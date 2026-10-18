«Κόκκινος συναγερμός» στη Λιθουανία μετά τον εντοπισμό ιπτάμενου αντικειμένου -Απογειώθηκαν μαχητικά

Snapshot Μαχητικά του NATO απογειώθηκαν μετά τον εντοπισμό άγνωστου ιπτάμενου αντικειμένου κοντά στο Κάουνας της Λιθουανίας, προκαλώντας κόκκινο συναγερμό και κλείσιμο του αεροδρομίου της πόλης.

Το αντικείμενο πιθανότατα ήταν drone που εισήλθε από την Πολωνία, με τις πολωνικές ένοπλες δυνάμεις να διερευνούν πιθανή παραβίαση εναέριου χώρου.

Πιθανά συντρίμμια drone βρέθηκαν κοντά στο χωριό Γιουοντζιόνις, ενώ οι ένοπλες δυνάμεις εξετάζουν αν το drone εξερράγη μόνο του ή καταρρίφθηκε.

Η Λετονία εξέδωσε «κίτρινη» προειδοποίηση για πιθανή εναέρια απειλή σε περιοχές κοντά στα σύνορα με τη Λιθουανία.

Την ίδια μέρα, ρουμανικά F-16 κατέρριψαν δύο drones με κινητήρες τζετ στη Μαύρη Θάλασσα, τα οποία ανήκαν στην οικογένεια επιθετικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών Geran που χρησιμοποιεί η Ρωσία στην Ουκρανία. Snapshot powered by AI

Χιλιάδες άνθρωποι κλήθηκαν να αναζητήσουν καταφύγιο στην ανατολική πτέρυγα του NATO, μετά τον εντοπισμό ενός «αγνώστου ταυτότητας ιπτάμενου αντικειμένου».

Στη Λιθουανία σήμανε κόκκινος συναγερμός και οι αρχές έκλεισαν το πρωί της Κυριακής το αεροδρόμιο του Κάουνας, της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της χώρας. Μαχητικά του NATO απογειώθηκαν εσπευσμένα και κατευθύνθηκαν στην περιοχή.

Ο στρατός της Λετονίας κάλεσε τους κατοίκους στις κεντρικές και βόρειες περιοχές της χώρας να αναζητήσουν καταφύγιο.

Το αντικείμενο ήταν πιθανότατα drone που εισήλθε από την Πολωνία. Οι πολωνικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι διερευνούν πιθανή παραβίαση του εναέριου χώρου.

Οι λιθουανικές αρχές ανέφεραν ότι εξετάζονται πιθανά συντρίμμια drone, τα οποία εντοπίστηκαν κοντά στο χωριό Γιουοντζιόνις, στο βόρειο τμήμα της χώρας, αφότου το αντικείμενο χάθηκε από τα ραντάρ.

Οι ένοπλες δυνάμεις διευκρίνισαν ότι το μη επανδρωμένο αεροσκάφος ενδέχεται να μην καταρρίφθηκε, αλλά να εξερράγη από μόνο του.

«Αστυνομικοί της Λιθουανίας βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο σημείο, διενεργώντας την αρχική έρευνα και συλλέγοντας στοιχεία», αναφέρεται σε ανακοίνωση.

«Οι συνθήκες του περιστατικού, συμπεριλαμβανομένης της πιθανής προέλευσης του μη επανδρωμένου αεροσκάφους και της πιθανής αιτίας της έκρηξης, εξακολουθούν να διερευνώνται».

Η Λετονία, βόρειος γείτονας της Λιθουανίας, εξέδωσε «κίτρινη» προειδοποίηση για εναέρια απειλή σε ορισμένες περιοχές που συνορεύουν με τη Λιθουανία, επικαλούμενη «πιθανή απειλή», σύμφωνα με τον στρατό της.

Η είδηση της φερόμενης παραβίασης έγινε γνωστή μετά την κατάρριψη δύο drones από ρουμανικά F-16, το ίδιο πρωί, πάνω από τα χωρικά ύδατα της Ρουμανίας στη Μαύρη Θάλασσα.

Σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας της Ρουμανίας, τα δύο drones διέθεταν κινητήρες τζετ και ανήκαν στην οικογένεια επιθετικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών Geran, τα οποία χρησιμοποιεί συχνά η Ρωσία για πλήγματα σε στόχους στην Ουκρανία. Το υπουργείο δεν διευκρίνισε σε ποια χώρα ανήκαν.

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