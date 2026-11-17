Snapshot Πέντε άτομα συνελήφθησαν για συνεργασία με αλλοδαπούς και σχεδιασμό τρομοκρατικής επίθεσης στην Ελλάδα, με στόχο Ισραηλινό που βρίσκεται στη χώρα. Snapshot powered by AI

Ισραηλινός που βρίσκεται στην Ελλάδα φαίνεται να ήταν ο στόχος του δικτύου που με εντολή Ιράν σχεδίαζε δολοφονία και εξαρθρώθηκε με την συνεργασία των Σκοπίων και της Αθήνας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες πρόκειται για ισραηλινό πολίτη, ελληνικής καταγωγής, ο οποίος δραστηριοποιείται επιχειρηματικά στη χώρα μας. Φαίνεται δε να αποτελούσε εδώ και καιρό στόχο πρόσωπο ενδιαφέροντος για τις μυστικές υπηρεσίες του Ιράν.

Πέντε άτομα έχουν συλληφθεί ως ύποπτοι για συνεργασία με αλλοδαπούς και σχεδιασμό τρομοκρατικής επίθεσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τέσσερις από αυτούς συνελήφθησαν στα Σκόπια και ένας στην Ελλάδα. Τα άτομα κατάγονται από τα Σκόπια και το Κουμάνοβο και είναι ηλικίας από 29 και 73 ετών.

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της η σκοπιανή υπηρεσία, το δίκτυο αυτό φέρεται να ενεργούσε υπό τις οδηγίες Ιρανού υπηκόου, το οποίο φέρεται να διατηρεί σχέσεις με τις ιρανικές υπηρεσίες πληροφοριών. Ο συγκεκριμένος Ιρανός φέρεται να συνδέεται, επίσης, με έταιρο πρόσωπο που έχει σχέσεις με το οργανωμένο έγκλημα και τη διακίνηση ναρκωτικών.

Ο Ιρανός σύνδεσμος που οργάνωνε την δολοφονία καταζητείτο από το FBI

Η υπηρεσία ασφαλείας των Σκοπίων, από τις αρχές του 2026, σε συνεργασία με την ελληνική Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και άλλες ξένες υπηρεσίες, έχει αναλάβει δράση για την αποκάλυψη των σχεδίων ατόμων που συνδέονται με ιρανικούς παράγοντες, για την τέλεση τρομοκρατικών ενεργειών. Συγκεκριμένα, ανέλαβε μια σειρά επιχειρησιακών δραστηριοτήτων με στόχο την αποκάλυψη ενός δικτύου, που συνδέεται με τον Ιρανό πολίτη Edris Jahangiri Mavaneh, ο οποίος συνδέεται με άλλους παράγοντες των ιρανικών υπηρεσιών ασφαλείας και πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένης της σύνδεσής του με τον «βαρόνο» ναρκωτικών Naji Sharifi Zindashti.

Το δίκτυο αποτελείται από άτομα εγκατεστημένα σε εγκληματικές οργανώσεις στα Σκόπια, τα οποία, υπό τις άμεσες οδηγίες του Ιρανού πολίτη, ανέλαβαν προπαρασκευαστικές υλικοτεχνικές δραστηριότητες για την πραγματοποίηση τρομοκρατικής πράξης/δολοφονίας εναντίον ενός ατόμου στην Ελλάδα. Μέσω ανταλλαγής πληροφοριών με ξένες υπηρεσίες, αποκαλύφθηκε ο τρόπος δράσης τους, για τη διεξαγωγή συνωμοτικών συναντήσεων στο έδαφος τρίτων χωρών, συμπεριλαμβανομένου του Ιράν, και επιβεβαιώθηκαν οι διασυνδέσεις τους με τον Ιρανό πολίτη, ο οποίος είναι ο κύριος φορέας της σχεδιαζόμενης τρομοκρατικής ενέργειας.

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