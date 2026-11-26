Παρακολουθήστε την ενημέρωση (briefing) των διαπιστευμένων πολιτικών συντακτών και ανταποκριτών ξένου τύπου από τον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικό Εκπρόσωπο κ. Παύλο Μαρινάκη, στη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης.

Αρχικά αναφέρθηκε στη σύνοδο των Βρυξελλών και τις ελληνικές θέσεις.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στα vouchers για την επισιτιστική βοήθεια.

Ερωτώμενος για την υπόθεση Χατζηγιαννάκη ο κ. Μαρινάκης απάντησε:

«Τέθηκαν κάποια ερωτήματα κι από εμάς και από άλλα κόμματα τα οποία δεν έχουν απαντηθεί. Από την στιγμή που ο κ. Χατζηγιαννάκης είπε ότι τα ήξερε όλα ο πρόεδρος το θέμα Χατζηγιαννάκη είναι θέμα Τσίπρα. Αλλά εμείς δεν θα μπούμε στη διαδικασία να κάνουμε δικαστήρια. Αν αυτά είχαν γραφτεί για στέλεχος της ΝΔ θα είχε καεί το σύμπαν, δεν έχουμε δει ακόμη σοβαρές απαντήσεις. Περιμένουμε από τον κ. Τσίπρα να απαντήσει».

Ειδικά σε ερώτημα αν έχει επιχειρηθεί συμψηφισμός των υποθέσεων Λιάκου και Χατζηγιαννάκη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος διευκρίνισε:

«Δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο. Εμείς θέσαμε ερωτήματα σε συνέχεια δημοσιογραφικής έρευνας. Τα ερωτήματα αυτά δεν γίνεται να μην απαντηθούν. Η υπόθεση του κ. Λιάκου αφορά συγγενικά του πρόσωπα. Είναι ουσιαστική διαφορά. Δεν έχει προκύψει καμία σχέση του ιδίου με αυτή την επαγγελματική δραστηριότητα»

Ακολουθεί η εισαγωγική τοποθέτηση του Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικού Εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη:

Καλό μεσημέρι,

Ο Πρωθυπουργός βρίσκεται στις Βρυξέλλες για την έκτακτη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, που πραγματοποιείται σήμερα και αύριο, με βασικό αντικείμενο των συζητήσεων το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2028-2034.

Κατά την προσέλευσή του στο Συμβούλιο ο Πρωθυπουργός δήλωσε: «Εν μέσω σημαντικών διαφορών, θα πρέπει να ξεκινήσουμε αυτή τη συζήτηση δεχόμενοι κάποιες κοινές παραδοχές: δεν μπορούμε να συζητάμε για μια ισχυρή Ευρώπη με έναν αδύναμο προϋπολογισμό. Δεν μπορούμε να ελπίζουμε σε μία Ευρώπη, η οποία θα αντιμετωπίσει τα ζητήματα της ανταγωνιστικότητας, της αγοράς ενέργειας, της προστασίας των συνόρων, χωρίς να της δώσουμε τα οικονομικά μέσα ώστε να μπορεί να υλοποιεί αυτές τις πολιτικές.

Και, σίγουρα, δεν μπορούμε να δεχτούμε μία Ευρώπη η οποία θα παραμελεί τις πολιτικές Συνοχής και την Κοινή Αγροτική Πολιτική. Είναι ταυτοτικές πολιτικές, οι οποίες είναι κατοχυρωμένες σε ευρωπαϊκές συνθήκες και συνδέονται στα μάτια των πολιτών μας με την ίδια την έννοια της Ευρωπαϊκής Ένωσης», συμπληρώνοντας πώς «είμαστε διατεθειμένοι να διερευνήσουμε καινοτόμες λύσεις ως προς την εξεύρεση καινούργιων ίδιων πόρων, οι οποίοι είναι απαραίτητοι για να χρηματοδοτήσουμε έναν πιο φιλόδοξο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό», λέγοντας ότι η Ελλάδα έχει ήδη καταθέσει μία πρόταση για μία κοινή ευρωπαϊκή δημοπρασία του φάσματος 6G, η οποία έχει γίνει καταρχάς θετικά αποδεκτή από πολλούς.

Παράλληλα ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε πώς είναι πολιτικά επιτακτικό να βρεθεί μία οριστική λύση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου, καθώς, αν αυτό δεν συμβεί, οι πολιτικές εξελίξεις σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα καταστήσουν πρακτικά αδύνατη την πολιτική συμφωνία το πρώτο εξάμηνο του 2027.

Κατά την τελευταία επταετία, διαμορφώσαμε και υλοποιούμε ένα συνεκτικό πλαίσιο δράσεων και πολιτικών για την αντιμετώπιση περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας, δίνοντας έμφαση στην προστασία των θυμάτων και την ενίσχυση των μηχανισμών υποστήριξής τους. Μεταξύ αυτών είναι:

-η σύσταση 66 εξειδικευμένων Γραφείων Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας ανά την επικράτεια,

-η ενεργοποίηση του Panic Button το 2023, που το 2024 επεκτάθηκε πανελλαδικά. Σχεδόν 12.000 γυναίκες έχουν εγγραφεί, ενώ άρχισαν να το χρησιμοποιούν και ενήλικες άνδρες θύματα,

-τα εξειδικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα που παρακολούθησαν περισσότεροι από 21.000 αστυνομικοί,

-οι εκστρατείες ενημέρωσης σε σχολεία, κοινωνικές δομές και δημόσιους χώρους, που ενθαρρύνουν τα θύματα να ζητήσουν βοήθεια,

-η λειτουργία 20 ασφαλών Ξενώνων Φιλοξενίας, που μόνο φέτος έχουν προσφέρει στέγη και ψυχολογική στήριξη σε 400 και πλέον γυναίκες και παιδιά,

-η ενεργοποίηση 47 Συμβουλευτικών Κέντρων για παροχή ψυχολογικής στήριξης, νομικής βοήθειας - εκπροσώπησης και συμβουλών για θέματα εργασίας σε περισσότερες από 9.000 εξυπηρετούμενες μόνο την τελευταία διετία,

-τα μέτρα φύλαξης κατοικιών σε περισσότερες από 1.800 υποθέσεις,

-η 24ωρη τηλεφωνική γραμμή 15900, που τους πρώτους 10 μήνες του τρέχοντος έτους έχει δεχτεί 8.340 κλήσεις.

Το πρώτο δεκάμηνο του 2026, οι κλήσεις στο «100» ξεπέρασαν τις 32.000. Καταγράφηκαν 18.256 περιστατικά και πραγματοποιήθηκαν 11.175 συλλήψεις, με τα καταγεγραμμένα περιστατικά να παρουσιάζουν μείωση 5,7% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025.

Παράλληλα, σχεδιάζονται νέα μέτρα και ψηφιακά εργαλεία, με στόχο την ενίσχυση της προστασίας των θυμάτων και την ουσιαστική υποστήριξη του αστυνομικού προσωπικού.

Πραγματοποιήθηκε χθες με επιτυχία νέα μεγάλη πτήση charter του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης, στο πλαίσιο του προγράμματος Υποβοηθούμενης Εθελούσιας Επιστροφής και Επανένταξης, με τη συμμετοχή 114 παράνομων μεταναστών προερχόμενων από 9 διαφορετικές εθνικότητες της Ασίας και Αφρικής.

Παρών κατά τη διαδικασία αναχώρησης στο αεροδρόμιο ήταν ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, ο οποίος ανέφερε ότι με την εφαρμογή του νόμου ο νομος που αυστηροποίησε το πλαίσιο για την παράνομη είσοδο και παραμονή στην Ελλάδα, έχουν αυξηθεί κατά 54% οι οικειοθελείς επιστροφές που γίνονται μέσω του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης. Οι επιστροφές είναι το μεγάλο μας στοίχημα και σύμφωνα με τα στοιχεία έχουμε όχι μόνο αύξηση των επιστροφών αλλά και μείωση των μεταναστευτικών ροών.

Η Κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε συγκεκριμένες αποφάσεις για τη στήριξη των αγροτών και των κτηνοτρόφων, τόσο για την αντιμετώπιση του αυξημένου κόστους παραγωγής όσο και για την ενίσχυση του εισοδήματός τους.

Ήδη έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές στις 31 Οκτωβρίου και στις 11 Νοεμβρίου, ενώ για τις 30 Νοεμβρίου έχει προγραμματιστεί η καταβολή της προκαταβολής της βασικής ενίσχυσης. Τον Δεκέμβριο προβλέπεται η εξόφλησή της, καθώς και η καταβολή της αναδιανεμητικής και της εξισωτικής ενίσχυσης.

Επίσης, μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου, θα καταβληθούν έκτακτες ενισχύσεις από εθνικούς πόρους, με τα μεγαλύτερα ποσά να αφορούν τη στήριξη των κτηνοτρόφων για τον υποχρεωτικό εγκλεισμό των ζώων λόγω ευλογιάς και αφθώδους πυρετού και τις αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ για τον παγετό του 2025 πριν από την ανθοφορία. Στο ίδιο πακέτο περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η ενίσχυση για το γάλα που καταστράφηκε στη Λέσβο, η στήριξη για το πετρέλαιο των αλιέων και η ενίσχυση των πληγέντων παραγωγών στα Τενάγη Φιλίππων.

Η κυβερνητική δέσμευση είναι ότι κανένας πραγματικός δικαιούχος δεν θα χάσει χρήματα που δικαιούται.

Περίπου 180.000 πολίτες, οι οποίοι λαμβάνουν το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, αφορά το νέο πρόγραμμα επισιτιστικής βοήθειας, συνολικού προϋπολογισμού 350 εκατ. ευρώ.

Μέσω της πρωτοβουλίας ευάλωτα νοικοκυριά θα μπορούν να προμηθεύονται τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης με ηλεκτρονικά κουπόνια.

Στόχος του αρμόδιου Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας είναι η χορήγηση των πρώτων vouchers να γίνει έως τις 14 Δεκεμβρίου. Η αξία της αρχικής ενίσχυσης, λόγω της αναδρομικότητας, θα ανέρχεται έως τα 1.000 ευρώ.

Στο Μόναχο μεταφέρεται το Σάββατο 28 Νοεμβρίου 2026 η δράση Rebrain Greece του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, με στόχο τη διασύνδεση εξειδικευμένων επαγγελματιών της ελληνικής διασποράς με κορυφαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.

Οι προσφερόμενες θέσεις εργασίας αφορούν, μεταξύ άλλων, τους κλάδους της ενέργειας, της βιομηχανίας, της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών, των τραπεζικών υπηρεσιών, των κατασκευών και υποδομών, της ναυτιλίας, του τουρισμού, της φαρμακοβιομηχανίας, της υγείας, της αμυντικής βιομηχανίας και της αεροδιαστημικής.

Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, από τους 773.296 πολίτες που έφυγαν από την Ελλάδα κατά την περίοδο 2010-2024, οι 473.042 έχουν ήδη επιστρέψει. Παράλληλα, ο επαναπατρισμός ενθαρρύνεται και μέσω φορολογικών κινήτρων, όπως η μείωση κατά 50% του φόρου εισοδήματος για επτά χρόνια για όσους πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις.

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