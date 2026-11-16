Ιράν: Προειδοποίηση Αραγτσί προς τις ΗΠΑ με αναφορά στη συντριβή του Πομπήιου

Ο Αμπάς Αραγτσί υπενθύμισε την ήττα και τον αποκεφαλισμό του Ρωμαίου στρατηγού Πομπήιου, απαντώντας στις δηλώσεις του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών για το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο.

Γιάννης Φιλιππάκος

Ιράν: Προειδοποίηση Αραγτσί προς τις ΗΠΑ με αναφορά στη συντριβή του Πομπήιου
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί απάντησε στον Αμερικανό ομόλογό του Μάρκο Ρούμπιο με αναφορά στην ήττα και τον αποκεφαλισμό του Ρωμαίου στρατηγού Πομπήιου.
  • Ο Ρούμπιο είχε επικρίνει το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και τόνισε ότι οι ΗΠΑ δεν θα δεχθούν παρεμβάσεις σε βάρος Αμερικανών αξιωματούχων.
  • Η απάντηση του Αραγτσί υπογράμμισε ότι η στρατιωτική ισχύς δεν εξασφαλίζει απαραίτητα τη νίκη, υπενθυμίζοντας το ιστορικό αποτέλεσμα για τον Πομπήιο.
  • Ο Ιρανός υπουργός χρησιμοποίησε τη φράση του φιλοσόφου Τζορτζ Σανταγιάνα για να τονίσει τη σημασία της μνήμης του παρελθόντος στις διεθνείς σχέσεις.
  • Η αντιπαράθεση λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης στρατιωτικής έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.
Snapshot powered by AI

Με μια αναφορά στην αρχαία Ρώμη και την τύχη του Πομπήιου απάντησε ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, στον Αμερικανό ομόλογό του, Μάρκο Ρούμπιο, αφήνοντας σαφείς αιχμές για τις συνέπειες που μπορεί να έχει η επίκληση της στρατιωτικής ισχύος από την Ουάσιγκτον.

Αφορμή στάθηκε η ομιλία του Ρούμπιο στο ετήσιο συνέδριο της Federalist Society, κατά την οποία επέκρινε το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ICC) και επικαλέστηκε τη φράση που αποδίδεται στον Ρωμαίο στρατηγό Πομπήιο: «Σταματήστε να επικαλείστε νόμους σε ανθρώπους που κρατούν σπαθιά».

Ο Αραγτσί, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, επέλεξε να θυμίσει στον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών πώς τελείωσε η πορεία του στρατηγού στον οποίο αναφέρθηκε.

«Το “μην επικαλείστε νόμους σε ανθρώπους με σπαθιά” ειπώθηκε από έναν Ρωμαίο στρατηγό, του οποίου η τελευταία εκστρατεία κατέληξε σε συντριπτική ήττα, παρά την αριθμητική του υπεροχή. Αποκεφαλίστηκε αφού εγκατέλειψε το πεδίο της μάχης», έγραψε.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών ολοκλήρωσε την παρέμβασή του με τη γνωστή φράση του φιλοσόφου Τζορτζ Σανταγιάνα: «Όσοι δεν θυμούνται το παρελθόν είναι καταδικασμένοι να το επαναλάβουν».

Η αναφορά του Ρούμπιο που προκάλεσε την αντίδραση

Η αντιπαράθεση ξεκίνησε από την κριτική που άσκησε ο Ρούμπιο στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, υποστηρίζοντας ότι δεν μπορεί να επιβάλλει τη δικαιοδοσία του στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες δεν έχουν προσχωρήσει στο Καταστατικό της Ρώμης.

Επικαλούμενος τον Πομπήιο, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας θέλησε να καταστήσει σαφές ότι η Ουάσιγκτον δεν προτίθεται να αποδεχθεί παρεμβάσεις του Δικαστηρίου σε βάρος Αμερικανών αξιωματούχων.

Η απάντηση από την Τεχεράνη ήρθε με φόντο τη συνεχιζόμενη στρατιωτική αντιπαράθεση ΗΠΑ και Ιράν. Χωρίς να κατονομάσει ευθέως τον Ντόναλντ Τραμπ ή να ανακοινώσει κάποια νέα στρατιωτική ενέργεια, ο Αραγτσί χρησιμοποίησε την ιστορική αναφορά του Ρούμπιο για να στείλει το αντίθετο μήνυμα: ότι η στρατιωτική υπεροχή δεν εγγυάται και τη νίκη.

Ο Πομπήιος ηττήθηκε από τις δυνάμεις του Ιουλίου Καίσαρα στη μάχη των Φαρσάλων το 48 π.Χ. και κατέφυγε στην Αίγυπτο, όπου δολοφονήθηκε. Αυτό ακριβώς το τέλος επέλεξε να αναδείξει ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, μετατρέποντας την ιστορική αναφορά του Αμερικανού ομολόγου του σε προειδοποίηση προς την Ουάσιγκτον.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
05:02WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 12 Νοεμβρίου

04:38ΚΟΣΜΟΣ

Nvidia: Ο Τζένσεν Χουάνγκ σχεδιάζει την επάνοδό του – Παρασκηνιακές πιέσεις στη Silicon Valley

04:14ΠΑΙΔΕΙΑ

Μέχρι σήμερα οι αιτήσεις για χορήγηση κατ' εξαίρεση μετεγγραφών/μετακινήσεων φοιτητών – Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

03:50ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Αιχμηρή απάντηση Αραγτσί στον Ρούμπιο: «Όσοι ξεχνούν το παρελθόν είναι καταδικασμένοι να το επαναλάβουν»

03:26ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 5Κ/2026 : Τα προσωρινά αποτελέσματα για τις 51 θέσεις στο Δημόσιο (ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ)

03:02ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Στη Μέση Ανατολή το USS Theodore Roosevelt – Τρία αμερικανικά αεροπλανοφόρα στην περιοχή

02:36ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αγροτικές ενισχύσεις: Παράταση για την ΕΑΕ 2026 έως τις 30 Νοεμβρίου – Η κρίσιμη προθεσμία για την προκαταβολή

02:12ΚΟΣΜΟΣ

Υεμένη: Οι Χούθι προελαύνουν προς την Άντεν – Μόλις 60 χιλιόμετρα από την έδρα της κυβέρνησης

01:48ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Εθνική Ελλάδας: Διαθέσιμος ο Τζόλης για τη Σερβία, εκτός μάχης ο Ιωαννίδης

01:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα παιδιού Α21: Πότε θα ανοίξει η πλατφόρμα για νέες αιτήσεις

01:10ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ειδικό Εποχικό Βοήθημα: Συνεχίζονται οι αιτήσεις – Ποιοι μπορούν να λάβουν από 719 έως 1.438 ευρώ (πίνακας)

00:46ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν προς ΗΠΑ: «Δεν θα περιμένουμε να μας επιτεθείτε πρώτοι» – Προειδοποίηση για νέα στρατιωτικά πλήγματα

00:24ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ – Άιζενκοτ κατά Νετανιάχου: «Δεν μπορεί να παραμείνει στην εξουσία ούτε ένα λεπτό ακόμα»

23:56LIFESTYLE

Φινάλε από τους Duran Duran για τον ντράμερ Ρότζερ Τέιλορ - Επιδεινώθηκε το πρόβλημα με την ακοή του

23:47ΚΟΣΜΟΣ

Τσεχία: Μαζική διαδήλωση κατά νομοσχεδίου που περιορίζει τη χρηματοδότηση σε δημόσια μέσα ενημέρωσης

23:38ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Προσποιήθηκε υπάλληλο της ΔΕΗ και της απέσπασε 10.000 ευρώ, λίρες και ρολόι

23:29ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ο Τζένσεν Χουάνγκ συζητά με έμπιστους συνεργάτες την επιστροφή του στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Nvidia

23:20ΚΟΣΜΟΣ

Βορειοκορεάτες χάκερς έκλεψαν πάνω από 400 εκατομμύρια δολάρια σε κρυπτονομίσματα

23:09ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο πιο γκαφατζής τερματοφύλακας: Απίστευτο γκολ στην Αργεντινή - Βίντεο

23:00ΚΟΣΜΟΣ

Ζαχάροβα: «Ακόμη ένα κύμα επιθετικής ρωσοφοβίας» η απόφαση της Εσθονίας να κλείσει τα σύνορα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Χειμώνας 2026 - 2027: Οι πρώτες ενδείξεις για Δεκέμβριο, Ιανουάριο και Φεβρουάριο

16:55ΚΟΣΜΟΣ

Ισραηλινό δημοσίευμα: Σχέδιο δύο σταδίων για να πάρει η Τουρκία έξι F-35

21:02ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Ηράκλειο: Πέθανε το παιδί ενός έτους που κατάπιε βενζίνη

21:38ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μπαρτζώκας σε διαιτητές: «Τι νούμερα είστε» - Βίντεο

23:09ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο πιο γκαφατζής τερματοφύλακας: Απίστευτο γκολ στην Αργεντινή - Βίντεο

20:12ΕΛΛΑΔΑ

Οικογενειακή τραγωδία στην Αλόννησο: Για ανθρωποκτονία από αμέλεια συνελήφθη ο 58χρονος που έκανε όπισθεν με φορτηγό και παρέσυρε θανάσιμα τη σύζυγό του

14:05ΕΛΛΑΔΑ

Πολυτεχνείο: Ιστορικό βίντεο από την πρώτη επέτειο της εξέγερσης - Ξυλούρης, Φαραντούρη και Καλογιάνης

20:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ψυχρές αέριες μάζες τέλη Νοεμβρίου με αρχές Δεκεμβρίου δείχνει το GFS

22:15ΕΛΛΑΔΑ

Κέρκυρα: Χτύπησε μοτοσικλετιστή, τον εγκατέλειψε και ανατράπηκε λίγα μέτρα πιο κάτω

17:19ΕΛΛΑΔΑ

Σφοδρή σύγκρουση αυτοκινήτου και μοτοσικλέτας στο Μαρούσι με έναν νεκρό - Εικόνες Newsbomb

12:24ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πέθανε ο ηθοποιός Βαγγέλης Ιωαννίδης - Ήταν ο «γιος» του Λάμπρου Κωνσταντάρα στην ταινία «Ο στρίγγλος που έγινε αρνάκι»

20:30ΕΛΛΑΔΑ

Ζεφύρι: Συγκλονίζει η μαρτυρία του τραυματία πυροσβέστη  -«Προσπάθησα να βοηθήσω αλλά μου τελείωσε το οξυγόνο»

17:51ΕΛΛΑΔΑ

Αρτοποιός για την τραγωδία στο Ζεφύρι: «Για κάποιο λόγο, που ερευνάται από την ΕΔΕ, βρέθηκαν στο χώρο του υπογείου» – Τι είπε για τις φιάλες οξυγόνου»

04:38ΚΟΣΜΟΣ

Nvidia: Ο Τζένσεν Χουάνγκ σχεδιάζει την επάνοδό του – Παρασκηνιακές πιέσεις στη Silicon Valley

20:21ΕΛΛΑΔΑ

Αργολίδα: ΙΧ παρέσυρε ποδηλάτισσα στη Νέα Κίο

03:02ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Στη Μέση Ανατολή το USS Theodore Roosevelt – Τρία αμερικανικά αεροπλανοφόρα στην περιοχή

03:50ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Αιχμηρή απάντηση Αραγτσί στον Ρούμπιο: «Όσοι ξεχνούν το παρελθόν είναι καταδικασμένοι να το επαναλάβουν»

22:06ΕΛΛΑΔΑ

Κλήρωση Τζόκερ 15/11/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 1.000.000 ευρώ

18:25ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Αλόννησο: Νεκρή 50χρονη- Την παρέσυρε με το φορτηγό και τη σκότωσε ο άνδρας της

20:44ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος με βίντεο που δείχνει άνδρα να μεταφέρει και να σπάει άγαλμα του Χριστού στη Λιθουανία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ