Πτώση πέντε ρωσικών drones σε 17 ώρες καταγγέλλει η Μολδαβία

Παραβιάσεις του εναέριου χώρου σε βορρά και ανατολή προκάλεσαν τραυματισμό και υλικές ζημιές, βαθαίνοντας τη διπλωματική κρίση ανάμεσα σε Κισινάου και Μόσχα.

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Πτώση πέντε ρωσικών drones σε 17 ώρες καταγγέλλει η Μολδαβία
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η Μολδαβία κατήγγειλε την πτώση πέντε ρωσικών drones σε διάστημα 17 ωρών σε βόρειες και ανατολικές περιοχές της χώρας.
  • Ένας άνθρωπος τραυματίστηκε και προκλήθηκαν περιορισμένες υλικές ζημιές από τις πτώσεις των drones.
  • Το υπουργείο Εξωτερικών της Μολδαβίας θεωρεί τα περιστατικά ως ευθεία απειλή για την ασφάλεια και συνέπεια του ρωσο-ουκρανικού πολέμου.
  • Η πρόεδρος Μάια Σάντου έχει επικρίνει ανοιχτά τη ρωσική πολιτική και δεν έχει δεχθεί τα διαπιστευτήρια του Ρώσου πρέσβη, αυξάνοντας την ένταση μεταξύ των δύο χωρών.
  • Το Κρεμλίνο κατηγορεί την κυβέρνηση της Μολδαβίας για ρωσοφοβία και δηλώνει ότι η βελτίωση των σχέσεων εξαρτάται από την αλλαγή αυτής της πολιτικής.
Snapshot powered by AI

Σε νέα επίσημη καταγγελία για μαζική παραβίαση του εναέριου χώρου της από ρωσικά drones προχώρησε η Μολδαβία, καθώς πέντε μη επανδρωμένα αεροσκάφη συνετρίβησαν στο έδαφός της μέσα σε διάστημα μόλις 17 ωρών, μεταξύ Πέμπτης και Παρασκευής.

Τα πέντε drones κατέπεσαν σε περιοχές του βορρά και της ανατολής της χώρας, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός ανθρώπου αλλά και περιορισμένες υλικές ζημιές. Σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών στο Κισινάου, τα περιστατικά αυτά συνιστούν ευθεία απειλή για την ασφάλεια των πολιτών και αποτυπώνουν τις άμεσες συνέπειες που επιφέρει στην περιφερειακή σταθερότητα ο πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας. Μόλις την περασμένη εβδομάδα, ένα ακόμη drone είχε συντριβεί σε απόσταση περίπου 35 χιλιομέτρων από την πρωτεύουσα. Η φιλοευρωπαϊκή κυβέρνηση της χώρας, η οποία στοχεύει στην ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση έως το 2030, έχει καταδικάσει εξ αρχής τη ρωσική εισβολή, διαμαρτυρόμενη σταθερά για τις επανειλημμένες εναέριες παραβιάσεις.

Την ίδια ώρα, η ένταση στις σχέσεις των δύο πλευρών κλιμακώνεται επικίνδυνα. Το μολδαβικό υπουργείο Εξωτερικών έχει καλέσει επανειλημμένα για εξηγήσεις τον ρώσο πρέσβη Όλεγκ Όζεροφ, με την πρόεδρο Μάια Σάντου να επικρίνει ανοιχτά τη ρωσική εξωτερική πολιτική. Κι όμως, το χάσμα παραμένει τόσο βαθύ ώστε η πρόεδρος της χώρας να μην έχει δεχθεί καν τα διαπιστευτήρια του Όζεροφ, παρότι ο ίδιος διορίστηκε πριν από δύο χρόνια. Από την πλευρά του, το Κρεμλίνο αντεπιτίθεται κατηγορώντας την ηγεσία της χώρας για συστηματική εχθρότητα. Όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας Ντμίτρι Πεσκόφ, οποιαδήποτε βελτίωση στις διμερείς σχέσεις προϋποθέτει πως η κυβέρνηση Σάντου θα εγκαταλείψει την «πολιτική που βασίζεται στη ρωσοφοβία».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
05:05ΚΟΣΜΟΣ

Πτώση πέντε ρωσικών drones σε 17 ώρες καταγγέλλει η Μολδαβία

04:39ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Οκτώ νεκροί και 60 τραυματίες το τελευταίο 24ωρο από αεροπορικές επιθέσεις

04:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Νοεμβρίου 2026: Οι ημερομηνίες πληρωμών ανά ταμείο

03:45ΚΟΣΜΟΣ

Βόρεια Κορέα: Δοκιμή τορπίλης με τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης 

03:22ΚΟΣΜΟΣ

ΟΗΕ: Πρώτη η Γκρίνσπαν στην έκτη άτυπη ψηφοφορία για νέο ΓΓ ΟΗΕ

03:10ΣΕΙΣΜΟΙ

Κεφαλονιά: Σεισμός 4,2 Ρίχτερ

02:52ΚΟΣΜΟΣ

Oυκρανία: Υπό τον πλήρη έλεγχο των ρωσικών δυνάμεων η πόλη Ντομπροπίλια

02:25ΚΟΣΜΟΣ

Προβάδισμα των Δημοκρατικών στη συγκέντρωση χρημάτων ενόψει ενδιάμεσων εκλογών

01:54ΚΟΣΜΟΣ

Σ.Α. ΟΗΕ - Ελλάδα: «Η κατάπαυση του πυρός πρέπει να είναι κάτι περισσότερο από μια παύση στη σύγκρουση»

01:27ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΗΠΑ: Κλείσιμο με πτώση για το χρηματιστήριο

00:53ΚΟΣΜΟΣ

Υεμένη: Πύραυλοι των Χούθι έπληξαν το διεθνές αεροδρόμιο του Άντεν

00:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άδωνις σε διαδηλωτές: «Δηλαδή, εγώ εφτιαξα τα καινούρια ΤΕΠ, αλλά πρέπει να πώ συγγνώμη για τα προηγουμενα; Να πω!»

23:57ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Η απόφαση του δικαστηρίου για τις 24.000 σφαίρες που είχαν εισαχθεί από την Αλβανία

23:56ΚΟΣΜΟΣ

Σοκαριστικό βίντεο: Αστυνομικοί πυροβολούν στο κεφάλι γυναίκα που κρατάει μαχαίρι

23:47ΜΠΑΣΚΕΤ

Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός 100-105: Άντεξε στην παράταση και έφυγε με νίκη

23:43ΚΟΣΜΟΣ

Οι δρόμοι της οργής και στην Ιταλία: Εξαπλώνονται οι σχολικές ταραχές

23:33ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Καρφί» Γεωργιάδη σε Χρηστίδη: «Βουλευτής είσαι, στάσου στο ύψος σου» - Έτσι θα κυβερνήσει το ΠΑΣΟΚ;

23:28ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR - Χάποελ Τελ Αβίβ 81-91: Δεν του πήγε τίποτα και έχασε για πρώτη φορά

23:28ΕΛΛΑΔΑ

Η άγνωστη προσφορά του Γιώργου Βαρδινογιάννη στον Δήμο Αγίου Βασιλείου – Τι αποκάλυψε ο Δήμαρχος

23:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έπεσαν τα πρώτα χιόνια - Στα «λευκά» Σαμαρίνα, Καστοριά, Ανήλιο και Παγγαίο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:51ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η εξέλιξη μέχρι το τέλος του μήνα - Πώς θα κάνουμε παρέλαση την 28η Οκτωβρίου με βάση τα μοντέλα GFS και ECMWF

23:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έπεσαν τα πρώτα χιόνια - Στα «λευκά» Σαμαρίνα, Καστοριά, Ανήλιο και Παγγαίο

17:00ΚΟΣΜΟΣ

Το έντονο πάθος στο αυτοκίνητο κατέληξε σε θανατηφόρο τροχαίο: Την εγκατέλειψε γυμνή στα συντρίμμια

16:04ΚΟΣΜΟΣ

«Με απέλυσαν επειδή κοιμήθηκα στη σάουνα, τώρα ζητώ αποζημίωση ύψους 76 εκατομμυρίων λιρών»

22:11ΚΟΣΜΟΣ

Νέο θρίλερ με τη δολοφονία του Ρώσου μεγιστάνα και της συζύγου του, που βρέθηκαν διαμελισμένοι σε βαλίτσες στο Ντουμπάι - Πέθανε μυστηριωδώς ο ύποπτος στο κελί του

14:35ΚΟΣΜΟΣ

«Η Κίμπερλι μιλούσε για το σεξ με τρόπο που έκανε τη Σαμάνθα από το "Sex and the City" να μοιάζει με την... Γκρέτα Τούνμπεργκ»: Δημοσιογράφος στο Fox News αποκαλύπτει για την Γκίλφοϊλ

13:24ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Περισσότεροι από 77.000 μαθητές κατέρριψαν το πανελλήνιο ρεκόρ ταυτόχρονης ΚΑΡΠΑ

18:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι ώρα θα βρέξει στην Αττική - Η πρόγνωση για το Σαββατοκύριακο

22:00ΕΛΛΑΔΑ

Πανσέληνος Οκτωβρίου 2026: Πότε θα δούμε το «Φεγγάρι του Κυνηγού» στον νυχτερινό ουρανό

21:20ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Eurojackpot 16/10/26: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν σήμερα 10 εκατ. ευρώ

04:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Νοεμβρίου 2026: Οι ημερομηνίες πληρωμών ανά ταμείο

10:00ΕΥ ΖΗΝ

Ποιος τόνος σε κονσέρβα περιέχει λιγότερο υδράργυρο; Τι να προσέξετε στην ετικέτα

10:19ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μπέτυ Βαλάση: Πού και πότε θα τελεστεί η πολιτική κηδεία της ηθοποιού

20:32ΚΟΣΜΟΣ

Λευκός Οίκος: «Τέλος» η Κέιτι Ζακαράια από τη θέση της εκπροσώπου Τύπου του Τραμπ

04:39ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Οκτώ νεκροί και 60 τραυματίες το τελευταίο 24ωρο από αεροπορικές επιθέσεις

19:26ΚΟΣΜΟΣ

Ο Πούτιν στέλνει «μαύρους Ρώσους» στη Βαλτική - Εισβάλλουν σε έδαφος του ΝΑΤΟ

19:35ΜΠΑΣΚΕΤ

Δημήτρης Γιαννακόπουλος για Γιώργο Βαρδινογιάννη: «”Καπετάνιε” καλό ταξίδι, δε σε ξεχνάμε ποτέ»

23:56ΚΟΣΜΟΣ

Σοκαριστικό βίντεο: Αστυνομικοί πυροβολούν στο κεφάλι γυναίκα που κρατάει μαχαίρι

18:24ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε όχημα που βρισκόταν σε γκαράζ πλοίου

23:28ΕΛΛΑΔΑ

Η άγνωστη προσφορά του Γιώργου Βαρδινογιάννη στον Δήμο Αγίου Βασιλείου – Τι αποκάλυψε ο Δήμαρχος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ