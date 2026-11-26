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Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) ανέστειλε προσωρινά τις πτήσεις με προορισμό το Διεθνές Αεροδρόμιο του Μαϊάμι, στη Φλόριντα, μετά την έξοδο ενός αεροσκάφους της FedEx από τον διάδρομο προσγείωσης το βράδυ της Τετάρτης.

Οι αναχωρήσεις με προορισμό το Μαϊάμι καθηλώθηκαν λίγο μετά τις 20:15 τοπική ώρα (01:15 ώρα Ελλάδας), ενώ όλοι οι διάδρομοι του αεροδρομίου, εκτός από έναν, έκλεισαν, σύμφωνα με την ενημέρωση της FAA. Οι πτήσεις επανήλθαν περίπου 90 λεπτά αργότερα.

Το αεροσκάφος που βγήκε εκτός διαδρόμου είχε φτάσει από το Μέμφις. Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, ενώ η FAA διερευνά το περιστατικό.

Η προσωρινή αναστολή των πτήσεων σημειώθηκε μία ημέρα πριν από την Ημέρα των Ευχαριστιών, μία από τις πιο πολυσύχναστες ημέρες μετακινήσεων στις ΗΠΑ.

Οι καθυστερήσεις των πτήσεων στο Μαϊάμι έφτασαν τη μία ώρα, ωστόσο αργότερα το βράδυ της Τετάρτης φαινόταν να μειώνονται.

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Στις 21:41 τοπική ώρα, η FAA επιβεβαίωσε ότι «οι πτήσεις θα επανεκκινήσουν σύντομα».

Οι επιβάτες που είχαν προγραμματίσει να ταξιδέψουν το βράδυ της Τετάρτης κλήθηκαν να επικοινωνήσουν απευθείας με τις αεροπορικές εταιρείες τους, προκειμένου να ενημερωθούν για την κατάσταση των πτήσεων πριν κατευθυνθούν στο αεροδρόμιο.

«Ευχαριστούμε τους επιβάτες μας για την υπομονή τους, καθώς εργαζόμαστε για την ασφαλή επαναφορά της κανονικής λειτουργίας», δήλωσε σε ανακοίνωσή του στο BBC ο εκπρόσωπος του Τμήματος Αεροπορίας της κομητείας Μαϊάμι-Ντέιντ, Γκρεγκ Τσιν.

Το αεροδρόμιο του Μαϊάμι συγκαταλέγεται στους πέντε κορυφαίους εγχώριους προορισμούς για ταξιδιώτες στις ΗΠΑ κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης εορταστικής εβδομάδας, σύμφωνα με την Αμερικανική Ένωση Αυτοκινήτου.

Παράλληλα, στην ευρύτερη περιοχή του Μαϊάμι-Ντέιντ έχει εκδοθεί προειδοποίηση για πλημμύρες, η οποία ισχύει έως αργά το βράδυ της Τετάρτης. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία των ΗΠΑ, οι κατά διαστήματα ισχυρές βροχοπτώσεις καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας αναμένεται να προκαλέσουν πλημμυρικά φαινόμενα.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, μια πανεθνική αναστολή πτήσεων είχε καθηλώσει αεροσκάφη σε ολόκληρες τις ΗΠΑ για αρκετές ώρες, σε ένα περιστατικό που αποτέλεσε τη μεγαλύτερη σε διάρκεια τέτοια αναστολή από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001.