Ορμούζ: Και τρίτο δεξαμενόπλοιο προσέκρουσε σε νάρκη, λέει το Ιράν

Snapshot Τρία δεξαμενόπλοια προσέκρουσαν σε νάρκες στα Στενά του Ορμούζ μέσα σε λίγες ώρες, σύμφωνα με τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν.

Τα πλοία ακολουθούσαν «μη εξουσιοδοτημένες» διαδρομές, σύμφωνα με την ιρανική πλευρά, που συνδέει τα περιστατικά με τον αμερικανικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών.

Τα Στενά του Ορμούζ, από όπου περνούσε το 20% των παγκόσμιων εξαγωγών υδρογονανθράκων πριν τον πόλεμο, έχουν μετατραπεί σε μια από τις πιο επικίνδυνες θαλάσσιες οδούς παγκοσμίως.

Η Τεχεράνη δηλώνει ότι διατηρεί πλήρη έλεγχο των Στενών και στοχεύει πλοία που επιχειρούν διάπλου χωρίς την έγκρισή της, ως αντίποινα για τον αμερικανικό αποκλεισμό. Snapshot powered by AI

Σε πεδίο ναρκοθετημένης έντασης έχουν μετατραπεί τα Στενά του Ορμούζ, καθώς οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ένα ακόμη περιστατικό με δεξαμενόπλοιο που τυλίχθηκε στις φλόγες.

Σύμφωνα με την κρατική ιρανική τηλεόραση IRIB, άλλο ένα πετρελαιοφόρο προσέκρουσε σε νάρκη στην προσπάθειά του να διασχίσει την περιοχή, ανεβάζοντας τον αριθμό των χτυπημένων πλοίων μέσα σε λίγες ώρες.

Νωρίτερα την ίδια ημέρα, οι Φρουροί της Επανάστασης είχαν ανακοινώσει ότι δύο ακόμη τάνκερ φλέγονταν έπειτα από πρόσκρουση σε νάρκες. Σύμφωνα με την ιρανική πλευρά, τα πλοία βρέθηκαν στο στόχαστρο επειδή ακολουθούσαν «μη εξουσιοδοτημένες» διαδρομές.

Το περιστατικό αυτό έρχεται να υπογραμμίσει την εξαιρετικά τεταμένη κατάσταση στην περιοχή μετά την 28η Φεβρουαρίου και το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή (έπειτα από τους αμερικανοϊσραηλινούς βομβαρδισμούς εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας).

Η Τεχεράνη διαμηνύει διαρκώς ότι διατηρεί τον απόλυτο έλεγχο των Στενών του Ορμούζ –ενός κομβικού σημείου από το οποίο, πριν από τον πόλεμο, διερχόταν το 20% των παγκόσμιων εξαγωγών υδρογονανθράκων. Έκτοτε, στο πλαίσιο των αντιποίνων για τον αμερικανικό αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια, το Ιράν έχει βάλει στο στόχαστρο πλοία που επιχειρούν τον διάπλου χωρίς τη δική του ρητή έγκριση, καθιστώντας την περιοχή μία από τις πιο επικίνδυνες θαλάσσιες οδούς παγκοσμίως.

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