Ιράν: «Αβάσιμες» οι κατηγορίες της Γαλλίας εναντίον μας για τις κυβερνοεπιθέσεις στα ψυγεία

«Θα λάβουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να αποτρέψουμε οποιαδήποτε νέα απειλή», προειδοποίησε ο Γάλλος ΥΠΕΞ

Βιργινία Κιμπουροπούλου, Επιμέλεια

Ιράν: «Αβάσιμες» οι κατηγορίες της Γαλλίας εναντίον μας για τις κυβερνοεπιθέσεις στα ψυγεία
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Το Ιράν απέρριψε ως «αβάσιμες» τις κατηγορίες της Γαλλίας για εμπλοκή σε κυβερνοεπιθέσεις κατά ψυγείων σε σούπερ μάρκετ τον Οκτώβριο.
  • Το ιρανικό ΥΠΕΞ καταδίκασε τις κατηγορίες ως μονομερείς και πολιτικά υποκινούμενες.
  • Ο Γάλλος ΥΠΕΞ Ζαν-Νοέλ Μπαρό κατηγόρησε το Ιράν για την κυβερνοεπίθεση και προειδοποίησε ότι η Γαλλία δεν αποκλείει καμία αντίδραση.
  • Ο Μπαρό τόνισε ότι η Γαλλία θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποτροπή νέων απειλών.
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Το Ιράν απέρριψε σήμερα τις «αβάσιμες κατηγορίες» της Γαλλίας ότι η Τεχεράνη έπαιξε ρόλο στις μεγάλης κλίμακας κυβερνοεπιθέσεις που είχαν στόχο εκατοντάδες ψυγεία σε σούπερ μάρκετ τον Οκτώβριο.

Σε ανακοίνωσή του, το ιρανικό ΥΠΕΞ «απορρίπτει κατηγορηματικά τις αβάσιμες και μονομερείς κατηγορίες που διατύπωσε η γαλλική κυβέρνηση εναντίον του Ιράν σχετικά με φερόμενες κυβερνοδραστηριότητες στη Γαλλία», προσθέτοντας ότι «καταδικάζει έντονα αυτή την τετριμμένη πολιτική εκτόξευσης κατηγοριών κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας».

Σημειώνεται πως χθες, Δευτέρα (9/11), υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας, Ζαν-Νοέλ Μπαρό, κατηγόρησε το Ιράν ότι βρίσκεται πίσω από την κυβερνοεπίθεση στα γαλλικά σούπερ μάρκετ.

Σε σημερινή του δήλωση, ο Γάλλος ΥΠΕΞ διαμήνυσε ότι «δεν αποκλείει τίποτα» όσον αφορά την αντίδρασή της Γαλλίας απέναντι στην Τεχεράνη.

Εκτός από την κλήση του Ιρανού πρεσβευτή στο ΥΠΕΞ και την υιοθέτηση ευρωπαϊκών κυρώσεων, «σας λέω επίσης ότι δεν αποκλείουμε τίποτα και ότι θα λάβουμε όλα τα μέτρα, περιλαμβανομένων κάποιων στα οποία δεν θα αναφερθούμε δημοσίως, τα οποία θα κρίνουμε αναλογικά και απαραίτητα για να αποτρέψουμε οποιαδήποτε νέα απειλή και για να τιμωρήσουμε τους δράστες αυτής της απαράδεκτης επίθεσης», εξήγησε ο Μπαρό.

Το χρονικό των κυβερνοεπιθέσεων

Η κυβερνοεπίθεση σημειώθηκε τη νύχτα της 11ης προς τη 12η Οκτωβρίου, όταν άγνωστοι απέκτησαν απομακρυσμένη πρόσβαση στα ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου επαγγελματικών ψυγείων και καταψυκτών, αυξάνοντας τις θερμοκρασίες λειτουργίας τους.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, 700 καταστήματα της γαλλικής αγοράς τροφίμων επηρεάστηκαν, μεταξύ των οποίων οι Carrefour, Intermarché, Monoprix και Coopérative U.

Σε ορισμένα καταστήματα, οι θερμοκρασίες των καταψυκτών έφτασαν τους 50 βαθμούς Κελσίου, καταστρέφοντας μεγάλες ποσότητες φρέσκων και κατεψυγμένων τροφίμων. Οι οικονομικές απώλειες εκτιμώνται σε εκατομμύρια ευρώ, ενώ, παράλληλα, καταγράφηκε και περιστατικό εκδήλωσης πυρκαγιάς σε ψυκτικό εξοπλισμό.

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