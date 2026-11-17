Snapshot Ο Εντρίς Τζαχανγκίρι Μαβανέχ αναγνωρίστηκε ως ο εγκέφαλος πίσω από τη σχεδιαζόμενη δολοφονία ισραηλινού στην Ελλάδα και είχε στενές διασυνδέσεις με τις ιρανικές μυστικές υπηρεσίες.

Ο Νάτζι Σαρίφι Ζιντάστι, καταζητούμενος από το FBI, ανέλαβε τη στρατολόγηση εκτελεστών από τα Σκόπια και το Κουμάνοβο για την επίθεση.

Οι ελληνικές αρχές απέτρεψαν την είσοδο των εκτελεστών από τον Έβρο, εμποδίζοντας την υλοποίηση του σχεδίου.

Η επιχείρηση αποτροπής περιελάμβανε τη σύλληψη ενός μέλους στην Ελλάδα και την αναγκαστική επιστροφή άλλου ύποπτου στο τουρκικό έδαφος.

Οι ισχυρισμοί για την εμπλοκή της Ισλαμικής Δημοκρατίας παραμένουν ανεπιβεβαίωτοι από επίσημες ιρανικές πηγές. Snapshot powered by AI

Ο Ιρανός υπήκοος Εντρίς Τζαχανγκίρι Μαβανέχ (Edris Jahangiri Mavaneh) ταυτοποιήθηκε ως ο «εγκέφαλος - εντολέας» της σχεδιαζόμενης δολοφονικής επίθεσης εναντίον ισραηλινού στελέχους εταιρείας επί ελληνικού εδάφους. Σύμφωνα με τα στοιχεία των ερευνών, ο Μαβανέχ δεν έδρασε αυτόνομα αλλά, διατηρούσε άμεσες διασυνδέσεις με τις υπηρεσίες ασφαλείας και πληροφοριών του Ιράν, αναλαμβάνοντας να οργανώσει την εξόντωση του στόχου από απόσταση, προκειμένου να μην εκτεθεί άμεσα η Τεχεράνη.

Οι υπηρεσίες ασφαλείας των Σκοπίων είναι αυτές που τον παρουσιάζουν ως συντονιστή του σχεδίου. Λένε ότι το εγχώριο δίκτυο, «υπό τις άμεσες οδηγίες του Ιρανού υπηκόου», έκανε προπαρασκευαστικές εργασίες logistics για «τρομοκρατική ενέργεια/δολοφονία» προσώπου στην Ελλάδα. Τον χαρακτηρίζουν «συνεργάτη των ιρανικών υπηρεσιών ασφαλείας και πληροφοριών». Πάντως το περσόφωνο IranWire σημειώνει ότι οι ισχυρισμοί δεν έχουν επιβεβαιωθεί από την Ισλαμική Δημοκρατία.

Για να υλοποιήσει το χτύπημα, ο εγκέφαλος του δικτύου ανέθεσε τη συγκρότηση του εκτελεστικού βραχίονα σε έναν έμπιστο συνεργάτη του. Ο λόγος για τον ομοεθνή του Νάτζι Σαρίφι Ζιντάστι (Naji Sharifi Zindashti), ένα πρόσωπο του υποκόσμου που καταζητείται από το FBI. Ο Ζιντάστι ανέλαβε τη βρώμικη δουλειά της στρατολόγησης. Εκμεταλλευόμενος τις επαφές του με το οργανωμένο έγκλημα, βρήκε άτομα από τα Σκόπια και το Κουμάνοβο για να εκτελέσουν το συμβόλαιο θανάτου στην Ελλάδα. Την ίδια ώρα, ο σχεδιασμός του Μαβανέχ προέβλεπε μυστικές συναντήσεις των μελών σε τρίτες χώρες, αλλά και στο εσωτερικό του Ιράν, ώστε να ρυθμιστούν οι λεπτομέρειες προσέγγισης του Ισραηλινού.

Το μπλόκο σε Αλεξανδρούπολη και ενδοχώρα

Πάντως το επιχειρησιακό σκέλος της οργάνωσης κατέρρευσε όταν οι ύποπτοι επιχείρησαν να περάσουν τα ελληνικά σύνορα. Ένα από τα μέλη της ομάδας κατάφερε να φτάσει στην Ελλάδα, αλλά εντοπίστηκε άμεσα, συνελήφθη και παραδόθηκε στις αρχές των Σκοπίων. Ένας δεύτερος ύποπτος προσπάθησε να εισέλθει από την Τουρκία με κατεύθυνση την περιοχή της Αλεξανδρούπολης. Οι ελληνικές αρχές του έκλεισαν τον δρόμο στον Έβρο, απαγορεύοντας την είσοδο και αναγκάζοντάς τον να επιστρέψει στο τουρκικό έδαφος, κόβοντας έτσι οριστικά τα πλοκάμια του δικτύου.

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