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Εφοδος της ευρωπαϊκής εισαγγελίας πραγματοποιήθηκε πριν λίγη ώρα για το μεγάλο θέμα που αφορά τα σπιτάκια ανακύκλωσης της εταιρείας ΤΕΧΑΝ. Σύμφωνα με πληροφορίες έχουν πραγματοποιηθεί συλλήψεις εμπλεκομένων.

Όπως αναφέρουν αξιόπιστες αστυνομικές και δικαστικές πηγές στο Newsbomb, μεταξύ των συλληφθέντων είναι τα δύο αδέλφια, επιχειρηματίες, που είναι οι ιδιοκτήτες της εταιρείας TEXAN, τους Παναγιώτη κι Απόστολο Μούργο.

Στις αρχές του καλοκαιριού είχε διαβιβαστεί δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σχετικά με τα σπιτάκια της Ανακύκλωσης. Όπως είχε γράψει σχετικά και η στήλη Κομισάριοι, αφού «έσκασε» η βόμβα από την ευρωπαϊκή εισαγγελία, η ΤΕΧΑΝ την... έκανε από τη διαχείριση των σπιτιών της Ανακύκλωσης κι άφησε σύξυλους τους Δημάρχους ανά την Ελλάδα.

Για ποιους λόγους ελέγχεται η εταιρεία

Η υπόθεση αφορά στην προμήθεια περισσότερων από 200 πολυκέντρων ανακύκλωσης, με χρηματοδότηση από ευρωπαϊκούς πόρους και συνολικό κόστος που, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, ξεπέρασε τα 80 εκατομμύρια ευρώ.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται οι όροι των διαγωνιστικών διαδικασιών, οι συμβάσεις που υπογράφηκαν με τους αρμόδιους φορείς, καθώς και το κόστος απόκτησης των εγκαταστάσεων.

Ειδικότερα, έχουν διατυπωθεί καταγγελίες για σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των ποσών που καταβλήθηκαν για τα συγκεκριμένα συστήματα και των τιμών αντίστοιχου εξοπλισμού στην αγορά.

Στα τέλη Ιουνίου είχαν πραγματοποιηθεί έρευνες από στελέχη της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων σε εγκαταστάσεις της ΤΕΧΑΝ στη Δάφνη, την Παλλήνη και τον Ασπρόπυργο, κατόπιν εισαγγελικής εντολής. Τότε είχαν αναζητηθεί και κατασχεθεί έγγραφα και ηλεκτρονικά αρχεία, προκειμένου να εξεταστούν οι συμβάσεις και τα στοιχεία που σχετίζονται με την προμήθεια των πολυκέντρων.

Η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αφορά ενδεχόμενες παρατυπίες που θα μπορούσαν να έχουν προκαλέσει ζημία στα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

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