Ο ηθοποιός Άστον Κούτσερ ποζάρει κατά τη διάρκεια της φωτογράφησης για τη σειρά «The Beauty» του FX, στη Ρώμη (Ιανουάριος 2026 )

Snapshot Ο Άστον Κούτσερ επένδυσε 435 εκατομμύρια δολάρια στην Anthropic το 2023 μέσω της Sound Ventures, που σήμερα αξίζουν περίπου 7 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η IPO της Anthropic στο Nasdaq συγκέντρωσε 107,3 δισεκατομμύρια δολάρια και οδήγησε σε αποτίμηση 1,5 τρισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η Sound Ventures κατέχει περίπου 0,5% της Anthropic, με απόδοση περίπου 1500% σε τρία χρόνια, αν και η τελική ρευστότητα εξαρτάται από τις αγοραίες συνθήκες.

Η επένδυση ξεκίνησε μετά από συζήτηση με τον CEO της Anthropic, Dario Amodei, και έγινε παρά την αρχική υστέρηση της εταιρείας σε σχέση με την OpenAI.

Ο Κούτσερ έχει μακρά ιστορία επενδύσεων σε τεχνολογικές εταιρείες μέσω της Sound Ventures, από την οποία αποχώρησε το 2026 ως διαχειριστικός εταίρος, διατηρώντας ρόλο συμβούλου. Snapshot powered by AI

Σε μία περίοδο που λίγα ήταν γνωστά για την τεχνητή νοημοσύνη, ένας αστέρας του Χόλιγουντ, αποφάσισε να επενδύσει σε αυτήν, επιλέγοντας μεταξύ άλλων και την τότε άγνωστη Anthropic.

Η IPO του Claude, που έσπασε ρεκόρ στην πρεμιέρα την Πέμπτη στο Nasdaq, μετέτρεψε αυτή την απόφαση σε μία από τις πιο κερδοφόρες επενδύσεις στην ιστορία της ψυχαγωγίας

Ο Αμερικανός ηθοποιός Άστον Κούτσερ πόνταρε στην Anthropic, 435 εκατομμύρια δολάρια μέσω της εταιρείας της Sound Ventures, και σήμερα θα μπορούσε να αξίζει 7 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με εκτιμήσεις του Bloomberg, μετά τη μεγαλύτερη δημόσια προσφορά στην ιστορία.

Η τιμή της αρχικής δημόσιας προσφοράς (IPO) ήταν 83 δολάρια ΗΠΑ ανά μετοχή, και η συμφωνία, με επικεφαλής τη Goldman Sachs και τη Morgan Stanley με τη συμμετοχή 20 άλλων τραπεζών, συγκέντρωσε 107,3 δισεκατομμύρια δολάρια — συμπεριλαμβανομένης μιας ιδιωτικής τοποθέτησης 26 δισεκατομμυρίων δολαρίων μεταξύ επενδυτών όπως η Nvidia, η Google και η AMD — ξεπερνώντας το ρεκόρ που είχε θέσει η SpaceX μήνες νωρίτερα.

Η αποτίμηση της εταιρείας ορίστηκε στα 1,5 τρισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ.

Με αυτό ως αναφορά, το ποσοστό 0,5% που έχει συσσωρεύσει η Sound Ventures θα ανέλθει σε περίπου 7 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ. Αυτό αντιπροσωπεύει περίπου 16 φορές το καταβεβλημένο κεφάλαιο από το 2023 και απόδοση περίπου 1500%.

Σε κάθε περίπτωση, αυτό είναι ένα εκτιμώμενο κέρδος στα χαρτιά. Η τελική αξία θα εξαρτηθεί από την τιμή της μετοχής στη δευτερογενή αγορά και τις συνθήκες της αγοράς. Επιπλέον, οι συνήθεις περιορισμοί στην πώληση θέσεων — γνωστοί ως περίοδοι δέσμευσης — μπορούν να εμποδίσουν τους επενδυτές να μετατρέψουν άμεσα αυτή την αποτίμηση σε διαθέσιμο χρήμα.

Το στοίχημα ξεκίνησε το 2023, με μια συνάντηση στην κατοικία του Guy Oseary — καλλιτεχνικού εκπροσώπου και συνιδρυτή της Sound Ventures μαζί με τον Kutcher —. Εκεί, ο διευθύνων σύμβουλος της Anthropic, Dario Amodei, πέρασε αρκετές ώρες συζητώντας με τους δύο εταίρους για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, τους κινδύνους της και το μέλλον της τεχνολογίας.

Η επαφή ήρθε μέσω της Salesforce Ventures, του τμήματος επιχειρηματικού κεφαλαίου της πολυεθνικής εταιρείας λογισμικού. Την εποχή εκείνη, η Anthropic θεωρούνταν εταιρεία που υστερούσε σε σχέση με την OpenAI, τη δημιουργό του ChatGPT. Παρόλα αυτά, η Sound Ventures αποφάσισε να συμμετάσχει σε έναν γύρο χρηματοδότησης με αρχική επένδυση 35 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ, ενώ ο κατασκευαστής αποτιμήθηκε κοντά στα 5 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ.

Η Sound Ventures, ωστόσο, δεν σταμάτησε σε αυτή την πρώτη συνεισφορά. Κατά τους επόμενους γύρους χρηματοδότησης, πρόσθεσε άλλα 400 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ, φτάνοντας σε συνολική εκταμίευση περίπου 435 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ. Με αυτή τη συσσώρευση, η εταιρεία έφτασε σε μερίδιο κοντά στο 0,5% της Anthropic.

Η απόφαση περιελάμβανε στοιχήματα σε δύο εταιρείες που ανταγωνίζονταν για την ίδια αγορά: η Sound Ventures υποστήριξε επίσης την OpenAI, τον άμεσο αντίπαλο της Anthropic στην ανάπτυξη μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης.

Ο Άστον Κούτσερ έγινε γνωστός ως μοντέλο και απέκτησε διεθνή φήμη παίζοντας τον Μάικλ Κέλσο στο That '70s Show. Εμφανίστηκε επίσης σε παραγωγές όπως The Butterfly Effect (2004), The Guardian και Jobs (2013), όπου υποδύθηκε τον Steve Jobs.

Η είσοδό του στον κόσμο της τεχνολογίας ξεκίνησε το 2010, όταν ίδρυσε την A-Grade Investments μαζί με τον Oseary και τον επιχειρηματία Ron Burkle. Μέσω αυτού του ταμείου, στήριξαν εταιρείες όπως η Uber, η Airbnb και η Spotify πριν φτάσουν στο μέγεθος που έχουν σήμερα. Το 2015, ο Κούτσερ και ο Oseary ίδρυσαν την Sound Ventures, η οποία συνέχισε αυτή τη στρατηγική των πρώιμων στοιχημάτων σε τεχνολογικές εταιρείες.

Ο Κούτσερ αποχώρησε από τη θέση του διαχειριστικού εταίρου στη Sound Ventures κατά τη διάρκεια του 2026, αν και παραμένει συνδεδεμένος με την εταιρεία ως σύμβουλος. Η πιθανή ρευστότητα που θα φέρει η IPO της Anthropic θα μπορούσε να καταστήσει το στοίχημα του 2023 την πιο κερδοφόρα επιχείρηση της επενδυτικής του καριέρας.

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