Ιράν: Προειδοποίηση Αραγτσί προς τις ΗΠΑ με αναφορά στη συντριβή του Πομπήιου

Snapshot Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί απάντησε στον Αμερικανό ομόλογό του Μάρκο Ρούμπιο με αναφορά στην ήττα και τον αποκεφαλισμό του Ρωμαίου στρατηγού Πομπήιου.

Ο Ρούμπιο είχε επικρίνει το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και τόνισε ότι οι ΗΠΑ δεν θα δεχθούν παρεμβάσεις σε βάρος Αμερικανών αξιωματούχων.

Η απάντηση του Αραγτσί υπογράμμισε ότι η στρατιωτική ισχύς δεν εξασφαλίζει απαραίτητα τη νίκη, υπενθυμίζοντας το ιστορικό αποτέλεσμα για τον Πομπήιο.

Ο Ιρανός υπουργός χρησιμοποίησε τη φράση του φιλοσόφου Τζορτζ Σανταγιάνα για να τονίσει τη σημασία της μνήμης του παρελθόντος στις διεθνείς σχέσεις.

Η αντιπαράθεση λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης στρατιωτικής έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Snapshot powered by AI

Με μια αναφορά στην αρχαία Ρώμη και την τύχη του Πομπήιου απάντησε ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, στον Αμερικανό ομόλογό του, Μάρκο Ρούμπιο, αφήνοντας σαφείς αιχμές για τις συνέπειες που μπορεί να έχει η επίκληση της στρατιωτικής ισχύος από την Ουάσιγκτον.

Αφορμή στάθηκε η ομιλία του Ρούμπιο στο ετήσιο συνέδριο της Federalist Society, κατά την οποία επέκρινε το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ICC) και επικαλέστηκε τη φράση που αποδίδεται στον Ρωμαίο στρατηγό Πομπήιο: «Σταματήστε να επικαλείστε νόμους σε ανθρώπους που κρατούν σπαθιά».

Ο Αραγτσί, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, επέλεξε να θυμίσει στον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών πώς τελείωσε η πορεία του στρατηγού στον οποίο αναφέρθηκε.

«Το “μην επικαλείστε νόμους σε ανθρώπους με σπαθιά” ειπώθηκε από έναν Ρωμαίο στρατηγό, του οποίου η τελευταία εκστρατεία κατέληξε σε συντριπτική ήττα, παρά την αριθμητική του υπεροχή. Αποκεφαλίστηκε αφού εγκατέλειψε το πεδίο της μάχης», έγραψε.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών ολοκλήρωσε την παρέμβασή του με τη γνωστή φράση του φιλοσόφου Τζορτζ Σανταγιάνα: «Όσοι δεν θυμούνται το παρελθόν είναι καταδικασμένοι να το επαναλάβουν».

Η αναφορά του Ρούμπιο που προκάλεσε την αντίδραση

Η αντιπαράθεση ξεκίνησε από την κριτική που άσκησε ο Ρούμπιο στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, υποστηρίζοντας ότι δεν μπορεί να επιβάλλει τη δικαιοδοσία του στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες δεν έχουν προσχωρήσει στο Καταστατικό της Ρώμης.

Επικαλούμενος τον Πομπήιο, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας θέλησε να καταστήσει σαφές ότι η Ουάσιγκτον δεν προτίθεται να αποδεχθεί παρεμβάσεις του Δικαστηρίου σε βάρος Αμερικανών αξιωματούχων.

Η απάντηση από την Τεχεράνη ήρθε με φόντο τη συνεχιζόμενη στρατιωτική αντιπαράθεση ΗΠΑ και Ιράν. Χωρίς να κατονομάσει ευθέως τον Ντόναλντ Τραμπ ή να ανακοινώσει κάποια νέα στρατιωτική ενέργεια, ο Αραγτσί χρησιμοποίησε την ιστορική αναφορά του Ρούμπιο για να στείλει το αντίθετο μήνυμα: ότι η στρατιωτική υπεροχή δεν εγγυάται και τη νίκη.

Ο Πομπήιος ηττήθηκε από τις δυνάμεις του Ιουλίου Καίσαρα στη μάχη των Φαρσάλων το 48 π.Χ. και κατέφυγε στην Αίγυπτο, όπου δολοφονήθηκε. Αυτό ακριβώς το τέλος επέλεξε να αναδείξει ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, μετατρέποντας την ιστορική αναφορά του Αμερικανού ομολόγου του σε προειδοποίηση προς την Ουάσιγκτον.

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