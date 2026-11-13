Ιράν: Έκρηξη σε τάνκερ με LNG στο Ορμούζ - Προσέκρουσε σε νάρκη

Δεν υπάρχουν πληροφορίες για το όνομα και τη σημαία του τάνκερ

Εύη Απολλωνάτου, Επιμέλεια

Ιράν: Έκρηξη σε τάνκερ με LNG στο Ορμούζ - Προσέκρουσε σε νάρκη
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Έκρηξη σημειώθηκε σε δεξαμενόπλοιο LNG στα Στενά του Ορμούζ μετά από πρόσκρουση σε νάρκη, σύμφωνα με το Πολεμικό Ναυτικό των ιρανών Φρουρών της Επανάστασης.
  • Δεν έχουν δοθεί πληροφορίες για το όνομα ή τη σημαία του δεξαμενοπλοίου που επλήγη.
  • Ιρανικά μέσα ανέφεραν ότι τέσσερα πετρελαιοφόρα έχουν υποστεί επιθέσεις στα Στενά του Ορμούζ, παραβιάζοντας απαγορεύσεις κυκλοφορίας της περιοχής.
  • Οι επιθέσεις σε πλοία στα Στενά παραμένουν έντονες παρά την αύξηση της ναυτιλιακής κίνησης και τις προσδοκίες αποκλιμάκωσης της σύγκρουσης Ιράν-ΗΠΑ-Ισραήλ.
  • Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν επίθεση σε αμερικανικό ραντάρ στο Μπαχρέιν, χωρίς επιβεβαίωση από τις ΗΠΑ ή το Μπαχρέιν.
Snapshot powered by AI

Το Πολεμικό Ναυτικό των ιρανών Φρουρών της Επανάστασης ανακοίνωσε ότι τάνκερ που μεταφέρει υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG) προσέκρουσε σήμερα σε νάρκη και σημειώθηκε έκρηξη στα Στενά του Ορμούζ ενώ έπλεε σε μια «μη εγκεκριμένη και επικίνδυνη οδό», μετέδωσαν ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για το όνομα ή τη σημαία του δεξαμενοπλοίου. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης είχαν μεταδώσει χθες, Πέμπτη, πως τέσσερα πετρελαιοφόρα επλήγησαν από εκρήξεις στα στενά του Ορμούζ, προσθέτοντας ότι τα πλοία αυτά είχαν αγνοήσει προειδοποιήσεις και είχαν εισέλθει σε περιοχές των στενών στις οποίες το Ιράν έχει απαγορεύσει την κυκλοφορία.

Τα δεξαμενόπλοια εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν επιθέσεις κατά μήκος των στενών, παρά την αύξηση της κυκλοφορίας και τις προσδοκίες για αποκλιμάκωση στον αμερικανοϊσραηλινό πόλεμο εναντίον του Ιράν, που έχουν ως αποτέλεσμα την πτώση των τιμών του πετρελαίου.

Οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν πολλαπλασιάσει τις τελευταίες εβδομάδες τις ανακοινώσεις για πυρκαγιές ή εκρήξεις σε πλοία που προσκρούουν σε νάρκες στα στενά, ενώ η Ουάσινγκτον υποστηρίζει πως έχει αποναρκοθετήσει σε μεγάλο μέρος αυτό το θαλάσσιο πέρασμα.

Τουλάχιστον 10 πλοία έχουν πληγεί τις 10 πρώτες ημέρες του Νοεμβρίου, έπειτα από 37 επιθέσεις τον Οκτώβριο, που είναι ο υψηλότερος μηνιαίος απολογισμός αφότου άρχισε η σύγκρουση στο τέλος Φεβρουαρίου, σύμφωνα με δεδομένα από το Washington Institute for Near East Policy.

Εξάλλου στη διάρκεια της περασμένης νύχτας οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι οι δυνάμεις τους στοχοθέτησαν αμερικανικό σύστημα ραντάρ έγκαιρης προειδοποίησης στο Μπαχρέιν. Ούτε το Μπαχρέιν ούτε οι ΗΠΑ επιβεβαίωσαν την επίθεση.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:46ΚΟΣΜΟΣ

Ίλζε Άιγκνερ: Ποια είναι η μηχανολόγος ελικοπτέρων που θέλει να γίνει η Πρόεδρος της Δημοκρατίας στη Γερμανία

11:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 400 ευρώ στους συνταξιούχους; Ανατροπή με την πληρωμή - Θα καταβληθεί νωρίτερα

11:43ΚΟΣΜΟΣ

Πουλήθηκε σε πόσο.... μαμούθ το φωτόσπαθο του Darth Vader σε δημοπρασία

11:38ΚΟΣΜΟΣ

Bloomberg: Παράδοση άνευ όρων του Τζένσεν Χουάνγκ - Ράκος τις τελευταίες ώρες του στη Nvidia

11:36ANNOUNCEMENTS

Η πρώτη αποστολή ιατρικής φροντίδας του Ιδρύματος Τάκης Ηλιόπουλος σε 5 νησιά των Κυκλάδων, με περισσότερες από 2.680 ιατρικές εξετάσεις

11:34ΕΛΛΑΔΑ

Μαρούσι: Σοκαριστικό βίντεο από την επίθεση νεαρών σε ηλικιωμένη για να της κλέψουν αλυσίδα λαιμού

11:26ΕΥ ΖΗΝ

Διατροφολόγος προειδοποιεί: «Αυτές είναι οι 3 πιο καρκινογόνες τροφές που υπάρχουν»

11:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γιώργος Αυτιάς: «Να μην περικόπτονται από τα νησιά οι χρηματοδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης»

11:24ΕΛΛΑΔΑ

Κυρανάκης για Τσαβδαρίδη: «Δεν τίθεται θέμα υποψηφιότητας στις εκλογές» - Το ξέσπασμα της Τζίμα

11:14ΕΛΛΑΔΑ

Αθήνα: Κλειστή η οδός Κολοκοτρώνη μετά την κατάρρευση του κτηρίου - Σήμερα ο έλεγχος στατικότητας

11:10LIFESTYLE

Αιμίλιος Χειλάκης: «Λύγισε» στη σκηνή για τους «Απόντες» στη βράβευση του Νίκου Γραμματικού

11:08ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στο Πακιστάν: Τίγρης κατασπάραξε TikΤοκer - Σκληρό βίντεο

11:08ΕΛΛΑΔΑ

Αμπελόκηποι Θεσσαλονίκης: Εξερράγη λέβητας φυσικού αερίου στο Δημαρχείο -Ζημιές στον εξωτερικό χώρο και σε σταθμευμένα οχήματα

11:05ΕΛΛΑΔΑ

Απίστευτη κλοπή στη Θεσσαλονίκη: Σταμάτησε ντελιβερά για βοήθεια και του πήρε το δίκυκλο

11:00ΕΛΛΑΔΑ

Λέκκας: Είμαστε σε ετοιμότητα για τη στιγμή ενός μεγάλου σεισμού - Τι είπε για τα 4,8 Ρίχτερ που σημειώθηκαν στην Κρήτη

10:54ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη-φοροδιαφυγή: Έξι στη φυλακή, αναζητούνται δύο επιχειρηματίες εκτός συνόρων - Συνεχίζεται η κύρια ανάκριση, πιθανή η έκδοση νέων ενταλμάτων σύλληψης

10:53ANNOUNCEMENTS

Ενισχυμένες αποδόσεις από το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ για τον αγώνα της Εθνικής Ομάδας με την Ολλανδία

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Χωρίς ΚΤΕΟ; Έρχεται ηλεκτρονικό πρόστιμο

10:39ΕΛΛΑΔΑ

Έξαρση της γαστρεντερίτιδας και στα Χανιά: Πώς μεταδίδεται και πώς αντιμετωπίζεται

10:38ΚΟΣΜΟΣ

ΕΕ: Οι προκλήσεις στην ανάπτυξη Τεχνητής Νοημοσύνης στην πρώτη Σύνοδο Κορυφής Ευρωπαίων ηγετών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:08ΕΛΛΑΔΑ

Αμπελόκηποι Θεσσαλονίκης: Εξερράγη λέβητας φυσικού αερίου στο Δημαρχείο -Ζημιές στον εξωτερικό χώρο και σε σταθμευμένα οχήματα

11:08ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στο Πακιστάν: Τίγρης κατασπάραξε TikΤοκer - Σκληρό βίντεο

09:20ΕΛΛΑΔΑ

Χαμός σε σχολείο περιοχής της Λάρισας: Μητέρα εισέβαλε σε τάξη και επιτέθηκε σε καθηγητές

08:42ΚΟΣΜΟΣ

«Δεν θα μπορούσα να φανταστώ τέτοια φρίκη»: Νάρκωνε τη σύζυγό του και τη βίαζαν ξένοι

10:37ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συνελήφθη ο αδελφός του Πύρρου Δήμα, Οδυσσέας, για προμήθεια και χορήγηση απαγορευμένων ουσιών σε αθλητές - Είχε δώσει αναβολικά και στον ανήλικο γιο του

11:00ΕΛΛΑΔΑ

Λέκκας: Είμαστε σε ετοιμότητα για τη στιγμή ενός μεγάλου σεισμού - Τι είπε για τα 4,8 Ρίχτερ που σημειώθηκαν στην Κρήτη

11:26ΕΥ ΖΗΝ

Διατροφολόγος προειδοποιεί: «Αυτές είναι οι 3 πιο καρκινογόνες τροφές που υπάρχουν»

06:51ΕΛΛΑΔΑ

Αγωνία για τον ηθοποιό Βαγγέλη Ιωαννίδη – Έπαιζε τον «γιο» του Λάμπρου Κωνσταντάρα σε παλιές ταινίες

09:14ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

«Παρασκευή και 13» με το Microsoft Outlook: Η ενημέρωση κώδικα αποφέρει «θετικά αποτελέσματα», αναφέρει πλέον η εταιρεία - Παραμένει άγνωστη η αιτία του προβλήματος

05:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 13 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

09:01ΚΟΣΜΟΣ

Η στιγμή που καταρρέει η πολυκατοικία στο Μπρούκλιν - Τρομακτικό βίντεο μέσα από σπίτι

11:34ΕΛΛΑΔΑ

Μαρούσι: Σοκαριστικό βίντεο από την επίθεση νεαρών σε ηλικιωμένη για να της κλέψουν αλυσίδα λαιμού

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Αποκλειστικό Newsbomb: Τα 110 ψεύτικα προφίλ, τα τηλέφωνα για ερωτικές συνευρέσεις από αγνώστους και οι υποψίες για revenge porn

10:39ΕΛΛΑΔΑ

Έξαρση της γαστρεντερίτιδας και στα Χανιά: Πώς μεταδίδεται και πώς αντιμετωπίζεται

09:54ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Υπεύθυνος τεχνικού γραφείου εξαφανίστηκε με τα χρήματα δεκάδων πολιτών από το «Εξοικονομώ»

10:54ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη-φοροδιαφυγή: Έξι στη φυλακή, αναζητούνται δύο επιχειρηματίες εκτός συνόρων - Συνεχίζεται η κύρια ανάκριση, πιθανή η έκδοση νέων ενταλμάτων σύλληψης

11:24ΕΛΛΑΔΑ

Κυρανάκης για Τσαβδαρίδη: «Δεν τίθεται θέμα υποψηφιότητας στις εκλογές» - Το ξέσπασμα της Τζίμα

11:14ΕΛΛΑΔΑ

Αθήνα: Κλειστή η οδός Κολοκοτρώνη μετά την κατάρρευση του κτηρίου - Σήμερα ο έλεγχος στατικότητας

21:31ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ψηφιακό «κραχ» στο Microsoft 365 μετά από σερί κυβερνοεπιθέσεων στο Outlook

09:15ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Συνελήφθησαν για απόπειρα ανθρωποκτονίας οι γονείς του βρέφους που μεταφέρθηκε σε άσχημη κατάσταση στο νοσοκομείο - Είχε δαγκώματα από ποντίκια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ