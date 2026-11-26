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«Ποιος γα**ει τη Star Hellas;» είναι ο τίτλος του πρώτου βιβλίου της Μαρίας Μπακοδήμου. Μια φράση που κρύβει μια πραγματική ιστορία και ένα ερώτημα που μας αφορά όλους: Πόσα από όσα κυνηγάμε στη ζωή μας τα θέλουμε πραγματικά;

Η Μαρία Μπακοδήμου, έπειτα από μια πολυετή πορεία στην τηλεόραση και τη στροφή της στο life coaching, συστήνεται αυτή τη φορά στο κοινό ως συγγραφέας.

Όλα ξεκινούν από μια νύχτα της εφηβείας της και μια φράση που άκουσε τυχαία, αλλά δεν ξέχασε ποτέ. Μια φράση που, χρόνια αργότερα, έγινε ο τίτλος του πρώτου της βιβλίου.

Η Star Hellas γίνεται το σύμβολο όλων εκείνων που πιστεύουμε ότι θα μας κάνουν ευτυχισμένους όταν τα κατακτήσουμε. Της επιτυχίας, της αναγνώρισης, του έρωτα, της ιδανικής ζωής. Όλα όσα μοιάζουν να υπόσχονται ότι κάποια στιγμή θα νιώσουμε επιτέλους πλήρεις. Μόνο που ακόμη κι όταν αποκτήσουμε όσα επιθυμούμε, η ευτυχία δεν είναι δεδομένη.

Μέσα από δεκατέσσερα κεφάλαια, η Μαρία Μπακοδήμου μιλά για όσα συχνά μας δυσκολεύουν: την ανάγκη για αποδοχή, την αυτοεκτίμηση, τις σχέσεις στις οποίες χάνουμε τον εαυτό μας, τον φόβο να εκφράσουμε αυτό που πραγματικά είμαστε, την υπερανάλυση και όλα εκείνα που αναβάλλουμε λέγοντας «μια μέρα θα…».

Μοιράζεται επίσης προσωπικές ιστορίες, εμπειρίες και εκμυστηρεύσεις, χωρίς να αποφεύγει τις δικές της αμφιβολίες, τους συμβιβασμούς και τις λάθος επιλογές. Με ειλικρίνεια και χιούμορ, μιλά για καταστάσεις στις οποίες πολλοί θα αναγνωρίσουν κάτι από τη δική τους ζωή.

Και κάπου εκεί βρίσκεται ίσως το πιο ουσιαστικό ερώτημα του βιβλίου. Πόσα από αυτά που επιδιώκουμε είναι δικά μας όνειρα και πόσα είναι στόχοι που υιοθετήσαμε επειδή πιστέψαμε ότι θα μας κάνουν σημαντικούς στα μάτια των

άλλων; Ίσως, τελικά, ο καθένας μας να έχει τη δική του Star Hellas. Το ζήτημα είναι να ανακαλύψουμε αν αξίζει πραγματικά να την κυνηγάμε.

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