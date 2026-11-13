Ιράν: Έκρηξη σε τάνκερ με LNG στο Ορμούζ - Προσέκρουσε σε νάρκη

Snapshot Έκρηξη σημειώθηκε σε δεξαμενόπλοιο LNG στα Στενά του Ορμούζ μετά από πρόσκρουση σε νάρκη, σύμφωνα με το Πολεμικό Ναυτικό των ιρανών Φρουρών της Επανάστασης.

Δεν έχουν δοθεί πληροφορίες για το όνομα ή τη σημαία του δεξαμενοπλοίου που επλήγη.

Ιρανικά μέσα ανέφεραν ότι τέσσερα πετρελαιοφόρα έχουν υποστεί επιθέσεις στα Στενά του Ορμούζ, παραβιάζοντας απαγορεύσεις κυκλοφορίας της περιοχής.

Οι επιθέσεις σε πλοία στα Στενά παραμένουν έντονες παρά την αύξηση της ναυτιλιακής κίνησης και τις προσδοκίες αποκλιμάκωσης της σύγκρουσης Ιράν-ΗΠΑ-Ισραήλ.

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν επίθεση σε αμερικανικό ραντάρ στο Μπαχρέιν, χωρίς επιβεβαίωση από τις ΗΠΑ ή το Μπαχρέιν. Snapshot powered by AI

Το Πολεμικό Ναυτικό των ιρανών Φρουρών της Επανάστασης ανακοίνωσε ότι τάνκερ που μεταφέρει υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG) προσέκρουσε σήμερα σε νάρκη και σημειώθηκε έκρηξη στα Στενά του Ορμούζ ενώ έπλεε σε μια «μη εγκεκριμένη και επικίνδυνη οδό», μετέδωσαν ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για το όνομα ή τη σημαία του δεξαμενοπλοίου. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης είχαν μεταδώσει χθες, Πέμπτη, πως τέσσερα πετρελαιοφόρα επλήγησαν από εκρήξεις στα στενά του Ορμούζ, προσθέτοντας ότι τα πλοία αυτά είχαν αγνοήσει προειδοποιήσεις και είχαν εισέλθει σε περιοχές των στενών στις οποίες το Ιράν έχει απαγορεύσει την κυκλοφορία.

Τα δεξαμενόπλοια εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν επιθέσεις κατά μήκος των στενών, παρά την αύξηση της κυκλοφορίας και τις προσδοκίες για αποκλιμάκωση στον αμερικανοϊσραηλινό πόλεμο εναντίον του Ιράν, που έχουν ως αποτέλεσμα την πτώση των τιμών του πετρελαίου.

Οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν πολλαπλασιάσει τις τελευταίες εβδομάδες τις ανακοινώσεις για πυρκαγιές ή εκρήξεις σε πλοία που προσκρούουν σε νάρκες στα στενά, ενώ η Ουάσινγκτον υποστηρίζει πως έχει αποναρκοθετήσει σε μεγάλο μέρος αυτό το θαλάσσιο πέρασμα.

Τουλάχιστον 10 πλοία έχουν πληγεί τις 10 πρώτες ημέρες του Νοεμβρίου, έπειτα από 37 επιθέσεις τον Οκτώβριο, που είναι ο υψηλότερος μηνιαίος απολογισμός αφότου άρχισε η σύγκρουση στο τέλος Φεβρουαρίου, σύμφωνα με δεδομένα από το Washington Institute for Near East Policy.

Εξάλλου στη διάρκεια της περασμένης νύχτας οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι οι δυνάμεις τους στοχοθέτησαν αμερικανικό σύστημα ραντάρ έγκαιρης προειδοποίησης στο Μπαχρέιν. Ούτε το Μπαχρέιν ούτε οι ΗΠΑ επιβεβαίωσαν την επίθεση.