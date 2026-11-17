Snapshot Οι αρχές των Σκοπίων αποκάλυψαν δίκτυο που προετοίμαζε τρομοκρατική επίθεση στην Ελλάδα υπό τις εντολές Ιρανού υπηκόου.

Ο Ιρανός πολίτης συνδέεται με τις ιρανικές υπηρεσίες πληροφοριών και άτομα που εμπλέκονται σε οργανωμένο έγκλημα και διακίνηση ναρκωτικών.

Η αποκάλυψη έγινε μετά από επιχειρησιακές ενέργειες των υπηρεσιών ασφαλείας των Σκοπίων σε συνεργασία με την ελληνική Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Snapshot powered by AI

Η υπηρεσία ασφαλείας των Σκοπίων ανακοίνωσε ότι αποκάλυψε ένα δίκτυο που δρούσε στη γείτονα χώρα και προετοίμαζε τρομοκρατική επίθεση ή δοφολονία εναντίον ατόμου στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της σκοπιανής υπηρεσίας, το δίκτυο αυτό φέρεται να ενεργούσε υπό τις οδηγίες Ιρανού υπηκόου, το οποίο φέρεται να διατηρεί σχέσεις με τις ιρανικές υπηρεσίες πληροφοριών. Ο συγκεκριμένος Ιρανός φέρεται να συνδέεται, επίσης, με έταιρο πρόσωπο που έχει σχέσεις με το οργανωμένο έγκλημα και τη διακίνηση ναρκωτικών.

Η υπηρεσία ασφαλείας των Σκοπίων, από τις αρχές του 2026, σε συνεργασία με την ελληνική Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και άλλες ξένες υπηρεσίες, έχει αναλάβει δράση για την αποκάλυψη των σχεδίων ατόμων που συνδέονται με ιρανικούς παράγοντες, για την τέλεση τρομοκρατικών ενεργειών. Συγκεκριμένα, ανέλαβε μια σειρά επιχειρησιακών δραστηριοτήτων με στόχο την αποκάλυψη ενός δικτύου, που συνδέεται με τον Ιρανό πολίτη Edris Jahangiri Mavaneh, ο οποίος συνδέεται με άλλους παράγοντες των ιρανικών υπηρεσιών ασφαλείας και πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένης της σύνδεσής του με τον «βαρόνο» ναρκωτικών Naji Sharifi Zindashti.

Το δίκτυο αποτελείται από άτομα εγκατεστημένα σε εγκληματικές οργανώσεις στα Σκόπια, τα οποία, υπό τις άμεσες οδηγίες του Ιρανού πολίτη, ανέλαβαν προπαρασκευαστικές υλικοτεχνικές δραστηριότητες για την πραγματοποίηση τρομοκρατικής πράξης/δολοφονίας εναντίον ενός ατόμου στην Ελλάδα. Μέσω ανταλλαγής πληροφοριών με ξένες υπηρεσίες, αποκαλύφθηκε ο τρόπος δράσης τους, για τη διεξαγωγή συνωμοτικών συναντήσεων στο έδαφος τρίτων χωρών, συμπεριλαμβανομένου του Ιράν, και επιβεβαιώθηκαν οι διασυνδέσεις τους με τον Ιρανό πολίτη, ο οποίος είναι ο κύριος φορέας της σχεδιαζόμενης τρομοκρατικής ενέργειας.

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