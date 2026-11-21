Snapshot Η ελευθερία θεωρείται η πολυτιμότερη παρακαταθήκη της ελληνικής ιστορίας, κερδισμένη με αγώνες και θυσίες.

Η 21η Νοεμβρίου τιμά τη μνήμη των πεσόντων και εκφράζει ευγνωμοσύνη προς τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων για την προστασία της ασφάλειας και της εδαφικής ακεραιότητας.

Η ισχύς των Ενόπλων Δυνάμεων αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την ειρήνη και απαιτείται ο ολιστικός μετασχηματισμός και η αύξηση της αποτρεπτικής ικανότητας.

Ο άνθρωπος παραμένει ο ακρογωνιαίος λίθος της στρατιωτικής ισχύος, με ήθος, ευθυκρισία και ακατάβλητο φρόνημα.

Η ισχυρή Ελλάδα αποτελεί ευθύνη που απαιτεί συνεχή επαγρύπνηση και δέσμευση από όλα τα στελέχη και τους υποστηρικτές των Ενόπλων Δυνάμεων. Snapshot powered by AI

«Η ελευθερία δεν αποτελεί αυτονόητο κεκτημένο. Είναι η πολυτιμότερη παρακαταθήκη της μακραίωνης ιστορίας μας, σφυρηλατημένη με αγώνες και θυσίες, και συνάμα διαρκές κάλεσμα ευθύνης απέναντι στις γενεές που έπονται», τόνισε ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ στρατηγός Δημήτριος Χούπης.

Όπως σημείωσε, «αυτήν ακριβώς την ευθύνη τιμούμε την 21η Νοεμβρίου, αποτίοντας φόρο τιμής στους αθανάτους μας», όπως επίσης «εκφράζουμε την εθνική μας ευγνωμοσύνη προς τις γυναίκες και τους άνδρες των Ενόπλων Δυνάμεων, που με αδιάλειπτη επαγρύπνηση και αυταπάρνηση διαφυλάσσουν την ασφάλεια, την ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητα της πατρίδας».

Σε έναν κόσμο όπου η αβεβαιότητα τείνει να καταστεί η μόνη σταθερά, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ υπογράμμισε ότι η ισχύς δεν αποτελεί αυτοσκοπό, αλλά «αναγκαία προϋπόθεση της ειρήνης».

«Απέναντι στις σύνθετες προκλήσεις και τις αναδυόμενες απειλές, η απάντησή μας είναι σαφής και αποφασιστική: ο ολιστικός μετασχηματισμός των Ενόπλων Δυνάμεων, η επαύξηση της αποτρεπτικής μας ισχύος και η οικοδόμηση ενός σύγχρονου, ευέλικτου και επιχειρησιακά αποτελεσματικού Στρατεύματος», ανέφερε χαρακτηριστικά.Στον πυρήνα, ωστόσο, αυτής της προσπάθειας όπως τόνισε, «παραμένει αναλλοίωτος ο ακρογωνιαίος λίθος της στρατιωτικής ισχύος: ο άνθρωπος».

«Τα μέσα εξελίσσονται, οι μορφές του πολέμου μεταβάλλονται, αλλά το ήθος, η ευθυκρισία και το ακατάβλητο φρόνημα των ανθρώπων μας παραμένουν αναντικατάστατα», ήταν το μήνυμα του αρχηγού ΓΕΕΘΑ.

Τέλος, σημείωσε ότι «σήμερα, η σκέψη μας βρίσκεται σε κάθε ελληνική φρουρά, σε κάθε πολεμικό πλοίο, σε κάθε αεροσκάφος, σε κάθε θέση όπου υπηρετείται αθόρυβα το εθνικό χρέος».

«Στα στελέχη, στους μαθητές των Παραγωγικών Σχολών, στους στρατευμένους νέους, στους εθνοφύλακες, στους εφέδρους, στο πολιτικό προσωπικό, μα και στις οικογένειες αυτών», όπου εξέφρασε τον βαθύτατο σεβασμό και την ειλικρινή ευγνωμοσύνη του.

Ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ κατέληξε με το μήνυμα ότι «η ισχυρή Ελλάδα δεν είναι απλώς επιδίωξη. Είναι ευθύνη. Και η ευθύνη αυτή μας βρίσκει πάντοτε στις επάλξεις».