Snapshot Άγνωστο αντικείμενο έπεσε στην Πολωνία περίπου 45 χιλιόμετρα από τα σύνορα με την Ουκρανία.

Πολωνικά μέσα αναφέρουν ότι το αντικείμενο πιθανόν ήταν ρωσικός πύραυλος, ενώ η υπόθεση διερευνάται από τις αρμόδιες αρχές.

Ο πολωνικός στρατός εξετάζει τα δεδομένα από τα ραντάρ για πιθανή παραβίαση του εναερίου χώρου της χώρας.

Ο πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ επιβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει επί του παρόντος απειλή από αέρος και οι υπηρεσίες επιχειρούν στο σημείο της πτώσης.

Το αεροδρόμιο του Ρζέσουφ ανέστειλε τη λειτουργία του λόγω ενεργοποίησης στρατιωτικών αεροσκαφών, ενώ η πολωνική πολεμική αεροπορία διεξάγει προληπτικές επιχειρήσεις. Snapshot powered by AI

Συναγερμός σήμανε στην Πολωνία το πρωί της Παρασκευής, έπειτα από πτώση αγνώστου αντικειμένου περίπου 45 χιλιόμετρα από τα σύνορα με την Ουκρανία.

«Οι αρμόδιες υπηρεσίες ενημερώθηκαν από κατοίκους της περιοχής και εστάλη επίγειο κλιμάκιο για να ασφαλίσει την περιοχή και να εντοπίσει το σημείο, εφόσον πράγματι σημειώθηκε εκεί η πτώση» ανέφερε στο τηλεοπτικό δίκτυο TVN24 ο Γιάτσεκ Γκορίσεφσκι, εκπρόσωπος της επιχειρησιακής διοίκησης των πολωνικών ενόπλων δυνάμεων, προσθέτοντας ότι η διερεύνηση της υπόθεσης βρίσκεται σε εξέλιξη.

Βίντεο που έχει δει το φως της δημοσιότητας δείχνει ένα αντικείμενο να πέφτει και να ακολουθεί έκρηξη, με πολωνικά μέσα να κάνουν λόγο για ρωσικό πύραυλο.

Δείτε το βίντεο:

Σύμφωνα με την επιχειρησιακή διοίκηση των πολωνικών ενόπλων δυνάμεων, ο πολωνικός στρατός εξετάζει τα δεδομένα από τα συστήματα ραντάρ σε σχέση με πιθανή παραβίαση του πολωνικού εναερίου χώρου.

Την ίδια στιγμή, ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ δήλωσε ότι έλαβε ενημερώσεις από υπουργούς σχετικά με την παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου και ότι αυτή τη στιγμή δεν υφίσταται απειλή από αέρος. «Οι αρμόδιες υπηρεσίες επιχειρούν στο σημείο», έγραψε ο Τουσκ στο X.

Νωρίτερα, η πολωνική υπηρεσία αεροναυτιλίας είχε ανακοινώσει ότι το αεροδρόμιο του Ρζέσουφ ανέστειλε τη λειτουργία του λόγω της ενεργοποίησης στρατιωτικών αεροσκαφών.

Παράλληλα, η πολωνική πολεμική αεροπορία ανακοίνωσε ότι διεξάγει προληπτικές επιχειρήσεις σε σχέση με τις ρωσικές πυραυλικές επιθέσεις στην Ουκρανία.

Διαβάστε επίσης