Ιράν: Ισχυρίζεται ότι επιτέθηκε σε αμερικανική βάση του Μπαχρέιν - Φωτιά σε δύο δεξαμενόπλοια

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν σε αεροπορική βάση με έξι μη επανδρωμένα αεροσκάφη

Ελένη Ευστρατίου

Ιράν: Ισχυρίζεται ότι επιτέθηκε σε αμερικανική βάση του Μπαχρέιν - Φωτιά σε δύο δεξαμενόπλοια
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Δύο δεξαμενόπλοια στα Στενά του Ορμούζ υπέστησαν εκρήξεις από νάρκες, σύμφωνα με τους Φρουρούς της Επανάστασης, λόγω παραβίασης περιορισμών πλοήγησης.
  • Η UKMTO επιβεβαίωσε επίθεση σε δεξαμενόπλοιο μεταφοράς ενεργειακών προϊόντων, με το πλήρωμα να είναι ασφαλές, αλλά χωρίς να διευκρινίζει τη ζημιά ή τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις.
  • Το IRGC ισχυρίζεται ότι επιτέθηκε με έξι μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε αμερικανική βάση ελικοπτέρων στο Μπαχρέιν, πλήττοντας επιτυχώς στόχους ραντάρ.
  • Το IRGC κατηγορεί τις ΗΠΑ για απόπειρα λαθρεμπορίου πετρελαίου μέσω συνοδείας μεταφορών στα Στενά του Ορμούζ και προειδοποιεί για ισχυρότερη αντίδραση σε περαιτέρω αμερικανικές επιθετικές ενέργειες.
  • Το Στενό του Ορμούζ παραμένει κλειστό σύμφωνα με το IRGC, που βλέπει τις πρόσφατες ενέργειες ως απόπειρα απόσπασης διεθνούς προσοχής από την κατάσταση στη θαλάσσια οδό.
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Εκρήξεις σημειώθηκαν νωρίτερα σήμερα, Κυριακή 15 Νοεμβρίου, σε δύο δεξαμενόπλοια στα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με ανακοίνωση των Φρουρών της Επανάστασης που μεταδόθηκε στο Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων (IRNA).

Οι εκρήξεις προέκυψαν από νάρκες στο νότιο τμήμα των Στενών, καθώς τα δύο πετρελαιοφόρα «παραβίασαν τους περιορισμούς», ισχυρίστηκαν οι Ιρανικές Δυνάμεις.

«Δύο πετρελαιοφόρα που προσπαθούσαν κρυφά να διασχίσουν τη μη επιτρεπόμενη διαδρομή των Στενών του Ορμούζ με τα συστήματα πλοήγησης και αυτόματης αναγνώρισης απενεργοποιημένα, προσέκρουσαν σε ναυτικές νάρκες, εξερράγησαν και τυλίχθηκαν σε έντονη πυρκαγιά», ανέφερε το IRGC σε δήλωση την Κυριακή.

«Μετά την έκρηξη των δύο πετρελαιοφόρων, δύο άλλα πετρελαιοφόρα που σκόπευαν να περάσουν κρυφά έδωσαν προσοχή στις προειδοποιήσεις του Κέντρου Ελέγχου Κυκλοφορίας του Πολεμικού Ναυτικού του IRGC στο Στενό του Ορμούζ και επέστρεψαν προς τα ύδατα του Περσικού Κόλπου», πρόσθεσε.

Ο οργανισμός «United Kingdom Maritime Trade Operations» (UKMTO) δήλωσε ότι έχει λάβει γνώση μιας αναφοράς από τις ινδικές ναυτιλιακές αρχές σχετικά με επίθεση εναντίον ενός δεξαμενόπλοιου μεταφοράς ενεργειακών προϊόντων.

Σε σχετική ανακοίνωση, η UKMTO ανέφερε ότι όλα τα μέλη του πληρώματος έχουν εντοπιστεί και είναι ασφαλή, αλλά η έκταση των ζημιών και τυχόν περιβαλλοντικές επιπτώσεις παραμένουν άγνωστες. Δεν διευκρίνισε την ημερομηνία της επίθεσης.

«Συνιστάται στα πλοία να διέρχονται με προσοχή και να αναφέρουν οποιαδήποτε ύποπτη δραστηριότητα στην UKMTO», ανέφερε.

Επίθεση σε αμερικανική βάση του Μπαχρέιν

Παράλληλα, το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) ισχυρίστηκε ότι επιτέθηκε με έξι μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε εγκατάσταση ραντάρ αμερικανικής αεροάμυνας στη βάση ελικοπτέρων της Ρίφα στο Μπαχρέιν.

Σε ξεχωριστή δήλωση που εκδόθηκε νωρίς την Κυριακή, το Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων του IRGC ανέφερε ότι η Αεροδιαστημική Δύναμη διεξήγαγε την επιχείρηση, προσθέτοντας ότι τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη χτύπησαν με επιτυχία τους στόχους τους.

Σύμφωνα με τη δήλωση, οι εκρήξεις ακούστηκαν σε διάφορα μέρη του Μπαχρέιν, ενώ η επιχείρηση περιγράφεται ως μια ακόμη απόδειξη των επιχειρησιακών δυνατοτήτων του IRGC.

Επίσης, επικρίνει τις Ηνωμένες Πολιτείες για το φερόμενο σχέδιό τους να συνοδεύουν μεταφορές πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ, χαρακτηρίζοντας την πρωτοβουλία ως απόπειρα λαθρεμπορίου πετρελαίου. Το IRGC ανέφερε ότι η Ουάσιγκτον απέτυχε σε αυτή την προσπάθεια και τώρα επιδιώκει να αποσπάσει τη διεθνή προσοχή από την κατάσταση στη στρατηγική θαλάσσια οδό μέσω περιορισμένων και σποραδικών ενεργειών.

Η δήλωση επανέλαβε ότι το Στενό του Ορμούζ παρέμενε κλειστό και προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε περαιτέρω επιθετική ενέργεια των ΗΠΑ θα αντιμετωπίσει ισχυρότερη αντίδραση.

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