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Στη φυλακή οδηγήθηκε ένα 57χρονος εργάτης γης την Τετάρτη (25/11) ο οποίος στην προσπάθειά του να πραγματοποιήσει προσπέραση προκάλεσε θανατηφόρο τροχαίο στο οποίο έχασε τη ζωή της μία 60χρονη γυναίκα από τη Λάρισα.

Σύμφωνα με το eleftheria.gr, πρόκειται για 57χρονο με καταγωγή από την Αλβανία ο οποίος ήταν «υπό την επίδραση οινοπνεύματος» -όπως αναφέρεται στην πρωτόδικη απόφαση- επιχείρησε να προσπεράσει αυτοκίνητο που οδηγούσε 68χρονος Λαρισαίος, με αποτέλεσμα να προκληθεί δυστύχημα από το οποίο έχασε τη ζωή της η 60χρονη σύζυγός του και συνεπιβάτιδα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες και όπως περιγράφεται στην πρωτόδικη απόφαση, ο 57χρονος οδηγώντας το ΙΧΕ αυτοκίνητό του «με κατεύθυνση προς την πόλη της Λάρισας, μολονότι δεν ήταν σε θέση να το πράξει με ασφάλεια, διότι ευρισκόταν υπό την επίδραση οινοπνεύματος. Η δε συγκέντρωση του οινοπνεύματος στο αίμα του, μετρούμενη με ηλεκτρονική συσκευή μέτρησης αλκοόλης (αλκοολόμετρο) ήταν άνω των 0.60 χιλιοστών του γραμμαρίου ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα και ειδικότερα, ανερχόταν σε ποσοστό 1,18 % mg/lt ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα, κατά την πρώτη μέτρηση και σε ποσοστό 1,05 %0 mg/lt ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα, κατά τη δεύτερη μέτρηση. Γεγονός το οποίο επέδρασε δυσμενώς στην οδηγητική του ικανότητα και επιχείρησε να προσπεράσει από τα αριστερά» το ΙΧΕ αυτοκίνητο που οδηγούσε Λαρισαίος με συνεπιβάτιδα την 60χρονη σύζυγό του «σε μη επιτρεπόμενο σημείο, όπου το οδόστρωμα έφερε σήμανση συνεχόμενης διπλής διαχωριστικής γραμμής, κατά τη διενέργεια δε, της ως άνω προσπέρασης, ένεκα της μη ικανότητας αυτού προς ασφαλή οδήγηση, απώλεσε τον έλεγχο του οχήματός του, με αποτέλεσμα αυτό να επιπέσει αρχικώς στην οπίσθια αριστερή πλευρά και εν συνεχεία στην πλάγια αριστερή πλευρά» του αυτοκινήτου του Λαρισαίου το οποίο «εξετράπη προς τα δεξιά εκτός του ρεύματος κυκλοφορίας του και προσέκρουσε με το εμπρόσθιο δεξιό τμήμα του σε τσιμεντένια κολώνα της εξωτερικής περίφραξης παρακείμενης της οδού επιχείρησης οικοδομικών υλικών», με αποτέλεσμα η 60χρονη συνεπιβάτιδα να υποστεί βαρύτατες πολλαπλές κακώσεις, οι οποίες επέφεραν τον θάνατό της, ενώ τραυματίσθηκε και ο οδηγός σύζυγός της.

Το δε οδηγούμενο από τον κατηγορούμενο Ι.Χ. «εξετράπη προς τα αριστερά και ακινητοποιήθηκε σε απόσταση 24 μέτρων από το σημείο ακινητοποίησης» του Ι.Χ. των Λαρισαίων «σε πρανές του αντίθετου ρεύμα- τος κυκλοφορίας, με φορά προς την αντίθετη κατεύθυνση, με κατεύθυνση προς τον Αγιόκαμπο».

Στο πλαίσιο της δίκης, μετά και τις καταθέσεις μαρτύρων, ο κατηγορούμενος κατά την απολογία του, μεταξύ άλλων, ζήτησε συγγνώμη από την οικογένεια του θύματος. Το Τριμελές Εφετείο Λάρισας (Β’ βαθμού) υιοθετώντας την εισαγγελική πρόταση τον έκρινε ένοχο για επικίνδυνη οδήγηση από την οποία προκλήθηκε θάνατος και, αναγνωρίζοντας ελαφρυντικό, του επέβαλε ποινή κάθειρξης 7 ετών (σ.σ. από 10 έτη πρωτόδικα), με αποτέλεσμα ο 57χρονος, περίπου τεσσεράμισι χρόνια μετά το δυστύχημα, να οδηγείται στη φυλακή.

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