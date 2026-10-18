Ρωσία: Αναχαιτίστηκαν σχεδόν 200 ουκρανικά drones που κατευθύνονταν προς τη Μόσχα

Snapshot Η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα κατέστρεψε 195 ουκρανικά drones που κατευθύνονταν προς τη Μόσχα σε διάστημα 24 ωρών.

O δήμαρχος της Μόχας, Σεργκέι Σομπιάνιν, ανακοίνωσε την αναχαίτιση των drones μέσω της πλατφόρμας Telegram.

Συνεργεία εξετάζουν τα συντρίμμια των drones στις περιοχές όπου κατέπεσαν.

Δύο αεροδρόμια της Μόσχας, Ντομοντέντοβο και Βνούκοβο, ανέστειλαν προσωρινά τη λειτουργία τους λόγω των επιθέσεων. Snapshot powered by AI

Η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα αναχαίτισε και κατέστρεψε χθες Σάββατο σχεδόν 200 ουκρανικά drones που κατευθύνονταν προς τη Μόσχα, σύμφωνα με τον δήμαρχο της πρωτεύουσας Σεργκέι Σομπιάνιν.

Σε αναρτήσεις του στην πλατφόρμα Telegram, ο Σομπιάνιν ανέφερε ότι 195 μη επανδρωμένα αεροσκάφη καταστράφηκαν το τελευταίο 24ωρο, συμπληρώνοντας πως συνεργεία εξετάζουν τα συντρίμμια στις τοποθεσίες όπου κατέπεσαν.

Η ρωσική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας (Rosaviatsiya) ανακοίνωσε ότι δύο αεροδρόμια της Μόσχας - Ντομοντέντοβο και Βνούκοβο - ανέστειλαν προσωρινά τη λειτουργία τους.

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