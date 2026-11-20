Δύο Δανοί θεωρούνται ύποπτοι ότι προσλήφθηκαν από τις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες για να δολοφονήσουν έναν Ουκρανό ράπερ πριν από μια προγραμματισμένη συναυλία του στη Δανία, όπως μετέδωσε σήμερα το τηλεοπτικό δίκτυο DR επικαλούμενο την δικαστική ακροαματική διαδικασία.

Σύμφωνα με το Reuters, η αστυνομία συνέλαβε τους δύο άνδρες λίγο πριν την έναρξη της συναυλίας του ράπερ Kyivstoner στις 25 Σεπτεμβρίου, η οποία στη συνέχεια αναβλήθηκε. Οι δύο άνδρες αρνήθηκαν στο δικαστήριο ότι διέπραξαν κάποια αξιόποινη πράξη, μετέδωσε το DR.

Η υπηρεσία ασφαλείας και πληροφοριών της Δανίας, PET, ο υπουργός Εξωτερικών Λαρς Λόκε Ράσμουσεν και ο υπουργός Δικαιοσύνης Νικολάι Βάμεν, αναμένεται να δώσουν συνέντευξη Τύπου αργότερα σήμερα όπου θα παρουσιάσουν το υποτιθέμενο σχέδιο δολοφονίας.

Η PET είχε ανακοινώσει τον Σεπτέμβριο ότι η Ρωσία στρατολογούσε Δανούς πολίτες με σκοπό να προβούν σε πράξεις δολιοφθοράς σε εταιρείες αμυντικής βιομηχανίας της Δανίας που έχουν σχέση με την Ουκρανία.

Δεν είναι σαφές με ποιο τρόπο η αστυνομία ταυτοποίησε τους δύο άνδρες, οι οποίοι επέβαιναν σ’ ένα όχημα που μετέφερε αρκετά όπλα όταν τους σταμάτησε. Παράλληλα, παραμένει ασαφές με ποιο τρόπο η έρευνα συμπεριέλαβε δύο άλλους άνδρες που δεν κατηγορούνται για συμμετοχή στο υποτιθέμενο σχέδιο δολοφονίας που είχε στόχο τον Kyivstoner.

Ωστόσο, και οι τέσσερις άνδρες βρίσκονται υπό κράτηση από τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τον τηλεοπτικό σταθμό. Δεν έχει επίσης εξακριβωθεί με ποιον τρόπο οι ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών φέρεται να στρατολόγησαν τους δύο Δανούς υπόπτους.

Διαβάστε επίσης