Snapshot Η ισραηλινή υπηρεσία Μοσάντ παρείχε πληροφορίες σε ελληνικές και σκοπιανές αρχές που οδήγησαν σε πέντε συλλήψεις για σχέδιο δολοφονίας Ισραηλινού στην Ελλάδα.

Ο Ιρανός Εντρίς Τζαχανγκίρι Μαβανέχ ταυτοποιήθηκε ως ο εγκέφαλος του σχεδίου, ενεργώντας υπό τις οδηγίες των ιρανικών υπηρεσιών ασφαλείας και πληροφοριών.

Ο Νάτζι Σαρίφι Ζιντάστι, συνεργάτης του Μαβανέχ και καταζητούμενος από το FBI, στρατολόγησε εκτελεστές από τα Σκόπια και το Κουμάνοβο για την επίθεση.

Το επιχειρησιακό σκέλος της οργάνωσης ανακόπηκε στα ελληνικά σύνορα, με τη σύλληψη ύποπτου και την αποτροπή εισόδου άλλου στον Έβρο.

Κατά την επιχείρηση κατασχέθηκαν όπλα, πυρομαχικά, χειρόγραφες σημειώσεις και χάρτης, ενώ οι έρευνες ξεκίνησαν τον Μάρτιο και αποκάλυψαν μυστικές συναντήσεις σε διάφορες χώρες, συμπεριλαμβανομένου του Ιράν. Snapshot powered by AI

Η Μοσάντ διαβίβασε πληροφορίες στις ελληνικές αρχές και στις αρχές των Σκοπίων, οι οποίες βοήθησαν να αποτραπεί ιρανικό σχέδιο δολοφονίας με στόχο Ισραηλινό στην Ελλάδα και οδήγησαν στη σύλληψη πέντε υπόπτων, ανέφεραν πηγές του ισραηλινού δημοσιογραφικού δικτύου ynet.

Η υπηρεσία ασφαλείας των Σκοπίων ανακοίνωσε ότι αποκάλυψε ένα δίκτυο που δρούσε στη γείτονα χώρα και προετοίμαζε τρομοκρατική επίθεση ή δοφολονία εναντίον ατόμου στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της σκοπιανής υπηρεσίας, το δίκτυο αυτό φέρεται να ενεργούσε υπό τις οδηγίες Ιρανού υπηκόου, το οποίο φέρεται να διατηρεί σχέσεις με τις ιρανικές υπηρεσίες πληροφοριών. Ο συγκεκριμένος Ιρανός φέρεται να συνδέεται, επίσης, με έταιρο πρόσωπο που έχει σχέσεις με το οργανωμένο έγκλημα και τη διακίνηση ναρκωτικών.

Ο Ιρανός υπήκοος Εντρίς Τζαχανγκίρι Μαβανέχ (Edris Jahangiri Mavaneh) ταυτοποιήθηκε ως ο «εγκέφαλος - εντολέας» της σχεδιαζόμενης δολοφονικής επίθεσης εναντίον ισραηλινού στελέχους εταιρείας επί ελληνικού εδάφους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία των ερευνών, ο Μαβανέχ δεν έδρασε αυτόνομα αλλά, διατηρούσε άμεσες διασυνδέσεις με τις υπηρεσίες ασφαλείας και πληροφοριών του Ιράν, αναλαμβάνοντας να οργανώσει την εξόντωση του στόχου από απόσταση, προκειμένου να μην εκτεθεί άμεσα η Τεχεράνη.

Οι υπηρεσίες ασφαλείας των Σκοπίων είναι αυτές που τον παρουσιάζουν ως συντονιστή του σχεδίου. Λένε ότι το εγχώριο δίκτυο, «υπό τις άμεσες οδηγίες του Ιρανού υπηκόου», έκανε προπαρασκευαστικές εργασίες logistics για «τρομοκρατική ενέργεια/δολοφονία» προσώπου στην Ελλάδα. Τον χαρακτηρίζουν «συνεργάτη των ιρανικών υπηρεσιών ασφαλείας και πληροφοριών». Πάντως το περσόφωνο IranWire σημειώνει ότι οι ισχυρισμοί δεν έχουν επιβεβαιωθεί από την Ισλαμική Δημοκρατία.

Για να υλοποιήσει το χτύπημα, ο εγκέφαλος του δικτύου ανέθεσε τη συγκρότηση του εκτελεστικού βραχίονα σε έναν έμπιστο συνεργάτη του. Ο λόγος για τον ομοεθνή του Νάτζι Σαρίφι Ζιντάστι (Naji Sharifi Zindashti), ένα πρόσωπο του υποκόσμου που καταζητείται από το FBI. Ο Ζιντάστι ανέλαβε τη βρώμικη δουλειά της στρατολόγησης. Εκμεταλλευόμενος τις επαφές του με το οργανωμένο έγκλημα, βρήκε άτομα από τα Σκόπια και το Κουμάνοβο για να εκτελέσουν το συμβόλαιο θανάτου στην Ελλάδα.

Την ίδια ώρα, ο σχεδιασμός του Μαβανέχ προέβλεπε μυστικές συναντήσεις των μελών σε τρίτες χώρες, αλλά και στο εσωτερικό του Ιράν, ώστε να ρυθμιστούν οι λεπτομέρειες προσέγγισης του Ισραηλινού.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της σκοπιανής υπηρεσίας, το δίκτυο αυτό φέρεται να ενεργούσε υπό τις οδηγίες Ιρανού υπηκόου, το οποίο φέρεται να διατηρεί σχέσεις με τις ιρανικές υπηρεσίες πληροφοριών. Ο συγκεκριμένος Ιρανός φέρεται να συνδέεται, επίσης, με έταιρο πρόσωπο που έχει σχέσεις με το οργανωμένο έγκλημα και τη διακίνηση ναρκωτικών.

Το μπλόκο σε Αλεξανδρούπολη και ενδοχώρα

Πάντως το επιχειρησιακό σκέλος της οργάνωσης κατέρρευσε όταν οι ύποπτοι επιχείρησαν να περάσουν τα ελληνικά σύνορα. Ένα από τα μέλη της ομάδας κατάφερε να φτάσει στην Ελλάδα, αλλά εντοπίστηκε άμεσα, συνελήφθη και παραδόθηκε στις αρχές των Σκοπίων. Ένας δεύτερος ύποπτος προσπάθησε να εισέλθει από την Τουρκία με κατεύθυνση την περιοχή της Αλεξανδρούπολης.

Οι ελληνικές αρχές του έκλεισαν τον δρόμο στον Έβρο, απαγορεύοντας την είσοδο και αναγκάζοντάς τον να επιστρέψει στο τουρκικό έδαφος, κόβοντας έτσι οριστικά τα πλοκάμια του δικτύου.

Κατά την επιχείρηση, οι ερευνητές κατέσχεσαν όπλα, πυρομαχικά, χειρόγραφες σημειώσεις και έναν χάρτη.

Οι σκοπιανές αρχές ανέφεραν ότι η έρευνά άρχισε τον Μάρτιο και αποκάλυψε μυστικές συναντήσεις των υπόπτων σε διάφορες χώρες, μεταξύ αυτών και στο Ιράν.

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