Ορμούζ: Και τρίτο δεξαμενόπλοιο προσέκρουσε σε νάρκη, λέει το Ιράν

Συνεχίζεται το θρίλερ στην περιοχή – Οι Φρουροί της Επανάστασης υποστηρίζουν ότι τα τάνκερ ακολουθούσαν «μη εξουσιοδοτημένες» διαδρομές εν μέσω του αμερικανικού αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών.

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Ορμούζ: Και τρίτο δεξαμενόπλοιο προσέκρουσε σε νάρκη, λέει το Ιράν
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Τρία δεξαμενόπλοια προσέκρουσαν σε νάρκες στα Στενά του Ορμούζ μέσα σε λίγες ώρες, σύμφωνα με τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν.
  • Τα πλοία ακολουθούσαν «μη εξουσιοδοτημένες» διαδρομές, σύμφωνα με την ιρανική πλευρά, που συνδέει τα περιστατικά με τον αμερικανικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών.
  • Τα Στενά του Ορμούζ, από όπου περνούσε το 20% των παγκόσμιων εξαγωγών υδρογονανθράκων πριν τον πόλεμο, έχουν μετατραπεί σε μια από τις πιο επικίνδυνες θαλάσσιες οδούς παγκοσμίως.
  • Η Τεχεράνη δηλώνει ότι διατηρεί πλήρη έλεγχο των Στενών και στοχεύει πλοία που επιχειρούν διάπλου χωρίς την έγκρισή της, ως αντίποινα για τον αμερικανικό αποκλεισμό.
Snapshot powered by AI

Σε πεδίο ναρκοθετημένης έντασης έχουν μετατραπεί τα Στενά του Ορμούζ, καθώς οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ένα ακόμη περιστατικό με δεξαμενόπλοιο που τυλίχθηκε στις φλόγες.

Σύμφωνα με την κρατική ιρανική τηλεόραση IRIB, άλλο ένα πετρελαιοφόρο προσέκρουσε σε νάρκη στην προσπάθειά του να διασχίσει την περιοχή, ανεβάζοντας τον αριθμό των χτυπημένων πλοίων μέσα σε λίγες ώρες.

Νωρίτερα την ίδια ημέρα, οι Φρουροί της Επανάστασης είχαν ανακοινώσει ότι δύο ακόμη τάνκερ φλέγονταν έπειτα από πρόσκρουση σε νάρκες. Σύμφωνα με την ιρανική πλευρά, τα πλοία βρέθηκαν στο στόχαστρο επειδή ακολουθούσαν «μη εξουσιοδοτημένες» διαδρομές.

Το περιστατικό αυτό έρχεται να υπογραμμίσει την εξαιρετικά τεταμένη κατάσταση στην περιοχή μετά την 28η Φεβρουαρίου και το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή (έπειτα από τους αμερικανοϊσραηλινούς βομβαρδισμούς εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας).

Η Τεχεράνη διαμηνύει διαρκώς ότι διατηρεί τον απόλυτο έλεγχο των Στενών του Ορμούζ –ενός κομβικού σημείου από το οποίο, πριν από τον πόλεμο, διερχόταν το 20% των παγκόσμιων εξαγωγών υδρογονανθράκων. Έκτοτε, στο πλαίσιο των αντιποίνων για τον αμερικανικό αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια, το Ιράν έχει βάλει στο στόχαστρο πλοία που επιχειρούν τον διάπλου χωρίς τη δική του ρητή έγκριση, καθιστώντας την περιοχή μία από τις πιο επικίνδυνες θαλάσσιες οδούς παγκοσμίως.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:42ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: Η στιγμή που σφοδρή καταιγίδα μετατρέπει ποταμό σε φουρτουνιασμένη θάλασσα - Βίντεο

21:33ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Συναγερμός για κρούσμα της γρίπης των πτηνών σε φάρμα στο Βρανδεμβούργο

21:28ΕΛΛΑΔΑ

Eurojackpot 10/11/26: Οι αριθμοί που κερδίζουν σήμερα 53 εκατ. ευρώ

21:24ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκική NAVTEX για τις έρευνες του «Abeille Marengo»

21:21LIFESTYLE

Ντάστιν Χόφμαν: «Κατέληξα στο ταμείο ανεργίας» - Η ταινία που του έφερε δόξα, αλλά όχι χρήματα

21:12ΕΛΛΑΔΑ

Αποφυλακίζεται ο Δήμαρχος Στυλίδας Γιάννης Αποστόλου για την πυρκαγιά της 31ης Ιουλίου

21:11ΚΟΣΜΟΣ

Μερτς: Μπλόκο στον προϋπολογισμό της ΕΕ αν δεν υπάρξει χρηματοδότηση της Ουκρανίας - «Δεν θα υποκύψουμε στον κλασικό εκβιασμό» λέει ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας

21:07ΕΛΛΑΔΑ

Συντάξεις: Πότε καταβάλλονται του Δεκεμβρίου

21:05ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Τελεσίγραφο στο TikTok για αναστολή λειτουργίας λόγω παιδικής πορνογραφίας

20:59ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Θεσσαλονίκη: Ο «λογιστής» στη φυλακή, έξι ελεύθεροι με όρους για το κύκλωμα φοροδιαφυγής

20:55ΚΟΣΜΟΣ

Ανείπωτη τραγωδία με 26χρονη μητέρα: Υποχώρησε το παράθυρο του ξενοδοχείου και έπεσε στο κενό από τον 7ο όροφο - Βίντεο

20:47ΕΘΝΙΚΑ

Ηχηρή παρέμβαση της αμερικανίδας βουλευτή Νικόλ Μαλλιωτάκη: «Ο Ερντογάν δεν μπορεί να κρατά όμηρο το ενεργειακό μέλλον της Ανατολικής Μεσογείου»

20:33ΕΛΛΑΔΑ

Δύο συλλήψεις στο Κερατσίνι για την κινηματογραφική διάρρηξη σε κοσμηματοπωλείο της Ναυπάκτου

20:32ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Ο συγγραφέας παιδικών βιβλίων Ντέιβιντ Γουάλιαμς κατηγορείται για σεξουαλική παρενόχληση - «Δεν είμαι αρπακτικό»

20:27ΚΟΣΜΟΣ

Ορμούζ: Και τρίτο δεξαμενόπλοιο προσέκρουσε σε νάρκη, λέει το Ιράν

20:09ΕΛΛΑΔΑ

ΕΜΠ: Με κλειστά κτίρια οι εορτασμοί του Πολυτεχνείου - Αντιδρούν ο ΣΦΕΑ και φοιτητικοί σύλλογοι

20:09ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Επεκτείνει το Iron Beam στην αεράμυνά του - «Αλλάζει ριζικά το πεδίο της μάχης»

20:04ΕΛΛΑΔΑ

Παπασταύρου για τον απόπλου του Abeille Marengo: «Προχωρούμε με σχέδιο»

19:57ΚΟΣΜΟΣ

Παραλίγο τραγωδία στο Νιου Τζέρσεϊ: Ελικόπτερο πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση σε λιμάνι λόγω προβλήματος στον κινητήρα - Σώοι οι δύο επιβαίνοντες

19:47ΕΛΛΑΔΑ

Αμαλιάδα: Σοβαρός τραυματισμός 55χρονου αγρότη – Έπεσε με το τρακτέρ του σε γκρεμό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:36ΚΟΣΜΟΣ

Η Λιβύη θέλει να μας... τρολάρει: Αφού υπέγραψε μνημόνιο με την Τουρκία, τώρα λέει ότι «κατανοεί τις ανησυχίες» και δηλώνει «είμαστε ανοικτοί σε διάλογο»

20:55ΚΟΣΜΟΣ

Ανείπωτη τραγωδία με 26χρονη μητέρα: Υποχώρησε το παράθυρο του ξενοδοχείου και έπεσε στο κενό από τον 7ο όροφο - Βίντεο

21:24ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκική NAVTEX για τις έρευνες του «Abeille Marengo»

17:46ΕΛΛΑΔΑ

Κάρυστος: Κατασπαραγμένη από σκυλιά η 65χρονη που βρέθηκε νεκρή σε μαντρί

18:25ΕΛΛΑΔΑ

Απελάθηκε με πτήση τσάρτερ ο Μπαγκλαντεσιανός που καλούσε παράνομους μετανάστες στο Ναύπλιο - Πώς ΜΚΟ προσπάθησαν να τον κρατήσουν στην Ελλάδα

19:36ΕΛΛΑΔΑ

«Μου εμφύτευσαν νερό αντί για έμβρυα»: Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες θυμάτων του κυκλώματος στα Χανιά

08:45ΚΟΣΜΟΣ

Πακέτο επιβίωσης 72 ωρών: Αυτά πρέπει να περιλαμβάνει - Αποκαλυπτικό έγγραφο της ΕΕ – Πόσα χρήματα χρειάζονται, τι είδους τρόφιμα, φάρμακα και ηλεκτρονικό εξοπλισμό

11:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το super Ελ Νίνιο βρίσκεται εκτός κάθε ελέγχου - Οι 3 χώρες που θα «χτυπηθούν» περισσότερο

20:59ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Θεσσαλονίκη: Ο «λογιστής» στη φυλακή, έξι ελεύθεροι με όρους για το κύκλωμα φοροδιαφυγής

13:53ΚΟΣΜΟΣ

Δύο ανατολές και δύο ηλιοβασιλέματα σε μία πτήση: Airbus έσπασε κάθε ρεκόρ και μπήκε στο Γκίνες

09:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται... εκτόξευση της θερμοκρασίας - Η πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη

08:21ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κινητά: Τι είναι η μικρή στρογγυλή τρύπα δίπλα στην είσοδο του φορτιστή

18:01ΕΛΛΑΔΑ

Ο Ηλίας Τηγάνης, ένας από τους τελευταίους αυθεντικούς περιπτεράδες στην Αθήνα, μιλάει στο Newsbomb.gr: Γιατί λιγοστεύουν τα ξύλινα κιόσκια στην Αθήνα

09:37ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Παναγιώτης Λιαδέλης: Από την υπόθεση τοκογλυφίας του 2002 και τους πυροβολισμούς στον Βόλο μέχρι τη δικογραφία των 206 εκατ. ευρώ

20:33ΕΛΛΑΔΑ

Δύο συλλήψεις στο Κερατσίνι για την κινηματογραφική διάρρηξη σε κοσμηματοπωλείο της Ναυπάκτου

21:07ΕΛΛΑΔΑ

Συντάξεις: Πότε καταβάλλονται του Δεκεμβρίου

11:54ΚΟΣΜΟΣ

Γονείς πηγαίνουν στα δικαστήρια δασκάλους για την κακή βαθμολογία των παιδιών τους

20:47ΕΘΝΙΚΑ

Ηχηρή παρέμβαση της αμερικανίδας βουλευτή Νικόλ Μαλλιωτάκη: «Ο Ερντογάν δεν μπορεί να κρατά όμηρο το ενεργειακό μέλλον της Ανατολικής Μεσογείου»

12:05WHAT THE FACT

Αυτή είναι η συσκευή του σπιτιού που καταναλώνει ρεύμα όσο 65 ψυγεία μαζί

14:50ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται βροχές από το απόγευμα της Τρίτης - Η πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ