«Στον πάγο» οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ - Ιράν: Το τελεσίγραφο της Τεχεράνης για τα Στενά του Ορμούζ

Ο πρώην διοικητής της Επαναστατικής Φρουράς Μοχσέν Ρεζάι ψηφίζει κατά τη διάρκεια των κοινοβουλευτικών εκλογών και των εκλογών για τη Συνέλευση των Εμπειρογνωμόνων σε εκλογικό τμήμα στην Τεχεράνη του Ιράν, την 1η Μαρτίου 2024

Snapshot Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν είναι παγωμένες, σύμφωνα με τον Ιρανό αξιωματούχο Μοχσέν Ρεζαΐ.

Η Τεχεράνη απαιτεί την εκπλήρωση επτά συγκεκριμένων όρων πριν ανοίξουν ξανά τα Στενά του Ορμούζ και επανεκκινήσουν οι διαπραγματεύσεις.

Οι ΗΠΑ δεν έχουν απαντήσει ακόμα στις προϋποθέσεις που έθεσε το Ιράν, παρά το ενδεχόμενο μελλοντικής ανταπόκρισης.

Ο Ντόναλντ Τραμπ μείωσε την πιθανότητα ευρείας πολεμικής σύρραξης, αλλά δεν αποδέχτηκε το ιρανικό σχέδιο εκεχειρίας.

Η απροθυμία των ΗΠΑ διατηρεί το γεωπολιτικό αδιέξοδο και την αβεβαιότητα στην περιοχή. Snapshot powered by AI

Καμία διαπραγμάτευση δεν διεξάγεται αυτή τη στιγμή μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον, όπως ξεκαθάρισε ο κορυφαίος αξιωματούχος ασφαλείας του Ιράν, Μοχσέν Ρεζαΐ, σε συνέντευξή του στο φιλοϊρανικό δίκτυο Al-Mayadeen, βάζοντας προσωρινά «φρένο» στα σενάρια διαλόγου.

Η Τεχεράνη παραμένει αμετακίνητη στη θέση της, διαμηνύοντας σε όλους τους τόνους ότι οι ΗΠΑ πρέπει πρώτα να εκπληρώσουν επτά συγκεκριμένους όρους που είχαν τεθεί σε μια ενδιάμεση συμφωνία τον Ιούνιο. Μόνο τότε, το Ιράν θα επιτρέψει να ανοίξουν ξανά τα στρατηγικής σημασίας Στενά του Ορμούζ και θα καθίσει εκ νέου στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Σύμφωνα με τον Ρεζαΐ, το Ιράν έχει ζητήσει από τις Ηνωμένες Πολιτείες μια «σαφή και ρητή» απάντηση στις προϋποθέσεις που έχει θέσει. Ωστόσο, μέχρι στιγμής η αμερικανική πλευρά τηρεί σιγή ιχθύος, με τον Ιρανό αξιωματούχο να προσθέτει, πάντως, ότι η Ουάσινγκτον ενδέχεται να ανταποκριθεί στο μέλλον.

Σε αδιέξοδο με φόντο την εκεχειρία

Από την άλλη πλευρά, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, μετά τη συνάντησή του τη Δευτέρα με τους διαμεσολαβητές του Κατάρ, επιχείρησε να ρίξει τους τόνους.

Αν και υποβάθμισε την πιθανότητα να ξεσπάσει σύντομα μια ευρείας κλίμακας πολεμική σύρραξη, ο Τραμπ παρέμεινε απρόθυμος να αποδεχτεί το υπάρχον ιρανικό σχέδιο εκεχειρίας, συντηρώντας το χάσμα και τη γεωπολιτική αβεβαιότητα στην περιοχή.

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