Ford: Το νέο Transit City χωρά 3 ευρωπαλέτες και διανύει έως 380 χιλιόμετρα στην πόλη
Η μπαταρία είναι φωσφορικού σιδήρου λιθίου (LFP), χημεία που συνδυάζει χαμηλότερο κόστος κατασκευής με αντοχή στους συχνούς κύκλους φόρτισης
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- Το νέο Ford Transit City διαθέτει μπαταρία φωσφορικού σιδήρου λιθίου (LFP) που συνδυάζει χαμηλό κόστος και αντοχή σε συχνούς κύκλους φόρτισης.
- Η Ford Pro μελέτησε τις διαδρομές χιλιάδων ηλεκτρικών επαγγελματικών οχημάτων στην Ευρώπη για το σχεδιασμό του Transit City.
- Το 90% των επαγγελματικών οχημάτων διανύει λιγότερα από 110 χιλιόμετρα σε μια εργάσιμη ημέρα.
- Το Transit City έχει μπαταρία 56,0 kWh και μπορεί να διανύσει έως 380 χιλιόμετρα στην πόλη.
- Το όχημα μπορεί να μεταφέρει τρεις ευρωπαλέτες, καλύπτοντας τις ανάγκες αστικών διανομών.
Πόση αυτονομία χρειάζεται ένα βαν που κάνει διανομές στην πόλη; Για να σχεδιάσει το Transit City, η Ford Pro μελέτησε τις διαδρομές χιλιάδων ηλεκτρικών επαγγελματικών στην Ευρώπη. Το 90% από αυτά διανύει λιγότερα από 110 χιλιόμετρα σε μια συνηθισμένη εργάσιμη ημέρα. Με βάση αυτό το στοιχείο, η Ford επέλεξε για το πέμπτο μέλος της οικογένειας Transit μια μπαταρία 56,0 kWh.
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