Τσάντα με πυροτεχνήματα εξερράγη στον σταθμό του μετρό Ομόνοια
Για την ασφάλεια των επιβατών έκλεισε προσωρινά ο σταθμός.
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Αναστάτωση προκλήθηκε στους επιβάτες, αφού εκδηλώθηκε φωτιά το μεσημέρι της Πέμπτης (26/11) στον σταθμό του μετρό Ομόνοια.
Στο σημείο μετέβησαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ωστόσο, η φωτιά είχε κατασβεστεί από τους υπαλλήλους του σταθμού.
Όπως διαπιστώθηκε, το συμβάν προκάλεσε τσάντα με πυροτεχνήματα, η οποία εξερράγη.
Για την ασφάλεια των επιβατών, οι Αρχές προχώρησαν προσωρινά στο κλείσιμο του σταθμού του μετρό.
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