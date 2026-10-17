Πτώση πέντε ρωσικών drones σε 17 ώρες καταγγέλλει η Μολδαβία

Snapshot Η Μολδαβία κατήγγειλε την πτώση πέντε ρωσικών drones σε διάστημα 17 ωρών σε βόρειες και ανατολικές περιοχές της χώρας.

Ένας άνθρωπος τραυματίστηκε και προκλήθηκαν περιορισμένες υλικές ζημιές από τις πτώσεις των drones.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Μολδαβίας θεωρεί τα περιστατικά ως ευθεία απειλή για την ασφάλεια και συνέπεια του ρωσο-ουκρανικού πολέμου.

Η πρόεδρος Μάια Σάντου έχει επικρίνει ανοιχτά τη ρωσική πολιτική και δεν έχει δεχθεί τα διαπιστευτήρια του Ρώσου πρέσβη, αυξάνοντας την ένταση μεταξύ των δύο χωρών.

Το Κρεμλίνο κατηγορεί την κυβέρνηση της Μολδαβίας για ρωσοφοβία και δηλώνει ότι η βελτίωση των σχέσεων εξαρτάται από την αλλαγή αυτής της πολιτικής. Snapshot powered by AI

Σε νέα επίσημη καταγγελία για μαζική παραβίαση του εναέριου χώρου της από ρωσικά drones προχώρησε η Μολδαβία, καθώς πέντε μη επανδρωμένα αεροσκάφη συνετρίβησαν στο έδαφός της μέσα σε διάστημα μόλις 17 ωρών, μεταξύ Πέμπτης και Παρασκευής.

Τα πέντε drones κατέπεσαν σε περιοχές του βορρά και της ανατολής της χώρας, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός ανθρώπου αλλά και περιορισμένες υλικές ζημιές. Σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών στο Κισινάου, τα περιστατικά αυτά συνιστούν ευθεία απειλή για την ασφάλεια των πολιτών και αποτυπώνουν τις άμεσες συνέπειες που επιφέρει στην περιφερειακή σταθερότητα ο πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας. Μόλις την περασμένη εβδομάδα, ένα ακόμη drone είχε συντριβεί σε απόσταση περίπου 35 χιλιομέτρων από την πρωτεύουσα. Η φιλοευρωπαϊκή κυβέρνηση της χώρας, η οποία στοχεύει στην ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση έως το 2030, έχει καταδικάσει εξ αρχής τη ρωσική εισβολή, διαμαρτυρόμενη σταθερά για τις επανειλημμένες εναέριες παραβιάσεις.

Την ίδια ώρα, η ένταση στις σχέσεις των δύο πλευρών κλιμακώνεται επικίνδυνα. Το μολδαβικό υπουργείο Εξωτερικών έχει καλέσει επανειλημμένα για εξηγήσεις τον ρώσο πρέσβη Όλεγκ Όζεροφ, με την πρόεδρο Μάια Σάντου να επικρίνει ανοιχτά τη ρωσική εξωτερική πολιτική. Κι όμως, το χάσμα παραμένει τόσο βαθύ ώστε η πρόεδρος της χώρας να μην έχει δεχθεί καν τα διαπιστευτήρια του Όζεροφ, παρότι ο ίδιος διορίστηκε πριν από δύο χρόνια. Από την πλευρά του, το Κρεμλίνο αντεπιτίθεται κατηγορώντας την ηγεσία της χώρας για συστηματική εχθρότητα. Όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας Ντμίτρι Πεσκόφ, οποιαδήποτε βελτίωση στις διμερείς σχέσεις προϋποθέτει πως η κυβέρνηση Σάντου θα εγκαταλείψει την «πολιτική που βασίζεται στη ρωσοφοβία».

Διαβάστε επίσης