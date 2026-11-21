Snapshot Ο νέος Κρατικός Προϋπολογισμός για το 2027 προβλέπει φοροελαφρύνσεις συνολικού ύψους 2,374 δισ. ευρώ για μισθωτούς, συνταξιούχους, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες, ιδιοκτήτες ακινήτων και επιχειρήσεις.

Η μεγαλύτερη ελάφρυνση αφορά τη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων, με κόστος 1,62 δισ. ευρώ το 2027, αυξημένο κατά 402 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2026.

Ελεύθεροι επαγγελματίες απαλλάσσονται από προσαυξήσεις ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος, με δημοσιονομικό κόστος 170 εκατ. ευρώ το 2027.

Για τους αγρότες και τρίτεκνους θεσπίζεται μηδενικός συντελεστής φόρου για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ, με κόστος 87 εκατ. και 55 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.

Προβλέπεται σταδιακή κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος, επέκταση απαλλαγής ΕΝΦΙΑ σε μικρούς οικισμούς και μείωση φόρου εισοδήματος από ενοίκια, με συνολικό δημοσιονομικό κόστος άνω των 250 εκατ. ευρώ το 2027. Snapshot powered by AI

Φορολογικές ελαφρύνσεις συνολικού ύψους 2,374 δισ. ευρώ προβλέπει για το 2027 ο νέος Κρατικός Προϋπολογισμός, με ωφελούμενους εκατομμυρία φορολογούμενους, μεταξύ των οποίων, μισθωτοί, συνταξιούχοι, οικογένειες με παιδιά, ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες, ιδιοκτήτες ακινήτων και επιχειρήσεις.

Το συνολικό πακέτο, όπως αναφέρει σχετικό ρεπορτάζ του «Ελεύθερου Τύπου», δεν περιλαμβάνει μόνο τις φορολογικές παρεμβάσεις που θα εφαρμοστούν για πρώτη φορά το 2027. Περιλαμβάνεις επίσης το ετήσιο δημοσιονομικό κόστος μέτρων που είχαν ήδη νομοθετηθεί και συνεχίζουν να επιβαρύνουν τον Προϋπολογισμό, όπως η μεταρρύθμιση της φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων.

Η μεγαλύτερη ελάφρυνση αφορά ακριβώς τη φορολογία εισοδήματος μισθωτών, συνταξιούχων, ελεύθερων επαγγελματιών και αγροτών. Το κόστος της μεταρρύθμισης του 2026 υπολογίζεται σε 1.620 δισ. ευρώ για το 2027 έναντι 1,218 δισ. ευρώ το 2026.

Επομένως, η συγκεκριμένη παρέμβαση αποκτά μεγαλύτερη δημοσιονομική βαρύτητα το 2027, καθώς το ετήσιο κόστος της αυξάνεται κατά 402 εκατ. ευρώ.

Η φορολογική μεταρρύθμιση του 2026 αποτελεί τον βασικό κορμό των ελαφρύνσεωνο και το 2027. Οι μειώσεις των συντελεστών φορολογίας εισοδήματος ωφελούν, ανάλογα με το ύψος των εισοδημάτων και την οικογενειακή κατάσταση, μισθωτούς, συνταξιούχους, επαγγελματίες και αγρότες.

Τα βασικότερα σημεία

Στο πακέτο προστίθενται νέες στοχευμένες παρεμβάσεις:

Για τους ελεύθερους επαγγελματίες, προβλέπεται απαλλαγή των συνεπών φορολογουμένων από τις προσαυξήσεις του ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος που συνδέονται με τον κύκλο εργασιών και τη μισθοδοσία προσωπικού. Το μέτρο αφορά τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2026, τα οποία θα δηλωθούν το 2027 και έχει δημοσιονομικό κόστος 170 εκατ. ευρώ. Η παρέμβαση περιοριζεί την επιβάρυνση που προκαλεί το σύστημα του ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος, χωρίς όμως να καταργεί συνολικά τον μηχανισμό.

Για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, θεσπίζεται μηδενικός συντελεστής φόρου για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ. Η ελάφρυνση υπολογίζεται σε 87 εκατ. ευρώ για το 2027 και αφορά περίπου 47.000 αγρότες.

Για τους τρίτεκνους, προβλέπεται επίσης μηδενικός συντελεστής φορολογίας για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ, με δημοσιονομικό κόστος 55 εκατ. ευρώ το 2027. Η παρέμβαση αφορά περίπου 87.000 οικογένειες με τρία παιδιά.

Για τις επιχειρήσεις, προβλέπεται σταδιακή κατάργηση του τέλος επιτηδεύματος, με αφετηρία την ελληνική περιφέρεια και τη Θεσσαλονίκη. Το κόστος του μέτρο για το 2027 ανέρχεται σε 82 εκατ. ευρώ.

Για τους ιδιοκτήτες ακινήτων, συνεχίζεται η κατάργηση του ΕΝΦΙΑ σε μικρούς οικισμούς. Η ήδη θεσμοθετημένη παρέμβαση για οικισμούς έως 1.500 κατοίκους έχει κόστος 78 εκατ. ευρώ το 2027, ενώ η νέα επέκταση της απαλλαγής σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκους -και έως 2.200 κατοίκους στη Δυτική Μακεδονία- προσθέτει ακόμα 8 εκατ. ευρώ.

Συνολικά, οι δύο παρεμβάσεις για τον ΕΝΦΙΑ αντιστοιχούν σε ετήσιο δημοσιονομικό κόστος 86 εκατ. ευρώ το 2027. Παράλληλα, προβλέπεται μείωση του φόρου στα εισοδήματα από ενοίκια μέσω της εισαγωγής ενδιάμεσου συντελεστή 25%. Το κόστος της παρέμβασης υπολογίζεται σε 90 εκατ. ευρώ.

Στα μέτρα περιλαμβάνονται ακόμη η μείωση του ΦΠΑ κατά 30% σε συγκεκριμένα νησιά, η κατάργηση του τέλους συνδρομητικής τηλεόρασης, η παράταση της φορολογικής έκπτωσης για αναβαθμίσεις κτιρίων και η επέκταση της απαλλαγής ΦΠΑ στις νέες οικοδομές.

Με πληροφορίες από «Ελεύθερος Τύπος»

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