη και οδηγήθηκε στις αρμόδιες αστυνομικές Αρχές.

Η προσπάθεια ανάνηψης μετά τον θάνατο της γυναίκας

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι πληροφορίες σχετικά με όσα φέρεται να έκανε ο κατηγορούμενος μετά την επίθεση στη σύζυγό του.

Όπως προκύπτει από τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, ο 63χρονος φέρεται να πίστευε ότι η γυναίκα του είχε χάσει τις αισθήσεις της και όχι ότι είχε ήδη καταλήξει. Για τον λόγο αυτό, φέρεται να επιχείρησε να την επαναφέρει, πραγματοποιώντας προσπάθειες καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ).

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας φέρεται να άσκησε πίεση και να τη χτύπησε στην περιοχή της κοιλιάς και του θώρακα, με αποτέλεσμα να προκληθούν κατάγματα στα πλευρά της.

Οι ισχυρισμοί του κατηγορουμένου για τη σχέση του ζευγαριού

Στις πρώτες αναφορές του προς τους αστυνομικούς, ο 63χρονος φέρεται να έκανε λόγο για προβλήματα στη συμπεριφορά της συζύγου του, υποστηρίζοντας ότι παρουσίαζε κατά διαστήματα κρίσεις και ψυχαναγκαστικές εκδηλώσεις.

Ο ίδιος φέρεται να ισχυρίστηκε ότι η 61χρονη κινήθηκε επιθετικά εναντίον του και ότι εκείνος αντέδρασε χτυπώντας την αρχικά με μία γροθιά.

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, άτομα από το οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον του ζευγαριού έχουν αναφερθεί σε περιστατικά ασυνήθιστης συμπεριφοράς της γυναίκας κατά το παρελθόν. Μεταξύ άλλων, γίνεται λόγος για περιπτώσεις κατά τις οποίες φέρεται να πετούσε γλάστρες από το μπαλκόνι του σπιτιού.

Ωστόσο, οι συγκεκριμένες αναφορές αποτελούν ισχυρισμούς και μαρτυρίες που αξιολογούνται από τις αρμόδιες Αρχές στο πλαίσιο της έρευνας και δεν αναιρούν τα ιατροδικαστικά ευρήματα σχετικά με τις συνθήκες θανάτου της 61χρονης.

Τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης

Η ιατροδικαστική εξέταση αποκάλυψε τη βία που είχε υποστεί η γυναίκα. Ως αιτία θανάτου προσδιορίστηκε ο στραγγαλισμός, ενώ στο σώμα της εντοπίστηκαν πολλαπλές κακώσεις και μώλωπες.

Ιδιαίτερη σημασία έχουν τα ευρήματα που παραπέμπουν σε παλαιότερους τραυματισμούς, καθώς εξετάζεται το ενδεχόμενο η 61χρονη να είχε υποστεί κακοποίηση και πριν από τη δολοφονία της.

Από την πλευρά του, ο 63χρονος φέρεται να υποστήριξε ότι ορισμένες από τις κακώσεις προκλήθηκαν στην προσπάθειά του να προσφέρει καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση στη σύζυγό του. Ο συγκεκριμένος ισχυρισμός εξετάζεται από τις αρμόδιες Αρχές σε συνδυασμό με τα ιατροδικαστικά ευρήματα.

Προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα έλαβε ο 63χρονος

Ο 63χρονος εμφανίστηκε ενώπιον των δικαστικών αρχών την Πέμπτη, έλαβε, ωστόσο, προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί τη Δευτέρα, ενώ σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση.

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