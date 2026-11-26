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Με το καθιερωμένο καμπανάκι της έναρξης της συνεδρίασης, η METKA Group σήμερα ξεκίνησε τη διαπραγμάτευση των μετοχών της στην Euronext Athens με το σύμβολο «METK». Η τελετή σηματοδότησε την έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών της στη Ρυθμιζόμενη Αγορά και ένα νέο κεφάλαιο στην πορεία της ως ολοκληρωμένης πλατφόρμας κατασκευών, Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), παραχωρήσεων και διαχείρισης εγκαταστάσεων. Η εισαγωγή ακολουθεί την επιτυχή ολοκλήρωση της Συνδυασμένης Προσφοράς, η οποία περιέλαβε Δημόσια Προσφορά στην Ελλάδα και Θεσμική Προσφορά προς θεσμικούς επενδυτές εκτός Ελλάδας.

Η ισχυρή ανταπόκριση των επενδυτών, σε ένα περιβάλλον αυξημένης μεταβλητότητας στις διεθνείς αγορές, επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη στο στρατηγικό σχεδιασμό και τις προοπτικές της METKA Group και δημιουργεί μια ισχυρή αφετηρία για την επόμενη φάση ανάπτυξής της. Μέσω της Συνδυασμένης Προσφοράς, αντλήθηκαν μικτά κεφάλαια ύψους €300 εκατ. ευρώ, με την τιμή διάθεσης να διαμορφώνεται σε 10 ευρώ ανά μετοχή. Τα καθαρά έσοδα από την έκδοση νέων μετοχών προορίζονται για τη στήριξη του επενδυτικού της προγράμματος, με έμφαση σε ΣΔΙΤ, παραχωρήσεις και λοιπά έργα υποδομών, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες χρήσεις του ενημερωτικού δελτίου.

Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος, Εκτελεστικός Πρόεδρος της METLEN, δήλωσε: «Η εισαγωγή της METKA Group στο Χρηματιστήριο είναι μια στρατηγική επιλογή με σαφή στόχο: να δώσουμε στην εταιρεία τα μέσα να διεκδικήσει πρωταγωνιστικό ρόλο στις υποδομές. Η METLEN παραμένει σταθερός μέτοχος και στρατηγικός υποστηρικτής αυτής της προσπάθειας. Στόχος μας είναι η ΜΕΤΚΑ να αξιοποιήσει την εμπειρία και τις δυνατότητές της ως ολοκληρωμένη πλατφόρμα υποδομών, με σαφή προσανατολισμό στη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη. Η χρηματιστηριακή παρουσία της ΜΕΤΚΑ δημιουργεί πλέον μια άμεση σχέση με την επενδυτική κοινότητα και θέτει τον πήχη ψηλότερα για τη διοίκηση και για όλους μας. Η εμπιστοσύνη των μετόχων κερδίζεται με διαφάνεια, συνέπεια και αποτελέσματα. Καλωσορίζουμε τους νέους μετόχους μας με αυτή τη δέσμευση: να στηρίξουμε την ανάπτυξη της ΜΕΤΚΑ ως αυτόνομης εισηγμένης εταιρείας και να δικαιώσουμε την επιλογή τους με την πορεία της».

Ο Ευάγγελος Χρυσάφης, Αντιπρόεδρος της METLEN και Πρόεδρος της METKA Group, δήλωσε: «Η εισαγωγή της METKA Group στο Χρηματιστήριο ενισχύει τη δυνατότητά μας να αξιοποιήσουμε τις ευκαιρίες σε ΣΔΙΤ, παραχωρήσεις και νέες υποδομές. Μπαίνουμε στην επόμενη φάση με ισχυρότερη κεφαλαιακή βάση, σημαντική τεχνογνωσία και ξεκάθαρη στρατηγική ανάπτυξης, διατηρώντας αυστηρή επενδυτική πειθαρχία. Η φιλοδοξία μας είναι να αναπτύσσουμε ένα χαρτοφυλάκιο που συνδυάζει ουσιαστική συμβολή στην οικονομία με μακροχρόνια επιχειρηματική προοπτική».

Ο Ντίνος Μπενρουμπή, Διευθύνων Σύμβουλος της METKA Group, δήλωσε: «Η εμπιστοσύνη των επενδυτών, ιδιαίτερα μέσα σε ένα απαιτητικό και ευμετάβλητο περιβάλλον, μάς δίνει πρόσθετη ώθηση, αλλά και ευθύνη να συνεχίσουμε με τον τρόπο που χτίσαμε τη ΜΕΤΚΑ: προσεκτική επιλογή έργων, σωστή αξιολόγηση κινδύνων και πειθαρχημένη εκτέλεση. Για εμάς, η ανάπτυξη δεν μετριέται μόνο στο μέγεθος του ανεκτέλεστου, αλλά στην ποιότητα και στο αποτέλεσμα κάθε έργου. Παραμένουμε προσηλωμένοι στην ασφάλεια, στα χρονοδιαγράμματα και στον έλεγχο του κόστους, με στόχο κερδοφόρα ανάπτυξη και υποδομές που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πελατών και των χρηστών τους. Η εισαγωγή στο Χρηματιστήριο δεν είναι το τέλος μιας διαδρομής, αλλά η αφετηρία της επόμενης φάσης ανάπτυξης της METKA».

Ο Νίκος Κοσκολέτος, CFO της Euronext Athens, δήλωσε: «Η σημερινή ημέρα έχει και ισχυρό ιστορικό συμβολισμό. Η ΜΕΤΚΑ επιστρέφει στο Χρηματιστήριο σχεδόν δέκα χρόνια μετά την αποχώρησή της, τον Ιούλιο του 2017. Επιστρέφει, όμως, ως μια εταιρεία με νέα δυναμική, διευρυμένο επιχειρηματικό αποτύπωμα και φιλόδοξες προοπτικές ανάπτυξης στους τομείς των κατασκευών, των υποδομών, των παραχωρήσεων και των έργων ΣΔΙΤ. Η εμπιστοσύνη της επενδυτικής κοινότητας αποτυπώθηκε με σαφήνεια στη δημόσια προσφορά της εταιρείας. Η έκδοση υπερκαλύφθηκε πάνω από δύο φορές, με συνολικά αντληθέντα κεφάλαια €300 εκατ. και τιμή διάθεσης €10 ανά μετοχή. Η αρχική χρηματιστηριακή αξία της εταιρείας διαμορφώνεται σε περίπου €1,25 δισ., επιβεβαιώνοντας το ισχυρό ενδιαφέρον της αγοράς για τις προοπτικές της. Η εκ νέου εισαγωγή της ΜΕΤΚΑ αποτελεί έμπρακτη απόδειξη ότι η ελληνική κεφαλαιαγορά μπορεί να στηρίζει τη μεγέθυνση των επιχειρήσεων, να κινητοποιεί εγχώρια και διεθνή επενδυτικά κεφάλαια και να δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την υλοποίηση μεγάλων αναπτυξιακών έργων».

Η Βασιλική Λαζαράκου, Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, δήλωσε: «Η εισαγωγή της ΜΕΤΚΑ, μιας επιχείρησης με ισχυρή παρουσία στον τομέα των υποδομών, κλάδο με καθοριστική συμβολή στην παραγωγική ανασυγκρότηση, είναι έμπρακτο μήνυμα των δυνατοτήτων της χρηματιστηριακής αγοράς μας να στηρίζει καθοριστικά επιχειρηματικές προσπάθειες ακόμα και όταν οι διεθνείς οικονομικές συνθήκες δεν είναι και οι καλύτερες. H ΜΕΤΚΑ ξεκινά σήμερα μια νέα αναπτυξιακή πορεία με την κεφαλαιαγορά να χρηματοδοτεί τα επενδυτικά της σχέδια και τη διεύρυνση των επιχειρηματικών δυνατοτήτων της. Η επιτυχής ολοκλήρωση της δημόσιας προσφοράς και η ανταπόκριση των επενδυτών επιβεβαιώνει ότι η ελληνική κεφαλαιαγορά μπορεί να προσελκύσει κεφάλαια για την υλοποίηση φιλόδοξων επενδυτικών σχεδίων. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στηρίζει την ανάπτυξη μιας αγοράς που προσφέρει στις επιχειρήσεις χρηματοδοτικές δυνατότητες και στους επενδυτές περισσότερες επιλογές».

Η METKA Group συγκεντρώνει σε μια ενιαία πλατφόρμα την κατασκευή έργων υποδομών και κτιριακών εγκαταστάσεων (μέσω της ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ), τις επενδύσεις σε έργα υποδομών με την μορφή ΣΔΙΤ και παραχωρήσεων (μέσω της M Παραχωρήσεις) και τέλος υπηρεσίες διαχείρισης & συντήρησης εγκαταστάσεων (μέσω της Unison). Η δομή αυτή επιτρέπει τη συμπληρωματική παρουσία της ΜΕΤΚΑ Group σε όλο το φάσμα δραστηριοποίησης έργων υποδομής, μεγιστοποιώντας παράλληλα την αποτελεσματικότητα των επενδεδυμένων κεφαλαίων.

Μετά την ολοκλήρωση της προσφοράς και κατά την εκκίνηση διαπραγμάτευσης, η METLEN διατηρεί έμμεση πλειοψηφική συμμετοχή στη METKA Group, ύψους 76%. Ως εισηγμένη πλέον εταιρεία, η METKA Group, εισέρχεται στην επόμενη φάση της ανάπτυξής της με διευρυμένη επενδυτική βάση και ενισχυμένες δυνατότητες χρηματοδότησης της στρατηγικής της.

Στο πλαίσιο της Δημόσιας Προσφοράς, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και η Τράπεζα Πειραιώς ενήργησαν ως Σύμβουλοι Έκδοσης και Συντονιστές, ενώ οι AXIA, Eurobank, Optima Bank, CrediaPantelakis και Euroxx ενήργησαν επίσης ως Συντονιστές. Στο πλαίσιο της Θεσμικής Προσφοράς, οι Morgan Stanley, BNP PARIBAS και Citigroup ενήργησαν ως Από Κοινού Παγκόσμιοι Συντονιστές, η AXIA ως Ανώτερος Από Κοινού Διαχειριστής Βιβλίου Προσφορών και οι Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Τράπεζα Πειραιώς, Eurobank, Ambrosia Capital και Euroxx ως Από Κοινού Διαχειριστές Βιβλίου Προσφορών.

Η Milbank LLP και τα δικηγορικά γραφεία Τσιμπρής – Σουριαδάκης και Σεισόγλου – Νικολαΐδης ενήργησαν ως νομικοί σύμβουλοι της METKA Group, ενώ η Latham & Watkins LLP και το δικηγορικό γραφείο Κυριακίδης Γεωργόπουλος (KG Law) ενήργησαν ως νομικοί σύμβουλοι των τραπεζών. Τέλος, η PricewaterhouseCoopers (PwC) ενήργησε ως ανεξάρτητος ελεγκτής της METKA Group και παρείχε τις σχετικές ελεγκτικές και λοιπές υπηρεσίες διασφάλισης στο πλαίσιο της Συνδυασμένης Προσφοράς.

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