Πόση αυτονομία χρειάζεται ένα βαν που κάνει διανομές στην πόλη; Για να σχεδιάσει το Transit City, η Ford Pro μελέτησε τις διαδρομές χιλιάδων ηλεκτρικών επαγγελματικών στην Ευρώπη. Το 90% από αυτά διανύει λιγότερα από 110 χιλιόμετρα σε μια συνηθισμένη εργάσιμη ημέρα. Με βάση αυτό το στοιχείο, η Ford επέλεξε για το πέμπτο μέλος της οικογένειας Transit μια μπαταρία 56,0 kWh.

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