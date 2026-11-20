Snapshot Η τοποθέτηση της Λαμπρινής Κωλέττα στη θέση της διευθύντριας της Αρχής Προσφυγών θεωρείται απόλυτα νόμιμη και επιβεβλημένη από συνεργάτες του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου.

Ο διορισμός απαιτούσε την αποπομπή της Μαρίας Φωκιανού, διοικητικής διευθύντριας της Αρχής Προσφυγών.

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου ενεργεί με βάση το άρθρο 55 του νόμου 5275/2026, που επιτρέπει κατ’ εξαίρεση αρχική τοποθέτηση ή διορισμό σε συγκεκριμένες θέσεις.

Η Λαμπρινή Κωλέττα είναι μόνιμη δημόσια υπάλληλος, πρώην διευθύντρια της Αρχής Προσφυγών (2011-2016), και μέχρι πρόσφατα διευθύντρια της Διεύθυνσης Νομικής Υποστήριξης Ασύλου και Υποδοχής.

Η επιλογή της Κωλέττα έγινε λόγω των αυξημένων απαιτήσεων της Αρχής Προσφυγών μετά την εφαρμογή του Συμφώνου Μετανάστευσης και Ασύλου. Snapshot powered by AI

«Απολύτως νόμιμη και επιβεβλημένη» χαρακτηρίζουν συνεργάτες του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνου Πλεύρη, την τοποθέτηση της Λαμπρινής Κωλέττα στην θέση της διευθύντριας της Αρχής Προσφυγών.

Για τον διορισμό απαιτήθηκε η αποπομπή της Μαρίας Φωκιανού διοικητικής διευθύντριας της Αρχής Προσφυγών. Συνεργάτες του Θάνου Πλεύρη εξηγούσαν ότι ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου με βάση το άρθρο 55 του νόμου 5275/2026 μπορεί κατ’ εξαίρεση να προβεί άπαξ σε αρχική τοποθέτηση ή διορισμό στις θέσεις της παρ. 1, είτε νέων προσώπων που πληρούν τα προσόντα του άρθρου 113 του ν. 4674/2020, με ταυτόχρονη παύση όσων υπηρετούν σε αυτές κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος.

Παράλληλα διευκρίνιζαν ότι η Λαμπρινή Κωλέττα είναι μόνιμη δημόσια υπάλληλος και όχι μετακλητή, υπήρξε πρώτη Διευθύντρια της Αρχής Προσφυγών από το 2011 έως το 2016 και έως πρότινος Διευθύντρια της Διεύθυνσης Νομικής Υποστήριξης Ασύλου και Υποδοχής.

«Η συνεισφορά της στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, διαχρονικά και διακομματικά είναι ιδιαιτέρως σημαντική», τόνιζαν οι ίδιες πηγές.Αναφορικά με την επιλογή της, κατά τις ίδιες πηγές, αυτή έγινε «με βάση τις αυξημένες απαιτήσεις της συγκεκριμένης αρχής ειδικά μετά την εφαρμογή του Συμφώνου Μετανάστευσης και Ασύλου και επιβάλουν αυξημένο ρόλο της αρχής στα νέα δεδομένα».