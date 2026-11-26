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Θύελλα αντιδράσεων προκάλεσε η ομιλία του πρώην αρχηγού της Μοσάντ, Ντέιβιντ Μπαρνέα στο γερμανικό κοινοβούλιο. Ισραηλινός ακτιβιστής διέκοψε τη συνάντησή που είχε ο Μπαρνέα με Γερμανούς βουλευτές και τον αποκάλεσε «εγκληματία πολέμου» για την επιχείρηση με τους βομβητές που εξερράγησαν στον Λίβανο στα χέρια μελών της Χεζμπολάχ.

«Ντέιβιντ Μπαρνέα είσαι εγκληματίας πολέμου. Οι επιθέσεις με τους βομβητές στον Λίβανο. Είσαι υπεύθυνος. Χιλιάδες πολίτες και παιδιά σκοτώθηκαν και είσαι υπεύθυνος γι’ αυτό», είπε ο Ισραηλινός από έναν εξώστη καθώς ο πρώην αρχηγός της Μοσάντ σταμάτησε να μιλάει και κοιτούσε αμήχανος.

«Τώρα προσπαθείς να πουλήσεις την στρατιωτική τεχνολογία σου στη γερμανική ελίτ. Είσαι υπεύθυνος για τους θανάτους χιλιάδων πολιτών και παιδιών. Είσαι εγκληματίας πολέμου!», φώναξε ο ακτιβιστής, ο οποίος καταχειροκροτήθηκε από τους Γερμανούς βουλευτές που κάθονταν μαζί με τον Μπαρνέα.

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Στο βίντεο φαίνονται αμέσως μετά άνδρες της ασφάλειας της γερμανικής βουλής να βγάζουν τον άνδρα από την αίθουσα ο οποίος συνέχισε να φωνάζει και θύμισε στον αρχηγό της Μοσάντ ότι στην ίδια αίθουσα κάθισαν εγκληματίες πολέμου των ναζί που έδωσαν την εντολή για το Ολοκαύτωμα των Εβραίων. «Ογδόντα χρόνια μετά βρίσκεται στην ίδια αίθουσα όπου εγκληματίες πολέμου επιχείρησαν να εξολοθρεύσουν τους προγόνους μας. Φύγε από τη Γερμανία», είπε ο Ισραηλινός.

Η ομιλία του Ντέιβιντ Μπαρνέα την Τετάρτη στην Μπούντεσταγκ ήταν επεισοδιακή καθώς υπήρξε κίνηση για τη σύλληψή του με την κατηγορία των εγκλημάτων πολέμου για την επιχείρηση με τους βομβητές στον Λίβανο. Παρά τις πληροφορίες που είχαν διαρρεύσει για την ενεργοποίηση των διαδικασιών της σύλληψης ο Μπαρνέα εμφανίστηκε κανονικά στο γερμανικό κοινοβούλιο.

Την περασμένη Πέμπτη, το Ευρωπαϊκό Κέντρο για τα Συνταγματικά Δικαιώματα και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (ECCHR) υπέβαλε ποινική καταγγελία στην Ομοσπονδιακή Εισαγγελία της Γερμανίας εναντίον του Μπαρνέα για να διερευνηθεί εάν έχει διαπράξει εγκλήματα πολέμου. Το Κέντρο ζητούσε την έκδοση εντάλματος σύλληψης σε βάρος του πρώην αρχηγού της Μοσάντ και την κράτησή του μόλις θα εισερχόταν σε γερμανικό έδαφος.