Το λογότυπο της Anthropic εμφανίζεται στον πύργο του Nasdaq MarketSite στο πλαίσιο της δημόσιας προσφοράς της Anthropic στη Νέα Υόρκη, την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 2026.

Snapshot Η Anthropic ολοκλήρωσε τη μεγαλύτερη δημόσια προσφορά (IPO) εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης στην ιστορία, αντλώντας 107,3 δισ. δολάρια με τιμή μετοχής στα 83 δολάρια.

Οι 7 συνιδρυτές της Anthropic, πρώην στελέχη της OpenAI, έγιναν δισεκατομμυριούχοι μέσα σε μία νύχτα, όπως και οι πρώιμοι επενδυτές και περίπου 4.500 εργαζόμενοι με μετοχικά πακέτα.

Η IPO περιλάμβανε ιδιωτική τοποθέτηση 26 δισ. δολαρίων με συμμετοχή εταιρειών όπως η Google, η AMD και η Microsoft.

Η αποτίμηση της Anthropic μετά την εισαγωγή της στο Nasdaq έφτασε τα περίπου 1,5 τρισ. δολάρια, ξεπερνώντας την αρχική άντληση της SpaceX.

Επενδυτές όπως ο Άστον Κούτσερ, ο Έρικ Σμιντ και ο Γιαν Τάλιν είδαν τις συμμετοχές τους να αυξάνονται κατά δισεκατομμύρια δολάρια μετά την IPO. Snapshot powered by AI

Μία δημόσια προσφορά (IPO), που κυριολεκτικά «έπνιξε» στο χρυσάφι όλους όσους είχαν την τύχη, την έμπνευση, ή την προνοητικότητα να επενδύσουν από νωρίς σε μία εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης, ήταν αυτή της Anthropic που ολοκληρώθηκε προχτές ανοίγοντας το δρόμο για την εισαγωγή της στο δείκτη Nasdaq του χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης.

Κι αυτό καθώς αποτέλεσε τη μεγαλύτερη ιστορικά δημόσια προσφορά εισαγωγής εταιρείας σε χρηματιστήριο αντλώντας το ποσό ρεκόρ των 107,3 δισ. δολαρίων με την τιμή της μετοχής να ορίζεται στα 83 δολάρια, υψηλότερα από το αναμενόμενο εύρος των 70-78 δολαρίων.

Μεταξύ των τυχερών, εκτός φυσικά από τους 7 συνιδρυτές της, ήταν διάσημοι εκπρόσωποι της αμερικάνικης showbiz όπως ο Άστον Κούτσερ, και ο ατζέντης Γκάι Οσίρι, αλλά και γνωστοί επενδυτές του τεχνολογικού και όχι μόνο κλάδου.

Η εταιρεία που ιδρύθηκε μόλις το 2021, δημιούργησε το μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης Claude και αποτελεί την πρώτη εταιρεία που ασχολείται αμιγώς με την τεχνητή νοημοσύνη αιχμής, που εισάγεται στο χρηματιστήριο.

Η IPO περιλαμβάνει επίσης ιδιωτική τοποθέτηση ύψους 26 δισ. δολαρίων, στην οποία συμμετέχουν εταιρείες όπως η Google της Alphabet, η Advanced Micro Devices και η Microsoft.

Το ποσό των 107,3 δισ. δολαρίων ξεπέρασε τα 75 δισ. δολάρια που άντλησε αρχικά η SpaceX του Ίλον Μασκ κατά την εισαγωγή της τον Ιούνιο. Μετά την άσκηση του δικαιώματος πρόσθετης κατανομής μετοχών από τους αναδόχους, τα συνολικά έσοδα της SpaceX έφθασαν τα 85,7 δισ. δολάρια.

Έτσι η Anthropic, αύξησε τον αριθμό των μετοχών που διαθέτει, φθάνοντας περίπου τα 980 εκατομμύρια τεμάχια, με την πλήρως απομειωμένη χρηματιστηριακή της αξία να διαμορφώνεται πλέον κοντά στα 1,5 τρισ. δολάρια.

Πρόκειται για μία άνευ προηγουμένου συσσώρευση πλούτου που έκανε δισεκατομμυριούχους, από τη μία στιγμή στην άλλη, τόσο τους 7 συνιδρυτές της εταιρείας αλλά και όσους είχαν την έμπνευση να επενδύσουν στους πρώτους κύκλους χρηματοδότησης της με σημαντικά κεφάλαια.

Ακόμα και οι 4.500 εργαζόμενοι της εταιρείας βρέθηκαν να είναι πολυεκατομμυριούχοι καθώς κατείχαν πακέτα των μετοχών της.

Οι 7 συνιδρυτές που έγιναν «κροίσοι» μέσα σε μια νύχτα

Η Anthropic ιδρύθηκε το 2021 από επτά πρώην στελέχη της OpenAI, τα οποία αποχώρησαν λόγω διαφωνιών σχετικά με την ασφάλεια και την εμπορευματοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης. Παρότι όλοι προέρχονται από το οικοσύστημα της OpenAI, το ακαδημαϊκό και επαγγελματικό τους υπόβαθρο παρουσιάζει εντυπωσιακή ποικιλομορφία, από θεωρητικούς φυσικούς μέχρι έναν πρώην δημοσιογράφο και μια απόφοιτο αγγλικής φιλολογίας.

Dario Amodei (CEO): Έχει σπουδάσει φυσική στο Stanford και κατέχει διδακτορικό (PhD) στη βιοφυσική από το Πανεπιστήμιο Princeton. Πριν ιδρύσει την Anthropic, εργάστηκε στην Baidu, στη Google Brain και διετέλεσε Αντιπρόεδρος Έρευνας στην OpenAI, όπου ηγήθηκε της ανάπτυξης των μοντέλων GPT-2 και GPT-3

Daniela Amodei (President): Αδελφή του Dario, με υπόβαθρο στις ανθρωπιστικές επιστήμες, καθώς σπούδασε Αγγλική Φιλολογία στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια (UC Santa Cruz). Ξεκίνησε την καριέρα της στην πολιτική (εργαζόμενη στο Κογκρέσο των ΗΠΑ), συνέχισε στη fintech εταιρεία Stripe ως επικεφαλής διαχείρισης κινδύνου και έπειτα ανέλαβε Αντιπρόεδρος Ασφάλειας και Πολιτικής στην OpenAI.

Jared Kaplan (Chief Science Officer): Κατέχει διδακτορικό στη θεωρητική φυσική (από το Harvard/Stanford) και διατηρεί ακαδημαϊκή θέση ως καθηγητής στο τμήμα Φυσικής και Αστρονομίας του Πανεπιστημίου Johns Hopkins. Στην OpenAI εργάστηκε ως ερευνητικός σύμβουλος, πρωτοστατώντας στην έρευνα για τους «νόμους κλιμάκωσης» των μεγάλων γλωσσικών μοντέλων.

Tom Brown (Chief Compute Officer): Είναι απόφοιτος πληροφορικής και γνωστικών επιστημών από το MIT. Πριν στραφεί στην AI, υπήρξε συνιδρυτής νεοφυών επιχειρήσεων (όπως το Grouper μέσω του Y Combinator). Στη συνέχεια εργάστηκε στη Google DeepMind και στην OpenAI, όπου ήταν ο επικεφαλής μηχανικός και κύριος συγγραφέας της ερευνητικής δημοσίευσης για το GPT-3.

Sam McCandlish (Chief Architect): Σπούδασε μαθηματικά και φυσική στο Brandeis και απέκτησε διδακτορικό στη θεωρητική και μαθηματική φυσική από το Πανεπιστήμιο Stanford, με ερευνητικό αντικείμενο την κβαντική βαρύτητα. Στην OpenAI εργάστηκε ως ερευνητής πάνω στην κλιμάκωση και την ευθυγράμμιση των μοντέλων.

Chris Olah (Interpretability Research Lead): Ο νεότερος της ομάδας, εγκατέλειψε τις σπουδές μαθηματικών στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο έπειτα από ένα έτος, λαμβάνοντας την υποτροφία Thiel Fellowship. Εργάστηκε στη Google Brain και αργότερα στην OpenAI, εστιάζοντας στην «ερμηνευσιμότητα», την κατανόηση δηλαδή του πώς σκέφτονται και λαμβάνουν αποφάσεις εσωτερικά τα νευρωνικά δίκτυα.

Jack Clark (Head of Public Benefit & Co-founder): Βρετανός πρώην δημοσιογράφος τεχνολογίας (με θητεία μεταξύ άλλων στο Bloomberg), χωρίς τυπικό πτυχίο μηχανικού. Εντάχθηκε στην OpenAI ως διευθυντής πολιτικής (Policy Director), εστιάζοντας στις κοινωνικές επιπτώσεις, τη διακυβέρνηση και τη δημόσια πολιτική γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη.

Η Sound Ventures των Άστον Κούτσερ και Γκάι Οσίρι

Εκτός από τους 7 συνιδρυτές τεράστια κέρδη από την IPO είχαν και οι πρώιμοι επενδυτές της Anthropic, μεταξύ των οποίων ο διάσημος ηθοποιός του Χόλυγουντ Άστον Κούτσερ, ο ατζέντης της Μαντόνα και των Red Hot Chili Peppers Γκάι Οσίρι και γνωστά κορυφαία στελέχη του τεχνολογικού κλάδου, όπως ο Έρικ Σμιντ που βρέθηκε επί μία δεκαετία στο τιμόνι της Google.

Ο 48χρονος ηθοποιός Άστον Κούτσερ, μαζί με τον Γκάι Οσίρι ίδρυσαν το 2015 την επενδυτική εταιρεία Sound Ventures, η οποία το 2023 άρχισε να τοποθετεί κεφάλαια στην Anthropic.

Η πρώτη επένδυση ήταν 35 εκατ. δολ. αλλά στη συνέχεια με τις επόμενες που ακολούθησαν, ανέβασαν τη συνολική τοποθέτηση σε περίπου 435 εκατ. δολάρια.

Με την είσοδο της Anthropic στο χρηματιστήριο, το μερίδιο της Sound Ventures, που αντιστοιχεί περίπου στο 0,5% της εταιρείας, αποτιμήθηκε σε περίπου 7 έως 7,5 δισ. δολάρια.

Πρόκειται για υπερδεκαπλασιασμό της αρχικής επένδυσης, με την αξία της συμμετοχής να αυξάνεται περίπου 16 φορές.

Έρικ Σμιντ: Ο πρώην CEO της Google με το 1% και τα…16 δισ. δολ.

Ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της Google, Έρικ Σμιντ, είναι ανάμεσα στους μεγάλους κερδισμένους καθώς συμμετείχε στον πρώτο γύρο χρηματοδότησης της Anthropic το 2021, όταν δηλαδή η αξία της εταιρείας ήταν μικρότερη από 500 εκατ. δολάρια. Πέντε χρόνια αργότερα, η συμμετοχή του Σμιντ, περίπου 1%, αποτιμήθηκε σε 15,9 δισ. δολάρια με βάση το κλείσιμο της πρώτης συνεδρίασης.

Χουσεΐν Σατζουάνι: Ο επενδυτής από το Ντουμπάι

Ο Χουσεΐν Σατζουάνι, ιδρυτής του ομίλου ακινήτων DAMAC στο Ντουμπάι απέκτησε έναντι 50 εκατ. δολαρίων μετοχές της Anthropic το 2024.

Μετά την IPO, το συνολικό μερίδιό του, περίπου 0,1%, αποτιμήθηκε σε 2,3 δισ. δολάρια. Η περιουσία του υπολογίζεται πλέον σε 17 δισ. δολάρια.

Ο ίδιος είχε περιγράψει με εντυπωσιακό τρόπο την απόδοση της επένδυσής του, δηλώνοντας σε εκδήλωση του Bloomberg ότι όσα κέρδισε μέσα σε 30 χρόνια τα κέρδισε από την Anthropic σε λιγότερο από δύο.

Γιαν Τάλιν: Από τους πρώτους επενδυτές ο συνιδρυτής του Skype

Ο Εσθονός επιχειρηματίας Γιαν Τάλιν, ένας από τους δημιουργούς του Skype και γνωστός υποστηρικτής της έρευνας για την ασφαλή ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, υπήρξε επίσης από τους πρώτους επενδυτές της Anthropic.

Η συμμετοχή του φτάνει περίπου το 1% και αποτιμάται, σύμφωνα με το Forbes, σε 18,3 δισ. δολάρια, ανεβάζοντας τη συνολική περιουσία του στα 19,7 δισ. δολάρια.

Μαζί με τον Σμιντ και τον Σατζουάνι, οι τρεις πρώιμοι επενδυτές είδαν τις περιουσίες τους να αυξάνονται συνολικά κατά 14,4 δισ. δολάρια μετά την πρώτη συνεδρίαση.

Το πρωτοφανές κύμα δημιουργίας πλούτου στη Silicon Valley, είχε πολλαπλά κερδισμένους ακόμα και τους χιλιάδες εργαζόμενους της εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης, οι οποίοι βρέθηκαν να κατέχουν μετοχικά πακέτα αξίας εκατομμυρίων δολαρίων μέσα σε μία ημέρα. Σύμφωνα με εκτιμήσεις που επικαλείται το CNBC, οι περίπου 5.300 εργαζόμενοι της εταιρείας πίσω από το Claude διαθέτουν συνολικά μετοχές αξίας 232 δισ. δολαρίων, ενώ περισσότεροι από 400 εκτιμάται ότι έχουν μετοχικές συμμετοχές αξίας τουλάχιστον 100 εκατ. δολαρίων.

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