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Αναστάτωση προκλήθηκε στους επιβάτες, αφού εκδηλώθηκε φωτιά το μεσημέρι της Πέμπτης (26/11) στον σταθμό του μετρό Ομόνοια.

Στο σημείο μετέβησαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ωστόσο, η φωτιά είχε κατασβεστεί από τους υπαλλήλους του σταθμού.

Όπως διαπιστώθηκε, το συμβάν προκάλεσε τσάντα με πυροτεχνήματα, η οποία εξερράγη.

Για την ασφάλεια των επιβατών, οι Αρχές προχώρησαν προσωρινά στο κλείσιμο του σταθμού του μετρό.