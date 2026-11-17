Snapshot Οι αμερικανικές υπηρεσίες ασφαλείας διερευνούν πληροφορίες για πιθανό ιρανικό σχέδιο επίθεσης με «βρώμικη βόμβα» στην Ουάσινγκτον, στοχεύοντας υψηλόβαθμους αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ.

Δεν υπάρχουν επιβεβαιωμένες ενδείξεις επικείμενης επίθεσης ή ύπαρξης ραδιενεργού υλικού στις ΗΠΑ, ενώ η αξιοπιστία των πληροφοριών αμφισβητείται.

Η «βρώμικη βόμβα» είναι εκρηκτικός μηχανισμός που διασπείρει ραδιενεργό υλικό αλλά δεν προκαλεί πυρηνική έκρηξη.

Ο Λευκός Οίκος δηλώνει ότι δεν υπάρχει άμεση αξιόπιστη απειλή κατά της χώρας, παρά την κινητοποίηση των υπηρεσιών ασφαλείας.

Η ιρανική αποστολή στον ΟΗΕ αρνείται κατηγορηματικά τις κατηγορίες για χρήση χημικών όπλων, ενώ οι διπλωματικές διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν παραμένουν αδιέξοδες. Snapshot powered by AI

Σοβαρές ανησυχίες στις αμερικανικές υπηρεσίες ασφαλείας προκαλούν νέες πληροφορίες για ενδεχόμενο ιρανικό σχέδιο επίθεσης στην Ουάσινγκτον, με τη χρήση ραδιολογικής «βρώμικης βόμβας» ή χημικού όπλου και με πιθανούς στόχους υψηλόβαθμα στελέχη της κυβέρνησης Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ του CNNi, το οποίο επικαλείται επτά Αμερικανούς αξιωματούχους με γνώση των πληροφοριών, οι αμερικανικές υπηρεσίες έχουν εντοπίσει ενδείξεις ότι η Τεχεράνη εξετάζει πιθανά σενάρια επιθέσεων επί αμερικανικού εδάφους.

Δύο από τις πηγές ανέφεραν ότι οι πληροφορίες περιλαμβάνουν συγκεκριμένες τοποθεσίες και πιθανούς στόχους στην αμερικανική πρωτεύουσα, γεγονός που έχει κινητοποιήσει τις αρμόδιες υπηρεσίες για την προετοιμασία μέτρων ασφαλείας.

Ωστόσο, οι ίδιοι αξιωματούχοι διευκρινίζουν ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις επικείμενης επίθεσης. Εκτιμούν ότι η ιρανική πλευρά ενδέχεται να επεξεργάζεται εναλλακτικά σχέδια, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχει ληφθεί απόφαση για την υλοποίησή τους. Ανοιχτό παραμένει ακόμη και το ερώτημα εάν διαθέτει την επιχειρησιακή δυνατότητα να πραγματοποιήσει μια τέτοια ενέργεια.

Τι γνωρίζουν οι αμερικανικές υπηρεσίες

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν πληροφορίες για επικοινωνίες ιρανικής προέλευσης στις οποίες φέρεται να γίνεται λόγος για υλικά κατασκευής βομβών που έχουν ήδη αποθηκευτεί στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η αξιοπιστία των συγκεκριμένων πληροφοριών, πάντως, αμφισβητείται ακόμη και μεταξύ Αμερικανών αξιωματούχων. Δεν έχει επιβεβαιωθεί η ύπαρξη τέτοιων υλικών ούτε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη προετοιμασία συγκεκριμένης επίθεσης.

Η λεγόμενη «βρώμικη βόμβα» δεν είναι πυρηνικό όπλο. Πρόκειται για συμβατικό εκρηκτικό μηχανισμό που διασπείρει ραδιενεργό υλικό, με κίνδυνο μόλυνσης της γύρω περιοχής και έκθεσης του πληθυσμού σε ακτινοβολία (ραδιολογική βόμβα). Σε αντίθεση με μια πυρηνική βόμβα, δεν προκαλεί πυρηνική έκρηξη.

Κατά το CNNi, οι νέες πληροφορίες έχουν οδηγήσει σε σειρά συσκέψεων μεταξύ αξιωματούχων των αμερικανικών υπηρεσιών ασφαλείας την τελευταία εβδομάδα, με αντικείμενο την αξιολόγηση της απειλής και την προετοιμασία πιθανών αντιμέτρων.

Στο ήδη επιβαρυμένο κλίμα προστίθεται και η μετακίνηση του υπουργού Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ σε στρατιωτική εγκατάσταση, μετά από απειλές που αποδίδονται στο Ιράν.

«Δεν υπάρχουν αξιόπιστες απειλές», δηλώνει ο Λευκός Οίκος

Παρά τις πληροφορίες που έχουν προκαλέσει κινητοποίηση των υπηρεσιών, η αμερικανική κυβέρνηση εμφανίζεται καθησυχαστική ως προς την ύπαρξη άμεσου κινδύνου.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Λόρεν Μπις, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ παρακολουθούν κάθε πιθανή απειλή, υπογραμμίζοντας ωστόσο πως «αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν αξιόπιστες απειλές κατά της χώρας».

Από την πλευρά της, η ιρανική αποστολή στον ΟΗΕ απέρριψε κατηγορηματικά τις κατηγορίες περί ενδεχόμενης χρήσης χημικών όπλων, χαρακτηρίζοντάς τες ψευδείς και κατασκευασμένες. Η συγκεκριμένη απάντηση δεν αναφερόταν ρητά στις πληροφορίες για πιθανή επίθεση με «βρώμικη βόμβα».

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το CNNi, οι αμερικανικές υπηρεσίες εξετάζουν και ξεχωριστές πληροφορίες για ενδεχόμενη χρήση χημικών όπλων εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή.

Οι αποκαλύψεις έρχονται ενώ συνεχίζεται η σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και οι διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό της παραμένουν χωρίς ουσιαστική πρόοδο. Η Ουάσινγκτον και η Τεχεράνη εξακολουθούν να διαφωνούν για τον αμερικανικό αποκλεισμό, την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ και τους όρους μιας πιθανής συμφωνίας.

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